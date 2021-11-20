«Многие вокруг меня сдавались. А потом — ширма, шелест пакета…» Как сибирячка выжила после тотального поражения легких

Врачи сообщили, что необходимо меня поместить в реанимацию. На 90% кислорода в реанимации я провела 18 (насколько я помню) суток, в больнице я провела ровно месяц. Надо отдать должное врачам и оснащению первой инфекционной больницы на Шамшиных. Это бойцы! Всё четко и слаженно, отношение внимательное, лекарства все в наличии!

Насколько я помню, я всё время была в сознании… Только когда я вышла из реанимации, то узнала, что одно легкое было поражено тотально на 100%, а второе — на 98%. Чтобы выжить с такими поражениями, должно было случиться чудо… Только потом я поняла, насколько на грани я была… Мне страшно представить, что чувствовали мои родные, когда каждый день звонили утром, днем и вечером и слышали, что я в критически тяжелом состоянии на протяжении 10 дней. Я так сильно хотела жить!!! Я не могла их подвести. «Я всегда веселая, позитивная, я всегда всем хочу помочь, я не должна умереть от этой болезни, — думала я. — Надо бороться».

А как бороться, когда ты не знаешь, что делать, чтобы улучшить положение?