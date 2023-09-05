Как отдыхают в знаменитом новосибирском санатории времен СССР — путевки сюда стоят по 70 тысяч. Видео

Этим летом санаторий «Озеро Карачи» принял толпы туристов, приезжающих в Новосибирскую область за уникальным лечением. Он расположен в Чановском районе, на берегу известного горько-соленого озера с лечебной грязью, и в этом году отметил свое 143-летие.
Еще 30 лет назад санаторий находился в серьезном упадке — часть корпусов была закрыта, программа лечения ограничена, а туристы, глядя на разруху, не спешили сюда приезжать. Но затем, после смены собственника, курорт буквально расцвел и даже вошел в десятку лучших здравниц страны, по итогам рейтинга 2019 года.
Корреспонденты НГС тоже отправились за 400 километров от Новосибирска на курорт, чтобы узнать у отдыхающих об их впечатлениях. Сколько они отдали за отдых с лечением и ради чего сюда стоит ехать — смотрите в нашем видео.
А вот фоторепортаж с берегов уникального озера — читайте, как в Новосибирской области появилась здравницы, в которую сейчас вкладывают миллионы.