У вас тромб: 9 тревожных симптомов, при которых пора к врачу

По статистике, самая частая причина смерти в России — это заболевания сердечно-сосудистой системы, в том числе инсульты и инфаркты. И те, и другие часто происходят вследствие образования сгустков крови, тромбов, которые уменьшают просвет сосуда и ухудшают кровообращение, а оторвавшись от стенки сосуда, двигаются в более мелкие сосуды и закупоривают их. Зачастую о тромбозе мы узнаем, когда уже есть угроза жизни, но по некоторым симптомам можно заметить болезнь и заранее. Сегодня в рубрике «Что у вас болит?» врачи рассказывают о том, как распознать тромбоз на ранней стадии и какое есть лечение.
Симптомы тромбоза
Тромбозы бывают артериальные и венозные. Артериальные, как правило, развиваются быстро, сопровождаются болями и ишемией (локальным снижением кровотока). Именно к этому типу относятся инфаркты и инсульты, которые крайне важно распознать как можно раньше — например, при инсульте помочь человеку зачастую можно только в течение нескольких часов.
— Артериальному тромбозу свойственны резкая непреходящая боль, онемение и чувство холода, локализованное в одном месте, или жжение, покалывание и мурашки — парестезии в руке или ноге, судороги в икроножных мышцах и ослабление мышечной силы, — говорит врач-терапевт «ИНВИТРО-Приволжье» Татьяна Тарадеева. — Похожие ощущения являются симптомами тромбоза поверхностных вен, а на тромбоз глубоких вен указывают выраженный отек, набухание вен и распирающая боль, а также может измениться цвет кожи на пораженном участке.
Венозные тромбозы развиваются не так стремительно, поэтому их можно успеть заметить до острой стадии. В отличие от артериальных тромбозов, они не требуют экстренного реагирования, но к врачу все-таки стоит обратиться, как только заметите у себя первые симптомы. То есть вызывать скорую необходимости нет, но записаться к доктору следует.
Первыми симптомами венозных тромбозов часто становятся боли в ногах. Особое внимание нужно обратить, если болят икры или если болит и отекает только одна нога. Проблемы с венами ощущаются ломящей и тянущей болью, у человека может возникать ощущение, что его ногу как бы «распирает», но боль в ногах может говорить и о других серьезных заболеваниях.
— Реже, но встречается тромбоз глаз — сетчатки и вен, при котором начинает интенсивно падать зрение, — говорит Татьяна Тарадеева. — Также встречается тромбоз брюшной аорты, сопровождается постоянными болями в зоне живота и зачастую рвотой, почечных артерий — с болями в пояснице, появлением крови в моче и проблемами со стулом.
Кто в зоне риска
Увеличивать риски образования тромбов может множество факторов. Есть люди, которые генетически предрасположены к возникновению тромбов, иногда такая предрасположенность не врожденная, а приобретенная — это называется тромбофилия. При ней риск формирования тромба при сопутствующих факторах возрастает в разы.
— Причиной тромбоза могут быть многие факторы, начиная от наследственных, заканчивая травматическим поражением конечностей. Также при употреблении алкоголя сосуды сужаются, кровь густеет и могут возникнуть тромбозы, — говорит сосудистый хирург Денис Жарков.
Помимо образа жизни и общего состояния здоровья на сердечно-сосудистую систему влияет работа: к примеру, труд на вредном производстве или большое количество стрессов.
Есть ли профилактика?
Существует множество народных рецептов «чистки сосудов» от тромбов, однако в основном они бесполезны, а некоторые и опасны.
— Здоровый образ жизни, включающий правильное питание, физическую активность и отказ от вредных привычек, способен улучшить состояние сосудистой стенки и, как следствие, снизить риск образования тромбов, — рассказала изданию «Доктор Питер» кардиолог, кандидат медицинских наук, врач функциональной диагностики «СМ-Клиника» Ирина Поляева. — Некоторые продукты, такие как шпинат, чеснок, лук, орехи и другие, могут оказывать полезное воздействие на кровеносную систему, но очистить сосуды от тромбов они не смогут.
Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, чтобы улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы, не обязательно регулярно ходить в спортзал — активности можно аккуратно вписать в свои ежедневные занятия. ВОЗ отмечает, что прогулки, работа в саду, работа по дому и игра со своими детьми — всё это в том или ином виде физическая активность. Можно также внести в распорядок дня простые изменения, которые уже положительно скажутся на здоровье, — например, не использовать лифт, а подниматься по лестнице.
Всё это нужно делать до появления первых симптомов. Если же что-то беспокоит — пора обращаться к врачу.
— Как правило, тромбоз сложно диагностировать самостоятельно на ранних стадиях, поэтому рекомендую регулярно проводить УЗИ вен и сдавать лабораторные анализы, которые помогут поставить своевременно диагноз и принять меры, — говорит врач-терапевт Татьяна Тарадеева. — Самолечение при тромбозе противопоказано, а частая ошибка при нём — это компрессы разными отварами и прочими средствами, состав которых зачастую может только навредить.
При тромбозе запрещено поднимать тяжести, носить обувь на высоком каблуке или платформе и в целом перегружать конечности. Также врачи советуют отказаться от посещения саун и бань, приема горячей ванны, снизить потребление соли и контролировать свой вес.