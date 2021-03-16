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7 человек не могли помочь: на альпиниста упал огромный камень, он провел 15 часов в западне — как его спасли

Несчастный случай, достойный сюжета фильма, едва не оставил Евгения без ноги

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Спасение и восстановление поврежденной стопы заняло у Евгения в общей сложности <nobr class="_">2 года</nobr>

Спасение и восстановление поврежденной стопы заняло у Евгения в общей сложности 2 года

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Новосибирские врачи спасли ногу скалолаза — его придавило валуном в горах

Случай Евгения из Улан-Удэ часто сравнивают с сюжетом голливудского фильма «127 часов». Как и главный герой, он оказался в западне во время похода в горы, когда на молодого альпиниста упал огромный камень, зажав его ногу. 15 часов — столько Евгений прождал помощи спасателей, цепляясь за жизнь. Девять из них — в состоянии полного отчаяния и без обезболивающих таблеток. Но история скалолаза из Бурятии, в отличие от кино, закончилась благополучно: ногу удалось сохранить, а позже — вернуть подвижность и эластичность стопе. Корреспондент НГС Ксения Лысенко расспросила Евгения о чувстве страха и часах невыносимой боли, а также поговорила с врачами НИИТО, которые провели уникальную операцию и подарили мужчине возможность продолжать заниматься любимым делом.

«Камень был с половину кровати»

Евгений — заядлый альпинист и скалолаз с 10-летним стажем. Он побывал в пустыне Гоби, опробовал серфинг на Бали, неоднократно путешествовал по Байкалу и горам Бурятии. Как раз в Бурятии, в Баргузинской долине, и произошел несчастный случай, достойный сюжета фильма.

— Многие могут подумать, что это был какой-то сложный случай, куда-то залез не туда или еще что-нибудь. На самом деле всё было обыкновенно, ничего такого сложного в походе не было. Мы уже подходили к лагерю, и вот на ровном месте я оступился, попал в такой природный капкан. Камень был примерно с половину этой кровати, — рассказывает Евгений, сидя в палате НИИТО.

В группе он был не один. Именно его товарищи попытались убрать препятствие, но сдвинуть огромный валун было невозможно. Всё, что оставалось Евгению, — ждать помощи МЧС и пить обезболивающие. Они, по его словам, действовали только первые шесть часов ожидания:

— Интересный факт в том, что камни в горах, как правило, имеют острые края. Но моя нога попала в своеобразную выемку под камнем, поэтому стопу не раздробило, а просто сломало и зажало. После того как семь человек с помощью веревки не смогли сдвинуть камень, двое человек спустились вниз, а еще один ушел наверх, чтобы поймать сигнал и вызвать МЧС. Мы перед каждым походом регистрируемся в МЧС, и вот в этот раз, к сожалению, пригодилось. Паника, конечно, охватывала, но в такие моменты понимаешь какие-то философские вещи. Например, что паника тебе не поможет, но навредит расходом энергии. Я пытался выбраться и одновременно ждал. В первые минуты вообще казалось, что я не смогу продержаться дольше часа, но пришлось продержаться 15 часов. В общем, понимание боли у меня теперь совершенно другое.

Евгений считает случай в горах переломным моментом в жизни

Евгений считает случай в горах переломным моментом в жизни

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Евгения доставили на вертолете в РКБ им. Семашко в Улан-Удэ, где уже ждали, по словам врачей, с пилой и скальпелем. Ситуация выглядела неутешительной: синдром длительного сдавливания, деформация стопы. Однако нога «подавала признаки жизни», что было удивительно.

— Огромная благодарность этим врачам, которые сохранили и ногу, и жизнь. Возможно, проще было сделать ампутацию, чтобы не связываться с возможным отравлением калием. Но врачи смогли сделать этот непростой шаг и сохранить стопу, — объясняет мужчина.

Евгению дважды вживляли металлические конструкции в стопу

Евгению дважды вживляли металлические конструкции в стопу

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То, что звучит так просто на словах, оказалось сложной, практически ювелирной работой врачей. Мужчине установили титановый штифт на год (гипс был противопоказан), но прежде выждали две недели, пока кровь Евгения очистится и индекс КФК (коэффициент зашлакованности крови) придет в норму. Однако после года ношения штифта у Евгения проявилась новая проблема — контрактура стопы. Пальцы поврежденной стопы начали сгибаться, а мышцы, которые должны быть эластичными, стали твердыми. При ходьбе он опирался только на пятку и большой палец, а обычные действия стали крайне проблематичными.

Как восстанавливали стопу альпиниста

За сложную операцию по восстановлению подвижности стопы брались немногие. Евгений отправился на консультацию в Москву, где ему сообщили, что помощь смогут оказать в НИИТО.

Как говорит лечащий врач Евгения, хирург-травматолог Новосибирского НИИТО имени Я. Л. Цивьяна Василий Кузнецов, до его обращения в новосибирский центр некоторые врачи предлагали даже ампутировать средний отдел стопы.

Лечащим врачом Евгения в НИИТО стал Василий Кузнецов — он же был его оперирующим хирургом

Лечащим врачом Евгения в НИИТО стал Василий Кузнецов — он же был его оперирующим хирургом

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— Мы изучили состояние пациента, в результате предложили ему реконструктивно-пластическую операцию. Ее целью было устранение деформаций и максимальное сохранение функций стопы, — объясняет специалист.

Полгода назад новосибирские врачи успешно провели операцию — установили металлическую конструкцию в стопу, которая смогла скорректировать конечность.

Так выглядела деформированная стопа пациента примерно полгода назад

Так выглядела деформированная стопа пациента примерно полгода назад

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А вот результат — стопе удалось вернуть подвижность

А вот результат — стопе удалось вернуть подвижность

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Травматолог-ортопед Новосибирского НИИТО имени Я. Л. Цивьяна и руководитель направления хирургии стопы и голеностопного сустава Игорь Пахомов отмечает, что мягкие ткани стопы пациента превратились в грубые рубцы, настолько плотные, что при обработке их скальпелем «иногда был слышен звон».

— У пациента достаточно редкий вид поражения — ему не просто сломало ногу, но еще ее придавило камнем. Я, если честно, очень редко встречал такие вещи, имею в виду синдром длительного сдавливания, — добавляет врач. — Я помню, еще когда учился, в Новосибирске в том числе принимали пациентов из Армении, которые пострадали в землетрясении в Спитаке. Таких пациентов я помню, там тоже был этот синдром. Но оказалось, что подобное возможно не только при землетрясении, но и при обычном альпинистском походе.

Синдром длительного сдавливания, по словам Игоря Пахомова, — довольно редкий случай в практике

Синдром длительного сдавливания, по словам Игоря Пахомова, — довольно редкий случай в практике

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Сейчас за плечами Евгения четыре операции, предстоит последнее вмешательство врачей — ему удалят металлическую конструкцию из стопы. После этого Евгений сможет отказаться от ношения специальной обуви на огромной мягкой подошве (она носила для него разгрузочную функцию) и вновь наслаждаться активными путешествиями по горам. По его словам, он уже планирует следующие походы.

В феврале мы рассказывали историю врача НИИТО — нейрохирурга Евгения Ступака. О том, как он совмещает работу врача с работой фотографа на модных вечеринках, читайте здесь.

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НИИТОальпинизмоперация
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