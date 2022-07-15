Не только простуда: четыре проблемы со здоровьем, в которых виноват кондиционер

С приходом жары обладатели кондиционеров становятся счастливчиками, которым завидуют все, кроме разве что тех, кому всё время дует. Многие их подкалывают, но на самом деле кондиционеры действительно могут быть опасны для здоровья. Чем может обернуться их использование и как не допустить негативных последствий, мы обсудили с врачами.
Простуды
Первое и самое очевидное — это переохлаждение. После жаркой улицы хочется как можно скорее оказаться в прохладе, и некоторые врубают самую низкую температуру.
— От потока холодного воздуха кому-то может быть неприятно, холодно и действительно из-за кондиционера можно простыть, — говорит пульмонолог Наталья Трифанова. — Этого можно избежать, если правильно располагать кондиционер, чтобы потоки воздуха не направлялись прямо на человека.
Как правило, переохлаждение под кондиционером оборачивается простудными заболеваниями, насморком. Звучит не очень страшно, но и приятного мало — болеть в середине лета. К тому же даже обычная простуда может в конце концов обернуться пневмонией.
Так что важно правильно устанавливать температуру. Доктор говорит, что нужно, чтобы не было большой разницы между температурой в помещении и за его пределами. Существует рекомендация, чтобы эта разница была не более десяти градусов, а для детей — пяти.
Инфекции
Неправильное использование кондиционера может быть опасно не только банальным переохлаждением.
— Часто к нам приходят пациенты, которые говорят, что из-за кондиционера получили инфекцию, — говорит пульмонолог. — В принципе это возможно, если неправильно его использовать — на фильтре могут оседать различные микробы, бактерии, споры плесени, особенно если его долго не включали. Когда кондиционер включается — потоками воздуха они могут разноситься и способствовать развитию болезни.
Но если эксплуатировать кондиционер правильно, вовремя менять фильтры, с определенной периодичностью чистить кондиционер, то до распространения инфекций не дойдет.
Давление
Еще одно последствие, связанное с резкими перепадами температуры в помещении и за его пределами касается не всех. Однако для людей с хроническими заболеваниями может обернуться серьезными проблемами.
— Проблемы со здоровьем могут появиться у пожилых людей, а также у тех, кто имеет хронические заболевания, особенно сердечно-сосудистые, центральной нервной системы и метеочувствительность, — говорит терапевт Мария Коростелева. — У них может повышаться артериальное давление, появиться дискомфорт в суставах, головные боли и даже бессонница или сонливость.
Боль в спине
«Продуло» — это не всегда простуда, это может быть еще и воспаление мышц, так называемые миозиты. Возможно, многие из вас знают эту боль в шее или пояснице после переохлаждения.
— На фоне переохлаждения может развиваться миофасциальный синдром — формирование болевых точек в мышцах, вторичные функциональные блоки — ограничение движений в шейном грудном и поясничном отделах позвоночника, — говорит вертебролог Юлия Мальцева. — Но всегда надо дифференцировать с другими заболеваниями, поэтому если вы используете местную противовоспалительную терапию (мази, гели), принимаете препараты от боли, но всё это не помогает, нужно обратиться к врачу.