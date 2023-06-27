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Почему в 2023 году мы готовимся к чуме? Отвечает Роспотребнадзор

В Монголии зафиксировали первый случай заболевания человека

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В Монголии обнаружили более 137 очагов болезни

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В федеральном Роспотребнадзоре заявили, что на территории страны вводятся профилактические меры против чумы. Поводом для этого стали случаи заражения в Монголии — здесь обнаружили более 137 очагов болезни, а в сомоне Бугат Гоби-Алтайского аймака Монголии зарегистрировали случай заболевания человека чумой.

— Случай связан с употреблением в пищу инфицированного мяса сурка, обитавшего в природном очаге чумы, — сообщили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре отметили, что риск завоза чумы на территорию нашей страны исключён:

— Территория, где зафиксирован случай заболевания, граничит с Китаем и находится на расстоянии более 500 километров от российской границы.

Сейчас специалисты Роспотребнадзора работают с монгольскими коллегами, чтобы не допустить распространения инфекции.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал новое постановление о профилактике чумы на территории Российской Федерации. Документ рекомендует региональным властям проверить готовность больниц к тому, чтобы принять больного с подозрением на чуму, и «повышать настороженность» медработников, сотрудникам противочумных учреждений — быть готовыми к проведению исследований и экспресс-тестов на чуму. Мы подробно разбирались в том, действительно ли нужно опасаться чумы в 2023 году в России.

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