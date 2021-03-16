7 человек не могли помочь: на альпиниста упал огромный камень, он провел 15 часов в западне — как его спасли

В группе он был не один. Именно его товарищи попытались убрать препятствие, но сдвинуть огромный валун было невозможно. Всё, что оставалось Евгению, — ждать помощи МЧС и пить обезболивающие. Они, по его словам, действовали только первые шесть часов ожидания:



— Интересный факт в том, что камни в горах, как правило, имеют острые края. Но моя нога попала в своеобразную выемку под камнем, поэтому стопу не раздробило, а просто сломало и зажало. После того как семь человек с помощью веревки не смогли сдвинуть камень, двое человек спустились вниз, а еще один ушел наверх, чтобы поймать сигнал и вызвать МЧС. Мы перед каждым походом регистрируемся в МЧС, и вот в этот раз, к сожалению, пригодилось. Паника, конечно, охватывала, но в такие моменты понимаешь какие-то философские вещи. Например, что паника тебе не поможет, но навредит расходом энергии. Я пытался выбраться и одновременно ждал. В первые минуты вообще казалось, что я не смогу продержаться дольше часа, но пришлось продержаться 15 часов . В общем, понимание боли у меня теперь совершенно другое.

