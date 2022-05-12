«Я знаю, они мешками всё домой тащат!» Журналист — о проблеме вечно недовольных пациентов

Медицина, подобно футболу и дорожному ремонту, — тема, в которой разбираются все. Каждый второй знает, как правильно лечить больных и почему всех врачей надо разогнать за профнепригодность.



Корреспондент E1.RU Ксения Маринина, пишущая про здоровье и медицину, сама недавно оказалась на больничной койке и понаблюдала за вечно недовольными пациентами. Своими впечатлениями она поделилась в этой колонке.



Пока я была в больнице, старалась быть сторонним наблюдателем, ведь отчасти моя работа состоит из того, что я разбираю сложные истории: конфликты медиков и руководства, пациентов и медиков.



Поэтому я обращала внимание не только на медицинский коллектив, но и на пациентов. Некоторые люди, конечно, поразили меня. Больничная палата, как вагон поезда или даже его купе.



Сразу видно, кто как ведет себя в обществе и жизни. Безусловно, я видела минусы в работе сотрудников больницы, но совершенно не зацикливалась на этом. Мой выбор — концентрация на позитиве.



Я обратилась в институт травматологии, чтобы получить помощь. Не чтобы есть изысканные блюда, не чтобы вести светские беседы с медсестрами, санитарками, врачами, не чтобы развлекаться и общаться, а чтобы решить проблему со здоровьем!

