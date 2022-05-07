«Оказалось, в отключке я был около пяти дней»: любитель походов рассказал, что стало с ним после укуса клеща

Начинается сезон шашлыков, дач и неспешных прогулок по лесу. Наш читатель рассказал свою историю, чем для него закончилась вылазка на природу.





Год назад я поехал с друзьями с палатками на озеро Иткуль в Челябинской области. У меня есть опыт походов, поэтому по траве старался не ходить, штаны заправил в носки и иногда осматривал, нет ли на мне клещей. Утром мы сложили палатки, переоделись в городскую одежду и поехали домой. Через два часа уже в городе я заметил клеща на ноге. Он вцепился прямо над ступней, где заканчивается носок. Если бы он искал более укромное место, может быть, и не успел бы укусить.