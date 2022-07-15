Не только простуда: четыре проблемы со здоровьем, в которых виноват кондиционер

С приходом жары обладатели кондиционеров становятся счастливчиками, которым завидуют все, кроме разве что тех, кому всё время дует. Многие их подкалывают, но на самом деле кондиционеры действительно могут быть опасны для здоровья. Чем может обернуться их использование и как не допустить негативных последствий, мы обсудили с врачами.



Простуды

Первое и самое очевидное — это переохлаждение. После жаркой улицы хочется как можно скорее оказаться в прохладе, и некоторые врубают самую низкую температуру.

