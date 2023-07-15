То пекло, то потопы: как погодные аномалии влияют на наше здоровье

Если говорить о мгновенных реакциях, то в первую очередь любые изменения погоды влияют на людей с хроническими заболеваниями. В жару тяжелее всего приходится людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а в дождливую и прохладную погоду — пациентам, страдающим артритами.



— Изменения атмосферного давления могут повлиять на давление внутри суставов, так как в них находятся очень чувствительные нервные окончания, что и приводит к усилению боли, — говорит врач-терапевт «Инвитро-Приволжье» Наталья Просянникова. — У тех, кто недавно перенес травму или операцию, возможны проявления метеочувствительности через боль в тканях, так как при резкой смене погоды ухудшается кровоснабжение. В дни, когда жара резко сменяется ливнями, поберечься стоит пациентам с бронхиальной астмой, хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) и анемиями.

