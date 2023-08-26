У вас тромб: 9 тревожных симптомов, при которых пора к врачу

Симптомы тромбоза

Тромбозы бывают артериальные и венозные. Артериальные, как правило, развиваются быстро, сопровождаются болями и ишемией (локальным снижением кровотока). Именно к этому типу относятся инфаркты и инсульты, которые крайне важно распознать как можно раньше — например, при инсульте помочь человеку зачастую можно только в течение нескольких часов.



— Артериальному тромбозу свойственны резкая непреходящая боль, онемение и чувство холода, локализованное в одном месте, или жжение, покалывание и мурашки — парестезии в руке или ноге, судороги в икроножных мышцах и ослабление мышечной силы, — говорит врач-терапевт «ИНВИТРО-Приволжье» Татьяна Тарадеева. — Похожие ощущения являются симптомами тромбоза поверхностных вен, а на тромбоз глубоких вен указывают выраженный отек, набухание вен и распирающая боль, а также может измениться цвет кожи на пораженном участке.