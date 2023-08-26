freedom
СЕЙЧАС +9°С
Пробки 2/10
usd 94.71
eur 102.26
Тема дняНазваны 4 способа не ехать через площадь Труда
Все новости
Все новости
Что у вас болит?Обзор

У вас тромб: 9 тревожных симптомов, при которых пора к врачу

Проверьте, не грозит ли вам инфаркт или инсульт

195

Оторвавшийся тромб может привести к инфаркту или инсульту

Поделиться

По статистике, самая частая причина смерти в России — это заболевания сердечно-сосудистой системы, в том числе инсульты и инфаркты. И те, и другие часто происходят вследствие образования сгустков крови, тромбов, которые уменьшают просвет сосуда и ухудшают кровообращение, а оторвавшись от стенки сосуда, двигаются в более мелкие сосуды и закупоривают их. Зачастую о тромбозе мы узнаем, когда уже есть угроза жизни, но по некоторым симптомам можно заметить болезнь и заранее. Сегодня в рубрике «Что у вас болит?» врачи рассказывают о том, как распознать тромбоз на ранней стадии и какое есть лечение.

Симптомы тромбоза

Тромбозы бывают артериальные и венозные. Артериальные, как правило, развиваются быстро, сопровождаются болями и ишемией (локальным снижением кровотока). Именно к этому типу относятся инфаркты и инсульты, которые крайне важно распознать как можно раньше — например, при инсульте помочь человеку зачастую можно только в течение нескольких часов.

— Артериальному тромбозу свойственны резкая непреходящая боль, онемение и чувство холода, локализованное в одном месте, или жжение, покалывание и мурашки — парестезии в руке или ноге, судороги в икроножных мышцах и ослабление мышечной силы, — говорит врач-терапевт «ИНВИТРО-Приволжье» Татьяна Тарадеева. — Похожие ощущения являются симптомами тромбоза поверхностных вен, а на тромбоз глубоких вен указывают выраженный отек, набухание вен и распирающая боль, а также может измениться цвет кожи на пораженном участке.

Симптомы тромбоза могут быть неспецифичными, свойственными многим заболеваниям

Симптомы тромбоза могут быть неспецифичными, свойственными многим заболеваниям

Поделиться

Венозные тромбозы развиваются не так стремительно, поэтому их можно успеть заметить до острой стадии. В отличие от артериальных тромбозов, они не требуют экстренного реагирования, но к врачу все-таки стоит обратиться, как только заметите у себя первые симптомы. То есть вызывать скорую необходимости нет, но записаться к доктору следует.

Первыми симптомами венозных тромбозов часто становятся боли в ногах. Особое внимание нужно обратить, если болят икры или если болит и отекает только одна нога. Проблемы с венами ощущаются ломящей и тянущей болью, у человека может возникать ощущение, что его ногу как бы «распирает», но боль в ногах может говорить и о других серьезных заболеваниях.

— Реже, но встречается тромбоз глаз — сетчатки и вен, при котором начинает интенсивно падать зрение, — говорит Татьяна Тарадеева. — Также встречается тромбоз брюшной аорты, сопровождается постоянными болями в зоне живота и зачастую рвотой, почечных артерий — с болями в пояснице, появлением крови в моче и проблемами со стулом.

Кто в зоне риска

Увеличивать риски образования тромбов может множество факторов. Есть люди, которые генетически предрасположены к возникновению тромбов, иногда такая предрасположенность не врожденная, а приобретенная — это называется тромбофилия. При ней риск формирования тромба при сопутствующих факторах возрастает в разы.

— Причиной тромбоза могут быть многие факторы, начиная от наследственных, заканчивая травматическим поражением конечностей. Также при употреблении алкоголя сосуды сужаются, кровь густеет и могут возникнуть тромбозы, — говорит сосудистый хирург Денис Жарков.

Увеличить риск тромбоза могут даже частые перелеты

Увеличить риск тромбоза могут даже частые перелеты

Поделиться

Помимо образа жизни и общего состояния здоровья на сердечно-сосудистую систему влияет работа: к примеру, труд на вредном производстве или большое количество стрессов.

Есть ли профилактика?

Существует множество народных рецептов «чистки сосудов» от тромбов, однако в основном они бесполезны, а некоторые и опасны.

— Здоровый образ жизни, включающий правильное питание, физическую активность и отказ от вредных привычек, способен улучшить состояние сосудистой стенки и, как следствие, снизить риск образования тромбов, — рассказала изданию «Доктор Питер» кардиолог, кандидат медицинских наук, врач функциональной диагностики «СМ-Клиника» Ирина Поляева. — Некоторые продукты, такие как шпинат, чеснок, лук, орехи и другие, могут оказывать полезное воздействие на кровеносную систему, но очистить сосуды от тромбов они не смогут.

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, чтобы улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы, не обязательно регулярно ходить в спортзал — активности можно аккуратно вписать в свои ежедневные занятия. ВОЗ отмечает, что прогулки, работа в саду, работа по дому и игра со своими детьми — всё это в том или ином виде физическая активность. Можно также внести в распорядок дня простые изменения, которые уже положительно скажутся на здоровье, — например, не использовать лифт, а подниматься по лестнице.

Всё это нужно делать до появления первых симптомов. Если же что-то беспокоит — пора обращаться к врачу.

— Как правило, тромбоз сложно диагностировать самостоятельно на ранних стадиях, поэтому рекомендую регулярно проводить УЗИ вен и сдавать лабораторные анализы, которые помогут поставить своевременно диагноз и принять меры, — говорит врач-терапевт Татьяна Тарадеева. — Самолечение при тромбозе противопоказано, а частая ошибка при нём — это компрессы разными отварами и прочими средствами, состав которых зачастую может только навредить.

При тромбозе запрещено поднимать тяжести, носить обувь на высоком каблуке или платформе и в целом перегружать конечности. Также врачи советуют отказаться от посещения саун и бань, приема горячей ванны, снизить потребление соли и контролировать свой вес.

По теме

ТромбозСердечно-сосудистая системаСосудыКардиологияТромб
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter