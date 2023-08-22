«В России уже идет ухудшение ситуации»: эксперты — об «Эрисе» и других штаммах коронавируса и о том, чего ждать уже в сентябре

— Как мы уже знаем по омикрону, несмотря на его так называемую мягкость в перенесении и при этом высокую заразность, он привел к большей летальности и большим проблемам в здравоохранении, чем приход более патогенных вариантов, как, например, дельта. Поэтому нельзя уповать на то, что клинически вариант легче переносится и всё хорошо, — настраивает Александр Соловьев.



Он уточняет, что в отдельных странах сделали бивалентный бустер вакцины с учетом омикрона, а у нас этого не было.



— В целом в мире общее настроение — падение интереса к вакцинации, отсутствие препаратов, защищающих и от новых вариантов. При этом в России сообщалось о том, что хотят выпустить вакцину с обновленным составом. Поэтому у нас в России уже идет ухудшение ситуации, и будет медленно расти. Усугубится с началом учебного года в сентябре. А в октябре-ноябре будем видеть негативный эффект от новых вариантов, — резюмирует эксперт.

