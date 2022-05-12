«Я знаю, они мешками всё домой тащат!» Журналист — о проблеме вечно недовольных пациентов

Медицина, подобно футболу и дорожному ремонту, — тема, в которой разбираются все. Каждый второй знает, как правильно лечить больных и почему всех врачей надо разогнать за профнепригодность.
Корреспондент E1.RU Ксения Маринина, пишущая про здоровье и медицину, сама недавно оказалась на больничной койке и понаблюдала за вечно недовольными пациентами. Своими впечатлениями она поделилась в этой колонке.
Пока я была в больнице, старалась быть сторонним наблюдателем, ведь отчасти моя работа состоит из того, что я разбираю сложные истории: конфликты медиков и руководства, пациентов и медиков.
Поэтому я обращала внимание не только на медицинский коллектив, но и на пациентов. Некоторые люди, конечно, поразили меня. Больничная палата, как вагон поезда или даже его купе.
Сразу видно, кто как ведет себя в обществе и жизни. Безусловно, я видела минусы в работе сотрудников больницы, но совершенно не зацикливалась на этом. Мой выбор — концентрация на позитиве.
Я обратилась в институт травматологии, чтобы получить помощь. Не чтобы есть изысканные блюда, не чтобы вести светские беседы с медсестрами, санитарками, врачами, не чтобы развлекаться и общаться, а чтобы решить проблему со здоровьем!
Но среди пациентов много тех, кто считает, что все вокруг им должны. Во всех больницах, признаться честно, кормят неважно. Какой смысл сокрушаться об этом каждый прием пищи?
— Фу, какая мерзкая каша, они бы ей свиней покормили!
— А мясо-то кто будет давать? Себе поди сложили. Я знаю, они мешками всё домой тащат!
— Это не компот, а жижа какая-то! Я дома варю очень вкусный, не жалею сухофруктов.
Уже от этого меня выворачивало. Почему вы не можете взять какую-то еду с собой или попросить родных привезти что-то? Никто ничего вам не должен, в больнице выдают еду, с помощью которой вы поддержите работу организма, а дальше — питайтесь дома чем хотите. Даже если у вас нет родных и маленькая зарплата, вы же что-то собирались есть, если были бы дома?
Следующий пункт истерик моих соседок был связан с ковидными ограничениями. Из палаты можно было выйти только до туалета, в коридоре нам не разрешали разговаривать и даже просто сидеть. Всё это объяснимо: в больницах действуют правила ковидного времени. Вдруг кто-то из больных или персонала подхватил инфекцию? Изоляция в палатах и ношение масок снизят риск распространения.
Ограничения в палате были для них невыносимыми. При этом они не взяли с собой книг, журналов, наушников, планшетов, вышивания/вязания: не взяли с собой ничего, что могло бы отвлечь и помочь пережить этот этап. Это говорит лишь о неприспособленности взрослых людей к жизни.
Следующее: мои сопалатницы приходили в бешенство, если на смену выходила медсестра, которая относится к работе и больным спустя рукава. Таких было немного, но все-таки встретились те, кто спал во время дежурства, не вовремя ставил уколы, забывал принести таблетки, не навещал больных, отказывал в перевязках.
Были и такие медсестры, которые при врачах «пели соловьями», а как только те уходили — проявляли всю нелюбовь в своих движениях, действиях. Конечно, мне это тоже совершенно не нравилось, но я спокойно отстаивала свои права. Просила аккуратнее менять повязку, спрашивала, почему медсестра ставила укол, не обработав руки спиртом после другого больного, звала на помощь, когда мне это было нужно.
Ну какой смысл беспрерывно возмущаться, сидя в палате? Либо защити свои права и корректно потребуй адекватной помощи и внимания, либо просто молчи и принимай всё как есть. Почему другие пациенты должны слушать твои недовольства?
Честно сказать, в некоторых ситуациях больные вели себя так хамски по отношению к медикам и к другим больным, что я всё никак не могла понять, почему они это позволяют себе.
Медицина — не сфера обслуживания, везде работают люди.
В любой претензии нужно начинать с себя. Спрашивать: не я ли спровоцировал конфликт? А если не я, то что я могу сделать, чтобы улучшить ситуацию? Вот такие тривиальные выводы я сделала после полутора недель жизни с чужими людьми.
За два года работы, получив от читателей тонны жалоб, я уже научилась фильтровать их, отбрасывая эмоции и необоснованные ожидания людей. Теперь же я ярко и остро прочувствовала на себе, какие иногда бывают неблагодарные пациенты и несчастные люди.