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Как отдыхают в знаменитом новосибирском санатории времен СССР — путевки сюда стоят по 70 тысяч. Видео

НГС сделал ролик с впечатлениями туристов, приехавших в «Озеро Карачи»

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В этом видео туристы рассказывают о своих впечатлениях от отдыха в санатории

Видео: Антон Дигаев

Этим летом санаторий «Озеро Карачи» принял толпы туристов, приезжающих в Новосибирскую область за уникальным лечением. Он расположен в Чановском районе, на берегу известного горько-соленого озера с лечебной грязью, и в этом году отметил свое 143-летие.

Еще 30 лет назад санаторий находился в серьезном упадке — часть корпусов была закрыта, программа лечения ограничена, а туристы, глядя на разруху, не спешили сюда приезжать. Но затем, после смены собственника, курорт буквально расцвел и даже вошел в десятку лучших здравниц страны, по итогам рейтинга 2019 года.

Корреспонденты НГС тоже отправились за 400 километров от Новосибирска на курорт, чтобы узнать у отдыхающих об их впечатлениях. Сколько они отдали за отдых с лечением и ради чего сюда стоит ехать — смотрите в нашем видео.

А вот фоторепортаж с берегов уникального озера — читайте, как в Новосибирской области появилась здравницы, в которую сейчас вкладывают миллионы.

СанаторийОзеро КарачиОтдых
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