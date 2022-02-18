Заболеваемость падает, но смертность будет расти: когда закончится пятая волна коронавируса в России

По статистике оперштаба, в России начала снижаться заболеваемость коронавирусом. Если еще неделю назад в сутки выявляли больше 200 тысяч новых случаев, то 18 феврали их было уже
— Сейчас мои коллеги посмотрели по поисковым запросам, их статистика говорит о том, что снижение действительно началось, — говорит иммунолог Николай Крючков. — Москва снижается уже недели полторы, Санкт-Петербург тоже, скорее всего, начал снижение. По России мы пик либо только-только прошли, либо проходим прямо сейчас — пока непонятно, через неделю, думаю, будет заметен спад по стране. Есть отдельные регионы, где идет нарастание, но в целом по России мы к пику подошли.
Николай Крючков — иммунолог, генеральный директор ООО «Клиникал Экселанс Груп», доцент медицинского университета имени
Он говорит, что нужно смотреть не только на пики заболеваемости — очень важно, каким будет хвост этой волны. Он говорит, что большая часть переболевших придется именно на него, потому что спуск будет пологим.
— Поэтому с этой точки зрения большая часть людей, которая столкнется с омикроном, еще с ним не столкнулась, — считает иммунолог. — Думаю, за всю эту волну переболеет процентов 30 населения. А дальше нас интересует, на какой величине зафиксируется заболеваемость. В большинстве стран она зафиксировалась на более высоком уровне, чем был до омикрона.
При этом сама заболеваемость — не единственный показатель, со временным лагом идут госпитализации; и сейчас, по словам Крючкова, во многих регионах идут госпитализации в реанимации, на ИВЛ. Следом начнет расти смертность. Впрочем, если посмотреть на график ниже, уже начала.
— Чтобы было понятно: 5–10 дней — лаг от заболеваемости до госпитализации, до ИВЛ — прибавляем к этому от 4 до 7 дней, как правило. Поэтому рост на ИВЛ будет, по России тем более. Сейчас не максимум, но значение очень большое, я думаю, 70–75% от максимума, — полагает Николай Крючков. — По смертям тем более будет рост, прибавляйте две — две с половиной недели к заболеваемости. Но проблема со смертями следующая: мы видим давно одну и ту же планку, это нетипично. Думаю, что реально мы узнаем, что происходит со смертностью, из отчетов Росстата, которые будут позже. В их отчетах есть смертность от коронавируса, а еще позже будет опубликована избыточная смертность, эти данные более показательные. Думаю, февраль будет нехорошим месяцем.
По его оценкам, летальность существенно упадет к лету. Но уже к осени или даже раньше можно ждать новых штаммов, к тому же осенью будет сезонное обострение. Если никаких серьезных изменений в новых линиях вируса не будет, то всё пройдет легче, чем в прежние волны, но предсказать это невозможно. У вирусолога Анатолия Альтштейна более оптимистичные прогнозы.
— Думаю, в течение апреля ситуация будет лучше, глядишь, может и удастся к лету закончить эпидемию, — считает Альтштейн. — На каком-то уровне заболеваемость может сохраниться, но это будет меньше тысячи человек в день. Помимо вакцинации и охвата заболеваемостью, я думаю, сработает еще один механизм. Дело в том, что при таком многочисленном размножении вирус постепенно ослабевает за счет мутаций. Случайная мутация есть при каждом цикле размножения, в результате образуется много частиц, которые или совсем не инфекционные, или слабоинфекционные. В результате вирус ослабевает.
Анатолий Альтштейн — вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени
Исключить обратную мутацию, правда, тоже нельзя. Однако вирусолог говорит, что мутации, которые вызывают появление нового варианта вируса, — это редкие события. За два года из всех вариантов только исходный уханьский штамм, альфа, дельта и омикрон обладали способностью так распространяться, охватывая всю планету. То есть, кроме исходного, только три варианта.
— Появится ли четвертый? Стопроцентную гарантию, что он не появится, дать сложно, но сделать это ему будет достаточно трудно, потому что постепенно нарастает иммунитет у населения, — говорит он.
СЮЖЕТ
Николай Крючков, в свою очередь, считает, что летом можно будет ждать стабилизации, но речь еще не будет идти об окончании пандемии, она только перейдет в подострую фазу. Для окончания пандемии нужно еще года два, а скорее всего — три.