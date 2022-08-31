Будет ли на этот раз самоизоляция? Отвечает Минздрав
Ранее в Роспотребнадзоре рассказывали об условиях введения масочного режима
В России не собираются вводить дистанционное обучение и работу из-за эпидемиологической ситуации, связанной с COVID-19. Об этом заявил главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов. Специалист отметил, что количество новых случаев заболевания коронавирусом значительно отличается в разных регионах страны.
— С июля 2022 года в России отмечается рост заболеваемости COVID-19. Как и в предыдущие периоды подъемов заболеваемости, количество новых случаев COVID-19 в разных регионах страны значительно отличается. В настоящее время нет оснований для повторного введения на федеральном уровне таких значимых ограничительных мероприятий как перевод на дистанционную работу и дистанционное обучение, — приводит слова Чуланова «Интерфакс».
Ранее Роспотребнадзор называл условия для введения масочного режима. Поскольку по действующим правилам решение о противоэпидемических мерах принимается на региональном уровне, ведомство дало рекомендации для местных властей: возвращать масочный режим, если показатель заболеваемости выше 50 человек на 100 тысяч населения в неделю. В Госдуме же заявили, что власти вернут масочный режим, если число новых случаев заражения за сутки превысит 60 тысяч. Пока оно колеблется на уровне 40 тысяч заболевших в сутки.
Также в Роспотребнадзоре рассказали о том, какие ковидные ограничения будут действовать в школах в новом учебном году.