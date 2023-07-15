То пекло, то потопы: как погодные аномалии влияют на наше здоровье

Последние недели погода демонстрировала массу аномалий: пока Урал и Сибирь били собственные рекорды по жаре, юг страны заливало дождями, а в Самарской области и вовсе выпал снег. Тем временем все эти погодные перегибы на местах приводят к тяжелым последствиям — от разрушения инфраструктуры до гибели людей. И есть эффекты, которые могут быть меньше заметны на фоне серьезных катастроф и всё же — касаются каждого: неочевидные на первый взгляд последствия для здоровья. Мы поговорили с врачами, чтобы разобраться, чем чреваты погодные аномалии для здоровья.
Если говорить о мгновенных реакциях, то в первую очередь любые изменения погоды влияют на людей с хроническими заболеваниями. В жару тяжелее всего приходится людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а в дождливую и прохладную погоду — пациентам, страдающим артритами.
— Изменения атмосферного давления могут повлиять на давление внутри суставов, так как в них находятся очень чувствительные нервные окончания, что и приводит к усилению боли, — говорит врач-терапевт «Инвитро-Приволжье» Наталья Просянникова. — У тех, кто недавно перенес травму или операцию, возможны проявления метеочувствительности через боль в тканях, так как при резкой смене погоды ухудшается кровоснабжение. В дни, когда жара резко сменяется ливнями, поберечься стоит пациентам с бронхиальной астмой, хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) и анемиями.
Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков говорит, что условный побитый температурный рекорд сам по себе привлекает внимание, однако для сердечников не имеет значения, сколько было градусов — 38 или 40, — плохо и то, и другое. Если говорить об обществе в целом, то погодные аномалии, за исключением чрезвычайных ситуаций вроде урагана, не имеют значения. Людям с хроническими заболеваниями следует учитывать свои особенности, а здоровый человек кратковременно может выдержать даже экстремальные условия.
При этом иммунолог отмечает, что все эти события важны даже не сами по себе — они свидетельствуют о глобальных изменениях. Климатолог, кандидат физико-математических наук Андрей Киселев говорит, что относительно конца прошлого века, то есть
По словам иммунолога Николая Крючкова, изменение климата, увеличение среднегодовой и среднесезонной температуры приводит к увеличению ареала распространения инфекционных заболеваний.
— Например, малярия и геморрагические лихорадки, характерные для теплого климата, — они будут идти на север, по прогнозам, к середине века они доберутся уже до Скандинавии. И это произойдет буквально за десятилетия, — объясняет Николай Крючков.
Отдельная проблема, по словам иммунолога, заключается в том, что повышение температуры на Земле приводит к таянию ледников. И пока неизвестно, что там может оттаять.
— Есть очень устойчивые микроорганизмы, которые замечательно выживают очень долго при очень низкой температуре, — говорит Крючков. — Так называемые гигантские вирусы были найдены не так давно. Эти варианты для человека неопасны, но нет гарантий, что не появятся или не будут обнаружены опасные. И это тоже связано с изменением климата напрямую.
Иммунолог напоминает, что с глобальным потеплением также может быть связано распространение так называемых зоонозов — болезней, которые передаются человеку от животных. К ним, например, относится и вызвавшая недавнюю пандемию коронавирусная инфекция.