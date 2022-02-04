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Россиянам разрешили болеть омикроном? Врач-иммунолог — о том, почему Попова отменила карантин привитым «Спутником V»

Для нового штамма прививка — не самое большое препятствие

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По словам эксперта, штамму омикрон поставленная прививка — не самое большое препятствие

По словам эксперта, штамму омикрон поставленная прививка — не самое большое препятствие

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что привитым от коронавируса при контакте с больным не нужно соблюдать изоляцию в течение семи дней. При условии, если у человека нет симптомов.

— Нет, не нужно! Это наше правило! Привитым и переболевшим контактным такая изоляция не показана, если у них нет симптомов. По этому поводу тоже есть значительное количество исследований о том, что у людей привитых и переболевших концентрация вируса гораздо меньше и период его выделения небольшой, — сообщила Попова.

Врач-иммунолог Владимир Болибок поставил под сомнение такое правило.

— Я считаю, что они погорячились. Штамму омикрон поставленная прививка — не самое большое препятствие. Не забывайте, что омикрон — прорывной, он преодолевает постпрививочный иммунитет, и у него резко сократился инкубационный период, — рассказал MSK1.RU Болибок. — Люди только вчера с кем-то поконтактировали, уже сегодня заболели и сами стали вирусовыделителями.

Врач объяснил, что понимает желание Роспотребнадзора отменить семидневную изоляцию. В период сверхзаболеваемости оформлять всем контактным больничный лист, держать людей дома и выплачивать им за это деньги — большой удар по экономике.

— Что касается утверждений уважаемого Александра Гинцбурга (директор НИЦЭМ имени Гамалеи, где были разработаны все вакцины семейства «Спутник». — Прим. ред.) о том, что свежая прививка «Спутник Лайт» защищает. Ну, во-первых, свежих ревакцинаций не так и много, ревакцинацию россияне делают не очень активно. Есть те, кто прививался массово в ноябре-декабре, в основном полным «Спутником» (из двух компонентов. — Прим. ред.), и я надеюсь, что они под защитой, но точных данных о том, что впервые поставленный «Спутник» защищает от заражения штаммом омикрон, пока нет, — подытожил Владимир Болибок.

3 февраля в России было зафиксировано 155 768 новых случаев заражений коронавирусом, из них в Москве — 26 904 случая, в Подмосковье — 8721 случай.

В среду мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица по заболеваемости вышла на плато, а прошедшая неделя была очень сложной.

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— Количество заболеваний увеличилось почти на 70%. И что особенно неприятно, увеличилось на 40% количество госпитализаций, — сказал Собянин.

По словам эксперта, статистику по числу больных можно спокойно умножать на пять. Это будет истинная картина всех случаев ОРВИ, включая невыявленные и незарегистрированные.

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