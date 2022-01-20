В Турции российских туристов начали прививать Pfizer. Врач — о том, кому стоит поехать за вакциной и признает ли ее Россия



— Все-таки количество людей, которые поедут в Турцию или Черногорию за вакциной, невелико. Наши регулирующие органы, Роспотребнадзор и Минздрав, в своих рекомендациях для региональных властей находятся в очень сильной неформальной зависимости от Правительства России, — считает профессор. — В значительной степени их поведение является политическим, а не научным.



До нас дошла новость, что в Евросоюзе не получили письмо из России для взаимного признания COVID-сертификатов. Это мое размышление, но мне кажется, что это можно расценивать как то, что наши регуляторы всячески оттягивают момент признания вакцинированности людей иностранными вакцинами.