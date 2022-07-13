С какого срока тесты на беременность покажут результат и почему бывают ложными? Ответы гинеколога — в карточках

Считается, что тест лучше делать утром, при первом мочеиспускании, когда моча концентрированная. Врач объясняет: это не заблуждение. Дело в том, что утром в моче накопительная концентрация ХГЧ. Тест может показать достоверный результат и днем, если у женщины хорошо работают почки, но гинеколог всё же советует следовать правилам.

— Лучше всё равно делать тест с утра, потому что днем может быть слабоположительный, не проявиться, девушка будет сомневаться и нервничать. Чтобы результат был достоверным наверняка и чтобы не тратить много нервов, лучше сделать тест при первом мочеиспускании, — уточняет Наталья Кармацких.

Отметим, что рекомендаций по поводу того, что перед тестированием не стоит есть или пить, не существует.