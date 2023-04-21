Сибирячка с «вдовьим горбом» подала в суд на пластического хирурга — она хотела взыскать 300 тысяч после операций

Жительница Коченевского района Новосибирской области не смогла взыскать компенсацию морального вреда с клиники эстетической медицины. Ее не устроили результаты двух операций по удалению «вдовьего горба» (рост мягких тканей на задней поверхности шеи). Истица потребовала возврата 114 тысяч рублей, которые она заплатила клинике, и компенсации морального вреда в
— В ходе двух операций ей пришлось перенести две операции, в перспективе третья, она дважды подвергалась анестезии, сдавала анализы, ей ставили капельницы, она терпела физические и моральные страдания, однако ее проблема осталась не разрешена, — следует из иска женщины.
В своем ответе руководство клиники заявило, что конечный результат операции напрямую зависит от эндокринного статуса пациентки. Судебные эксперты установили: противопоказаний к операциям не было, и липосакция — единственный возможный хирургический способ борьбы с «вдовьим горбом». Дефектов оказания медицинской помощи эксперты не нашли, как и причинно-следственной связи между лечением и состоянием здоровья истицы.
Сначала Коченевский районный суд полностью отказал в удовлетворении иска. Женщина с этим решением не согласилась, но и областной суд Новосибирска встал на сторону клиники.
В марте 2023 года сибирячка отсудила у клиники эстетической хирургии более 300 тысяч за лопнувшие в груди импланты. В первый раз суд отказал ей, но прокуратура добилась пересмотра дела.