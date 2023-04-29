«Одной нет, вторая деформирована»: история пациентки, которая перенесла 10 операций после уменьшения груди в частной клинике

Ольга начала готовиться к операции: сдавать анализы и собирать деньги. За обе манипуляции пациентке выставили счет на 215 тысяч рублей.

— Я оплатила всю сумму сразу. По анализам у меня не было выявлено никаких противопоказаний. Мне назначили дату операции. Был стандартный разговор с врачом о том, что такое оперативное вмешательство, что сейчас всё проходит очень безболезненно, быстро и без осложнений. Хирург ограничилась общими фразами. Мы обсудили форму соска и размер бюста, я просила максимально естественную грудь: не подростковый размер, а примерно третий-четвертый, — утверждает наша собеседница.