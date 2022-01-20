В Турции российских туристов начали прививать Pfizer. Врач — о том, кому стоит поехать за вакциной и признает ли ее Россия

Турция начала прививать российских туристов американской Pfizer и китайской Sinovac. Теперь россияне смогут получить там международные сертификаты о вакцинации, с которыми можно посещать Евросоюз и множество других стран.
Вакцинные туры появились осенью, и в АТОР (Ассоциации туроператоров России) считают, что скоро Турция войдет в топ-5 направлений для вакцинного туризма. О том, стоит ли лететь в Турцию за «Пфайзером», мы поговорили с профессором Василием Власовым. По его словам, лучше в некоторых случаях поставить иностранную вакцину, чем очередную дозу «Спутника Лайт».
Василий Власов — врач, доктор медицинских наук, профессор НИУ ВШЭ, вице-президент общества специалистов доказательной медицины, член комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований и комиссии по борьбе с лженаукой.
Почему стоит ехать за иностранной вакциной
— В целом поехать за иностранной вакциной — это один из вариантов рационального поведения. Для тех, кто может себе это позволить. Или по какой-то причине не хочет или не может сделать инъекцию нашего «Спутника», — считает Василий Власов. — Всё зависит от человеческих предпочтений.
— Поскольку дальнейшая вакцинация «Спутником» представляется неразумной. Сейчас нет точных научных данных, это подтверждающих, но из общих соображений — введение еще один раз препарата, который содержит вектор, ранее уже вводившийся, вероятно, достаточно бессмысленная вещь. Пользы не будет, а побочные эффекты — как обычно или даже больше.
Международный сертификат Green Pass дает возможность посещать страны Европы и США, проходить на массовые и культурные мероприятия. Получить его можно либо на короткий срок после ПЦР-теста, либо на 6 месяцев при вакцинации иностранными вакцинами Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca (Vaxzevria), AstraZeneca (Covishield). «Спутник V», как и другие российские вакцины, пока не признан в ЕС, поэтому не даст возможности получения Green Pass. В октябре глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщал, что идут активные переговоры с ЕС по поводу взаимного признания вакцинных сертификатов.
В чем сложности
— Вакцина от Pfizer, как и наш «Спутник V», двухкомпонентная. Ее нужно вводить два раза. То есть в Турции таким туристам придется находиться две недели. Либо два раза въезжать. Это не очень удобный вариант, — отмечает врач. — Но есть и вакцины, у которых однократная инъекция, тогда это проще.
Признают ли в России иностранные вакцины
— Все-таки количество людей, которые поедут в Турцию или Черногорию за вакциной, невелико. Наши регулирующие органы, Роспотребнадзор и Минздрав, в своих рекомендациях для региональных властей находятся в очень сильной неформальной зависимости от Правительства России, — считает профессор. — В значительной степени их поведение является политическим, а не научным.
До нас дошла новость, что в Евросоюзе не получили письмо из России для взаимного признания COVID-сертификатов. Это мое размышление, но мне кажется, что это можно расценивать как то, что наши регуляторы всячески оттягивают момент признания вакцинированности людей иностранными вакцинами.