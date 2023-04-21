Сибирячка с «вдовьим горбом» подала в суд на пластического хирурга — она хотела взыскать 300 тысяч после операций

Жительница Коченевского района Новосибирской области не смогла взыскать компенсацию морального вреда с клиники эстетической медицины. Ее не устроили результаты двух операций по удалению «вдовьего горба» (рост мягких тканей на задней поверхности шеи). Истица потребовала возврата 114 тысяч рублей, которые она заплатила клинике, и компенсации морального вреда в 200 000 рублей за мучения при липосакции.

