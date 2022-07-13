СЕЙЧАС +20°С
Пробки 4/10
usd 58.85
eur 58.76
Тема дня6-месячная девочка умерла после операции
С какого срока тесты на беременность покажут результат и почему бывают ложными? Ответы гинеколога — в карточках
Карточки

С какого срока тесты на беременность покажут результат и почему бывают ложными? Ответы гинеколога — в карточках

Мы задали врачу 12 распространенных вопросов

90
Врач объяснила, что нечеткие вторые полоски могут означать не только беременность

Врач объяснила, что нечеткие вторые полоски могут означать не только беременность

Поделиться

Как работают тесты на беременность, показывают ли они верный результат при приеме гормональных таблеток, почему бывают ложноположительными и ложноотрицательными, нам рассказала врач высшей категории, акушер-гинеколог клиники «Современная терапия» (Пермь) Наталья Кармацких.

1

За счет чего тесты выдают какой-либо результат?

— Во время беременности в крови и моче появляется хорионический гонадотропин человека, далее — ХГЧ (гормон, вырабатываемый внешней оболочкой зародыша. — Прим. ред.), — объясняет 59.RU врач. — В норме он определяется в крови и моче женщины только при наступлении беременности. Он вступает в реакцию с химическим реагентом, которым пропитана тест-полоска.

Поделиться

2

Определение беременности с первого дня задержки. Правда или маркетинг?

— Если тесты хорошие и в них заложено химическое вещество, которое видит ХГЧ, то беременность реально определить с первого дня задержки, — говорит Наталья Кармацких. — А при сдаче крови на ХГЧ беременность определяется даже за пять-семь дней до задержки.

Поделиться

3

Задержка — точка отсчета для теста? 

Врач поясняет: если незащищенный секс был за день до предполагаемого начала менструации, тест результат не покажет.

— Если был незащищенный контакт, то тест, если беременность наступила, покажет положительный результат уже через две недели, — поясняет Наталья. — Это если всё удачно — цикл хороший, вовремя попали, у мужчины нет проблем и нужное количество сперматозоидов. Может быть и такое: незащищенный половой акт, но партнерша использовала какие-то кремы, от которых сперматозоиды погибли.

Поделиться

4

«Тест лучше делать утром» — правда или миф?

Считается, что тест лучше делать утром, при первом мочеиспускании, когда моча концентрированная. Врач объясняет: это не заблуждение. Дело в том, что утром в моче накопительная концентрация ХГЧ. Тест может показать достоверный результат и днем, если у женщины хорошо работают почки, но гинеколог всё же советует следовать правилам.

— Лучше всё равно делать тест с утра, потому что днем может быть слабоположительный, не проявиться, девушка будет сомневаться и нервничать. Чтобы результат был достоверным наверняка и чтобы не тратить много нервов, лучше сделать тест при первом мочеиспускании, — уточняет Наталья Кармацких.

Отметим, что рекомендаций по поводу того, что перед тестированием не стоит есть или пить, не существует.

Поделиться

5

В инструкциях к тестам указывают точность 99%. Так ли это?

— Смотря какая фирма. Но 99% даже самый хороший производитель может не дать. Бывает, что у женщины уже шесть недель беременности, а тест ничего не показывает, — отмечает врач. — Если даже в контрацептивах дают 95–98% надежности, то маловероятно, что тест дает 99%. Правильнее будет сказать: точность стремится к 99%.

Поделиться

6

Отчего у тестов бывают ложноотрицательные результаты? 

По словам Натальи Кармацких, такое бывает, если сам тест бракован (из-за неправильного хранения и прочего) или если в моче малая доза ХГЧ.

Поделиться

7

А почему результат может быть ложноположительным?

— Это может случиться из-за болезней яичников и матки — опухолей, опухолевидных заболеваний или внематочной беременности. А если результат положительный, но ложный, нужно сделать мазок, провести осмотр на кресле с зеркалами, рукой, обязательно сделать УЗИ — посмотреть, что в придатках, — рекомендует Наталья Кармацких.

После комплекса обследований врач советует в динамике наблюдать за ХГЧ по анализам крови — тесты будут уже не нужны. Если врачи что-то заподозрят, то посмотрят онкомаркеры.

Помимо заболеваний, причиной может быть менопауза.

Поделиться

8

Как на результат теста влияют гормональные контрацептивы? 

При приеме гормональных контрацептивов результат теста может быть и ошибочно положительным, и ошибочно отрицательным. По словам врача, это происходит из-за неправильного приема такого средства защиты. При правильном использовании такой ситуации быть не может.

Поделиться

9

Что будет, если тест-полоску передержать / недодержать в моче?

При использовании теста на беременность врач советует действовать по правилам, потому что есть нюансы.

— На результат это может и не повлиять, если концентрация ХГЧ хорошая. А если гормона там мало или имеет место замершая беременность, то сложно будет определить ее на малых сроках, — поясняет гинеколог. — Поэтому лучше сделать всё, как положено.

Поделиться

10

Сделала тест и забыла о нём. Результат исказится?

Если вы оставили тест на несколько дней, беременность есть, а проблемы со здоровьем отсутствуют, то вторая полоска никуда не денется, разве что может стать чуть бледнее.

Поделиться

11

На тесте две полоски, но одна — бледная. Что это значит?

— Это может говорить не только о беременности, но и об опухолевидных заболеваниях матки или даже кишечника. Может быть внематочная беременность или замерший плод, — предупреждает врач.

Поделиться

12

Цены на тесты разные. А они чем-то отличаются?

Врач поясняет: в тестах нет принципиальной разницы, главное — правильно их хранить. Дороже те, что отражают результат в неделях, пластиковые, но в данном случае срок может быть рассчитан неверно. Если говорить о тестовых полосках, то их цена зависит от раскрученности производителей.

Поделиться

По теме

анализ кровипредохранение от нежелательной беременноститест на беременностьпланирование беременности
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2