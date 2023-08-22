«В России уже идет ухудшение ситуации»: эксперты — об «Эрисе» и других штаммах коронавируса и о том, чего ждать уже в сентябре

Разные страны мира уже обеспокоились из-за ухудшения эпидситуации, связанной с коронавирусом. Роспотребнадзор РФ недавно выложил информацию о варианте «Эрис», который эффективно обходит иммунитет. Медицинский обозреватель Мария Тищенко узнала у экспертов, какие еще варианты считаются опасными, когда ожидать роста заболеваемости в России и почему в стране нет вакцин от этого вируса.
«Усугубится с началом учебного года»
Роспотребнадзор РФ сообщил, что ВОЗ добавила линию EG.5 («Эрис») в перечень вариантов под наблюдением. Первые образцы с таким вирусом датируются февралем 2023 года, но сейчас его выявляемость в мире выросла практически в два раза — с 6,2% до 11,6%.
— «Эрис» демонстрирует значительно более высокую эффективность распространения по сравнению с преобладающими вариантами-предшественниками XBB (такими как XBB. 1.5. «Кракен», XBB. 1.16. «Арктур»). Распространение EG.5 наблюдается в Китае, США, Великобритании, а также в отдельных странах Европы и Азии. В настоящее время вариант EG.5 выявлен в 51 стране, — замечают в ведомстве.
По информации Роспотребнадзора, этот вариант более эффективно распространяется и ускользает от иммунитета. При этом симптомы такие же, как и у предыдущих вариантов: кашель, насморк, лихорадка, боль в горле и чувство сдавленности в груди, но у людей с ослабленным иммунитетом может привести к более тяжелым последствиям.
В России пока официально зарегистрировано 17 таких случаев.
Вирусолог, заведующий лабораторией НГУ Сергей Нетёсов уточняет, что просто
В Европе, по словам Сергея Нетёсова, «Эрис» тоже распространяется, а недели две назад был обнаружен в России, причем сразу больше чем в 10 пробах. В Великобритании подъем заболеваемости за последние недели произошел почти в два раза.
— То есть подъем идет, просто в России перестали ежедневно публиковать данные, только за неделю. Поэтому подъем у нас тоже, возможно, уже начался. По свойствам на самом деле подвариант «Эрис» мало отличается от исходного омикрона и его ранних подвариантов. И, судя по всему, он не более опасный, чем они. Другое дело, что он преодолевает иммунитет к старой вакцине и поражает в первую очередь людей из известных групп риска, — объясняет вирусолог.
При этом сейчас в разных регионах России нет вакцины от ковида. Сергей Нетёсов подчеркивает, что за рубежом даже с новыми версиями вакцин проблем нет:
— У нас зимой люди активно отказывались от прививок старой вакциной, поэтому ее перестали производить, да и срок ее годности ограничен. Но вроде бы в Центре имени Гамалеи уже сделали модифицированную вакцину типа «Спутник», защищающую в том числе от омикрона. Так что скоро она должна появиться.
Эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев отмечает, что информация Роспотребнадзора РФ даже запаздывает по сравнению с тем, что происходит в мире, потому что он сообщает об одном из вариантов, ухудшающем эпидситуацию, но в то же время и другие варианты вируса циркулируют:
— К тому же недавно в мире обнаружен был еще вариант, за которым ВОЗ наблюдает из-за большого количества новых мутаций. Вирусологи говорят о резком эволюционном скачке, который произошел. Этот скачок можно сравнить с тем, который был, когда появился омикрон. Поэтому стоит говорить не только об «Эрисе», но и в целом о ситуации с коронавирусом. Он никуда в мире не исчез и не превратился в банальное ОРЗ, как хотелось бы, продолжает настораживать своей изменчивостью.
Уже на протяжении месяца ряд стран северного полушария сообщает об ухудшении положения, рассказывает эксперт. Одними из первых были страны, которые проводят мониторинг сточных вод и обнаружили в них резкий рост вирусных частиц. А вслед за этим пошли сообщения о росте обращаемости пациентов, в том числе за неотложной помощью. Есть также рост госпитализаций среди людей старше 70 лет и среди детей.
— Как мы уже знаем по омикрону, несмотря на его так называемую мягкость в перенесении и при этом высокую заразность, он привел к большей летальности и большим проблемам в здравоохранении, чем приход более патогенных вариантов, как, например, дельта. Поэтому нельзя уповать на то, что клинически вариант легче переносится и всё хорошо, — настраивает Александр Соловьев.
Он уточняет, что в отдельных странах сделали бивалентный бустер вакцины с учетом омикрона, а у нас этого не было.
— В целом в мире общее настроение — падение интереса к вакцинации, отсутствие препаратов, защищающих и от новых вариантов. При этом в России сообщалось о том, что хотят выпустить вакцину с обновленным составом. Поэтому у нас в России уже идет ухудшение ситуации, и будет медленно расти. Усугубится с началом учебного года в сентябре. А в октябре-ноябре будем видеть негативный эффект от новых вариантов, — резюмирует эксперт.
«С жалобами на высокую температуру»
Врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков, исходя из имеющихся данных, делает вывод о том, что подъем заболеваемости будет, но он пройдет незаметно с точки зрения эпидемиологии, так как сейчас люди обследуются на ковид выборочно, и это правильно с клинической точки зрения.
— Обследуют людей с тяжелыми формами заболевания, тяжелой коморбидной патологией, которые подлежат госпитализации. Поэтому, когда случится вспышка респираторных заболеваний, скорее всего, одной из ее причин будет «Эрис». Но какой процент людей переболеет именно COVID-19, подсчитать не удастся. Кроме того, большая часть заболевших ковидом просто не будут обращаться за медицинской помощью и не будут учтены в статистике, — уверен врач.
Терапевт, главный врач лаборатории «Гемотест» Максим Маскин считает, что всё же коронавирус — это часть новой реальности, он становится типичным сезонным заболеванием.
— По опыту прошлого года можно с большой долей вероятности предположить, что новый всплеск следует ожидать уже осенью, когда заболеваемость коронавирусом совпадет с сезонной вспышкой гриппа. Какими-то особенными симптомами «Эрис» не отличается и имеет типичную картину для всех катаральных вирусов. Пациенты жалуются на кашель, насморк, высокую температуру, озноб и лихорадку, ломоту в мышцах и суставах, — замечает Максим Маскин.
Врач добавляет, что, возможно, как и «кракен», «Эрис», несмотря на высокую заразность, будет переноситься в бессимптомной форме или очень легко: насморк на несколько дней и полное выздоровление.
При этом, конечно, люди со сниженным иммунитетом и сопутствующими хроническими заболеваниями могут переносить болезнь в более тяжелой форме.
Максим Маскин говорит, что существующие вакцины маловероятно защитят иммунитет от новых вариантов:
— Любая очередная вариация вируса — это новая мутация. Вирус меняется, и прежде всего совершенствуются механизмы, которые отвечают за проникновение в клетку хозяина. Вакцина способна обманывать этот механизм и не давать вирусу размножаться в организме. Но у нового варианта другой план завоевания иммунитета — существующие вакцины, скорее всего, не готовы противостоять ему.
По этой же причине, акцентирует внимание врач, рассчитывать на собственный иммунитет к СOVID-19, который формируется у всех переболевших, тоже не стоит.
— Организм научится противостоять новому варианту, только если встретится с инфекцией или получит подходящую вакцину. Для «Эриса» ее пока не существует.
Врач-терапевт сети многопрофильных клиник для всей семьи «1 + 1» Анастасия Ишмухаметова замечает: ковид показал, насколько снижен иммунитет у населения. Люди задумались и стали принимать витамины, при первых симптомах обращались к докторам. Сейчас же, по ее словам, люди опять перестают принимать витамины, ведь опасность миновала, при первых симптомах ОРВИ занимаются самолечением. Следовательно, риск появления более опасного варианта, который может вызвать резкое увеличение числа случаев заболевания и смерти, по-прежнему сохраняется.
Последствия у переболевших до сих пор проявляются и требуют серьезной реабилитации, иногда приводят к инвалидизации. Поэтому врач предупреждает об опасности постковидного синдрома, лонг-ковида и рекомендует не заниматься самолечением.
Терапевт центра семейной медицины «Здравица» Ирина Аманатова замечает, что в июне было немало пациентов с жалобами на высокую температуру, боль в горле, дискомфорт за грудиной, но редко сдавали мазки на коронавирусную инфекцию. Те, кто сдавал, были с положительным результатом. Но даже если не сдавали, в крови были признаки коронавирусной инфекции, но в абсолютном большинстве случаев, объясняет она, всё это происходило с благополучным исходом. Заболевание длилось не более полутора недель и специфического лечения не было, только симптоматическое.
А сейчас, по словам врача, чаще всего встречаются вирусные инфекции с кишечными проявлениями.
Ирина Аманатова считает, что ситуация традиционно ухудшится в сентябре.
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