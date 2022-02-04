Россиянам разрешили болеть омикроном? Врач-иммунолог — о том, почему Попова отменила карантин привитым «Спутником V»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что привитым от коронавируса при контакте с больным не нужно соблюдать изоляцию в течение семи дней. При условии, если у человека нет симптомов.



— Нет, не нужно! Это наше правило! Привитым и переболевшим контактным такая изоляция не показана, если у них нет симптомов. По этому поводу тоже есть значительное количество исследований о том, что у людей привитых и переболевших концентрация вируса гораздо меньше и период его выделения небольшой, — сообщила Попова.

