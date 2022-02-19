«Уже погибает 700 тысяч человек». Профессор — о том, если завтра все антибиотики станут неэффективны

Проще говоря, многие антибиотики перестают работать из-за того, что микробы «научились» их игнорировать — люди пьют таблетки слишком часто, порой когда на то нет никакого повода. Просто на всякий случай.



Насколько это опасное явление? Почему пить антибиотики бездумно — значит подвергать опасности не только себя, но и всё человечество? Об этом рассказывают специалисты.



Сергей Шляпников — доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, руководитель «Городского центра по лечению тяжелого сепсиса» СПб НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, профессор кафедры ВПХ Военно-медицинской академии им. С. М. Ки рова (Санкт-Петербург).



Угроза национальной безопасности

— Как возникает микробная резистентность к антибактериальным препаратам? Это новый механизм, или он был всегда?



— Микробная резистентность (МР) — это устойчивость патогенов к противомикробным препаратам, разновидность естественного эволюционного механизма, позволяющего микроорганизмам выжить, — говорит профессор Шляпников.



Бактерии быстро приспосабливаются к неблагоприятным условиям внешней среды, это умение формировалось на протяжении миллиардов лет.

