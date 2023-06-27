Почему в 2023 году мы готовимся к чуме? Отвечает Роспотребнадзор

В федеральном Роспотребнадзоре заявили, что на территории страны вводятся профилактические меры против чумы. Поводом для этого стали случаи заражения в Монголии — здесь обнаружили более 137 очагов болезни, а в сомоне Бугат Гоби-Алтайского аймака Монголии зарегистрировали случай заболевания человека чумой.