7 человек не могли помочь: на альпиниста упал огромный камень, он провел 15 часов в западне — как его спасли

Новосибирские врачи спасли ногу
Случай Евгения из Улан-Удэ часто сравнивают с сюжетом голливудского фильма «
«Камень был с половину кровати»
Евгений — заядлый альпинист и скалолаз с
— Многие могут подумать, что это был какой-то сложный случай, куда-то залез не туда или еще что-нибудь. На самом деле всё было обыкновенно, ничего такого сложного в походе не было. Мы уже подходили к лагерю, и вот на ровном месте я оступился, попал в такой природный капкан. Камень был примерно с половину этой кровати, — рассказывает Евгений, сидя в палате НИИТО.
В группе он был не один. Именно его товарищи попытались убрать препятствие, но сдвинуть огромный валун было невозможно. Всё, что оставалось Евгению, — ждать помощи МЧС и пить обезболивающие. Они, по его словам, действовали только первые шесть часов ожидания:
— Интересный факт в том, что камни в горах, как правило, имеют острые края. Но моя нога попала в своеобразную выемку под камнем, поэтому стопу не раздробило, а просто сломало и зажало. После того как семь человек с помощью веревки не смогли сдвинуть камень, двое человек спустились вниз, а еще один ушел наверх, чтобы поймать сигнал и вызвать МЧС. Мы перед каждым походом регистрируемся в МЧС, и вот в этот раз, к сожалению, пригодилось. Паника, конечно, охватывала, но в такие моменты понимаешь какие-то философские вещи. Например, что паника тебе не поможет, но навредит расходом энергии. Я пытался выбраться и одновременно ждал. В первые минуты вообще казалось, что я не смогу продержаться дольше часа, но пришлось продержаться
Евгения доставили на вертолете в РКБ
— Огромная благодарность этим врачам, которые сохранили и ногу, и жизнь. Возможно, проще было сделать ампутацию, чтобы не связываться с возможным отравлением калием. Но врачи смогли сделать этот непростой шаг и сохранить стопу, — объясняет мужчина.
То, что звучит так просто на словах, оказалось сложной, практически ювелирной работой врачей. Мужчине установили титановый штифт на год (гипс был противопоказан), но прежде выждали две недели, пока кровь Евгения очистится и индекс КФК (коэффициент зашлакованности крови) придет в норму. Однако после года ношения штифта у Евгения проявилась новая проблема — контрактура стопы. Пальцы поврежденной стопы начали сгибаться, а мышцы, которые должны быть эластичными, стали твердыми. При ходьбе он опирался только на пятку и большой палец, а обычные действия стали крайне проблематичными.
Как восстанавливали стопу альпиниста
За сложную операцию по восстановлению подвижности стопы брались немногие. Евгений отправился на консультацию в Москву, где ему сообщили, что помощь смогут оказать в НИИТО.
Как говорит лечащий врач Евгения, хирург-травматолог Новосибирского НИИТО имени
— Мы изучили состояние пациента, в результате предложили ему реконструктивно-пластическую операцию. Ее целью было устранение деформаций и максимальное сохранение функций стопы, — объясняет специалист.
Полгода назад новосибирские врачи успешно провели операцию — установили металлическую конструкцию в стопу, которая смогла скорректировать конечность.
Травматолог-ортопед Новосибирского НИИТО имени
— У пациента достаточно редкий вид поражения — ему не просто сломало ногу, но еще ее придавило камнем. Я, если честно, очень редко встречал такие вещи, имею в виду синдром длительного сдавливания, — добавляет врач. — Я помню, еще когда учился, в Новосибирске в том числе принимали пациентов из Армении, которые пострадали в землетрясении в Спитаке. Таких пациентов я помню, там тоже был этот синдром. Но оказалось, что подобное возможно не только при землетрясении, но и при обычном альпинистском походе.
Сейчас за плечами Евгения четыре операции, предстоит последнее вмешательство врачей — ему удалят металлическую конструкцию из стопы. После этого Евгений сможет отказаться от ношения специальной обуви на огромной мягкой подошве (она носила для него разгрузочную функцию) и вновь наслаждаться активными путешествиями по горам. По его словам, он уже планирует следующие походы.
В феврале мы рассказывали историю врача НИИТО — нейрохирурга Евгения Ступака. О том, как он совмещает работу врача с работой фотографа на модных вечеринках, читайте здесь.