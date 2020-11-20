«Я кричала, когда до меня дотрагивались»: из-за травмы в маршрутке сибирячка 4 года жила на обезболивающих

В Новосибирском НИИТО избавили девушку от сильнейших болей
В 2016 году Екатерина Ардатова ехала в маршрутке и получила травму — позже у нее диагностировали разрыв связок, который осложнился неудачной операцией (медики по неосторожности повредили нерв). Девушке пришлось четыре года жить на обезболивающих, проходить психиатрические консилиумы, чтобы специалисты подтвердили, что это физиологическое, а не психологическое. Боли были такими сильными, что сибирячка даже падала в обмороки. Многие пугали Екатерину плохими прогнозами, но в итоге нашлись врачи, которые спасли ее. Медицинский обозреватель Мария Тищенко узнала, через что прошла жительница Новосибирска и каким методом ее вылечили.
Банальная травма, неудачная операция и страшные боли
Екатерина Ардатова была военнослужащей, и однажды, возвращаясь с наряда, получила травму в маршрутке, которая изменила ее жизнь.
— У меня была банальная травма: я возвращалась со службы, маршрутка резко затормозила и все покатились. Чтобы не упасть, я удержалась на правой руке, — что-то хрустнуло, щелкнуло, но не было ничего страшного. Потом рука начала отекать. На работе вовремя в больницу не отпустили. Через неделю в поликлинике сказали, что у меня разрыв связок. На лечение тоже не отпустили, потому что некому было работать, — вспоминает девушка.
Инцидент в маршрутке произошел в августе, а на лечение Екатерине удалось попасть только в ноябре: ей начали ставить блокады, сказали, что это неврологическое. В феврале она уехала лечиться в Санкт-Петербург, где ей сказали, что связка уже отмерла, и сделали первую операцию — поставили аутотрансплантат (трансплантат от самого же пациента — из одной части тела в другую. — Прим. ред.). После операции поднялась температура.
— Я вернулась из Питера в Новосибирск, и меня сразу же госпитализировали. Не могли снять температуру и понять, что происходит с рукой. Через некоторое время я выписалась, а когда дома боли усилились до обмороков, то снова легла в клинику. Меня начали обследовать. Так продолжалось практически весь 2017 год: месяц дома, месяц в больнице, — рассказывает Екатерина Ардатова.
За это время с помощью блокад удалось разогнуть два пальца на руке: они понемногу начали работать, но болевой синдром сохранялся. В питерской клинике отказывались признавать, что это последствия их операции, а другие врачи не могли найти причину. В какой-то момент Екатерине вообще сказали, что с такими проблемами со здоровьем ей осталось жить три года.
Во время одного из обмороков у девушки произошел компрессионный перелом позвоночника. Она решила уйти из армии и проходила для этого специальную комиссию.
«Столько лет в небытие ушло»
В какой-то момент Екатерина обратилась за консультацией в Новосибирский НИИТО имени
— Я вообще не понимала, как это так: в тебя что-то вживляют. Долго думала, а когда вернулись невыносимые боли, то решилась. Поскольку у меня была производственная травма, мне должны были сделать это бесплатно. Я уже доверяла врачам ННИИТО, но мне предложили сделать быстрее по квоте в другом учреждении Новосибирска. Из-за боли я решила не ждать, — вспоминает Екатерина Ардатова.
В итоге Екатерине сделали операцию в другом учреждении: поставили тестовый нейростимулятор, но ее состояние только ухудшилось. Несмотря на все сделанные ранее операции, девушке снова стало плохо. Она решила переделать эту процедуру в ННИИТО — это была последняя надежда. И всё получилось.
Оказалось, врачи, которые делали первую операцию, повредили нерв. Это было видно на снимках сразу после операции — об этом девушке спустя годы рассказали специалисты. Если бы это заметили сразу, то рука осталась бы рабочей. Екатерина сначала хотела довести эту историю до суда, но передумала: доказать что-то будет сложно. По ее словам, она фотографировала свою историю болезни, а потом делала официальный запрос — то, что она сфотографировала, и то, что ей прислали, отличалось.
— Столько лет в небытие ушло, не хочу к этому возвращаться. Страшно, конечно, что могут еще кого-то покалечить… — говорит Екатерина и плачет.
«К нейростимулятору мне дали пультик»
Но сквозь слезы она улыбается, потому что ее мучения закончились:
— К нейростимулятору мне дали пультик — как от телевизора. Когда боли усиливаются, мощность добавляешь и всё. Потом снова уменьшаешь. Теперь до руки можно дотрагиваться — ощущения непередаваемые. Раньше я кричала, когда до меня дотрагивались. Некоторые считали, что эти боли вымышленные. Я проходила психиатрические консилиумы, чтобы специалисты подтвердили, что это физиологическое, а не психологическое.
Сейчас все пальцы не разгибаются, но самое главное — прошел болевой синдром, и Екатерина может жить без сильных препаратов. Говорят, что полное восстановление может занять до года. Екатерина верит, что у нее всё получится.
Сначала она обрадовалась, что может держать ложку и телефон правой рукой, теперь же мечтает начать писать — девушка уже купила прописи, как у первоклассников.
Что сделали врачи ННИИТО
Врач нейроортопедического отделения Алексей Пелеганчук, который проводил операцию, объясняет, что у пациентки была посттравматическая нейропатия, которая не давала ей работать и жить без боли:
— После перелома запястья у пациентки усилились боли в верхней конечности, которые не проходили. Ей делали операции на нервах, но безуспешно. Мы сделали обычную процедуру — нейростимуляцию, но случай особенный тем, что где бы человек ни получал лечение, эффекта не было. Операция выполняется в два этапа: на первом мы тестируем — устанавливаем электрод на задние структуры спинного мозга, чтобы убрать болевой синдром, замаскировав его аппаратом.
На первом этапе определяется эффективность методики для конкретного человека. Если результат положительный, то на втором этапе устанавливается электрод под кожу. Такую систему используют, когда ничто другое уже не помогает. У нее есть срок службы — несколько лет, потом батарею стимулятора нужно менять (почитайте еще одну историю о том, как нейростимуляторы меняют жизнь).
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