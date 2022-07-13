С какого срока тесты на беременность покажут результат и почему бывают ложными? Ответы гинеколога — в карточках

Как работают тесты на беременность, показывают ли они верный результат при приеме гормональных таблеток, почему бывают ложноположительными и ложноотрицательными, нам рассказала врач высшей категории, акушер-гинеколог клиники «Современная терапия» (Пермь) Наталья Кармацких.
1
За счет чего тесты выдают какой-либо результат?
— Во время беременности в крови и моче появляется хорионический гонадотропин человека, далее — ХГЧ (гормон, вырабатываемый внешней оболочкой зародыша. — Прим. ред.), — объясняет 59.RU врач. — В норме он определяется в крови и моче женщины только при наступлении беременности. Он вступает в реакцию с химическим реагентом, которым пропитана тест-полоска.
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2
Определение беременности с первого дня задержки. Правда или маркетинг?
— Если тесты хорошие и в них заложено химическое вещество, которое видит ХГЧ, то беременность реально определить с первого дня задержки, — говорит Наталья Кармацких. — А при сдаче крови на ХГЧ беременность определяется даже за пять-семь дней до задержки.
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3
Задержка — точка отсчета для теста?
Врач поясняет: если незащищенный секс был за день до предполагаемого начала менструации, тест результат не покажет.
— Если был незащищенный контакт, то тест, если беременность наступила, покажет положительный результат уже через две недели, — поясняет Наталья. — Это если всё удачно — цикл хороший, вовремя попали, у мужчины нет проблем и нужное количество сперматозоидов. Может быть и такое: незащищенный половой акт, но партнерша использовала какие-то кремы, от которых сперматозоиды погибли.
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4
«Тест лучше делать утром» — правда или миф?
Считается, что тест лучше делать утром, при первом мочеиспускании, когда моча концентрированная. Врач объясняет: это не заблуждение. Дело в том, что утром в моче накопительная концентрация ХГЧ. Тест может показать достоверный результат и днем, если у женщины хорошо работают почки, но гинеколог всё же советует следовать правилам.
— Лучше всё равно делать тест с утра, потому что днем может быть слабоположительный, не проявиться, девушка будет сомневаться и нервничать. Чтобы результат был достоверным наверняка и чтобы не тратить много нервов, лучше сделать тест при первом мочеиспускании, — уточняет Наталья Кармацких.
Отметим, что рекомендаций по поводу того, что перед тестированием не стоит есть или пить, не существует.
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5
В инструкциях к тестам указывают точность 99%. Так ли это?
— Смотря какая фирма. Но 99% даже самый хороший производитель может не дать. Бывает, что у женщины уже шесть недель беременности, а тест ничего не показывает, — отмечает врач. — Если даже в контрацептивах дают 95–98% надежности, то маловероятно, что тест дает 99%. Правильнее будет сказать: точность стремится к 99%.
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6
Отчего у тестов бывают ложноотрицательные результаты?
По словам Натальи Кармацких, такое бывает, если сам тест бракован (из-за неправильного хранения и прочего) или если в моче малая доза ХГЧ.
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7
А почему результат может быть ложноположительным?
— Это может случиться из-за болезней яичников и матки — опухолей, опухолевидных заболеваний или внематочной беременности. А если результат положительный, но ложный, нужно сделать мазок, провести осмотр на кресле с зеркалами, рукой, обязательно сделать УЗИ — посмотреть, что в придатках, — рекомендует Наталья Кармацких.
После комплекса обследований врач советует в динамике наблюдать за ХГЧ по анализам крови — тесты будут уже не нужны. Если врачи что-то заподозрят, то посмотрят онкомаркеры.
Помимо заболеваний, причиной может быть менопауза.
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8
Как на результат теста влияют гормональные контрацептивы?
При приеме гормональных контрацептивов результат теста может быть и ошибочно положительным, и ошибочно отрицательным. По словам врача, это происходит из-за неправильного приема такого средства защиты. При правильном использовании такой ситуации быть не может.
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9
Что будет, если тест-полоску передержать / недодержать в моче?
При использовании теста на беременность врач советует действовать по правилам, потому что есть нюансы.
— На результат это может и не повлиять, если концентрация ХГЧ хорошая. А если гормона там мало или имеет место замершая беременность, то сложно будет определить ее на малых сроках, — поясняет гинеколог. — Поэтому лучше сделать всё, как положено.
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10
Сделала тест и забыла о нём. Результат исказится?
Если вы оставили тест на несколько дней, беременность есть, а проблемы со здоровьем отсутствуют, то вторая полоска никуда не денется, разве что может стать чуть бледнее.
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11
На тесте две полоски, но одна — бледная. Что это значит?
— Это может говорить не только о беременности, но и об опухолевидных заболеваниях матки или даже кишечника. Может быть внематочная беременность или замерший плод, — предупреждает врач.
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12
Цены на тесты разные. А они чем-то отличаются?
Врач поясняет: в тестах нет принципиальной разницы, главное — правильно их хранить. Дороже те, что отражают результат в неделях, пластиковые, но в данном случае срок может быть рассчитан неверно. Если говорить о тестовых полосках, то их цена зависит от раскрученности производителей.
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