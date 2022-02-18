Заболеваемость падает, но смертность будет расти: когда закончится пятая волна коронавируса в России

Николай Крючков — иммунолог, генеральный директор ООО «Клиникал Экселанс Груп», доцент медицинского университета имени И. М. Сеченова .



Он говорит, что нужно смотреть не только на пики заболеваемости — очень важно, каким будет хвост этой волны. Он говорит, что большая часть переболевших придется именно на него, потому что спуск будет пологим.



— Поэтому с этой точки зрения большая часть людей, которая столкнется с омикроном, еще с ним не столкнулась, — считает иммунолог. — Думаю, за всю эту волну переболеет процентов 30 населения. А дальше нас интересует, на какой величине зафиксируется заболеваемость. В большинстве стран она зафиксировалась на более высоком уровне, чем был до омикрона.



При этом сама заболеваемость — не единственный показатель, со временным лагом идут госпитализации; и сейчас, по словам Крючкова, во многих регионах идут госпитализации в реанимации, на ИВЛ. Следом начнет расти смертность. Впрочем, если посмотреть на график ниже, уже начала.