Кардиолог рассказал, как отличить реальную гипертонию от ложной

Артериальная гипертензия (гипертония) — синдром повышения систолического (верхнего) давления до 140 мм и больше и/или диастолического (нижнего) давления до 90 мм и больше в состоянии покоя, рассказывает «Доктор Питер».



Такой диагноз ставят, если у пациента высокое давление наблюдается во время двух визитов в медицинское учреждение с интервалом в неделю.



Кроме того, гипертония может быть диагностирована по результатам суточного или домашнего мониторирования артериального давления. При этом пороговые значения артериального давления будут иными.

