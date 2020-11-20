«Я кричала, когда до меня дотрагивались»: из-за травмы в маршрутке сибирячка 4 года жила на обезболивающих



Банальная травма, неудачная операция и страшные боли



Екатерина Ардатова была военнослужащей, и однажды, возвращаясь с наряда, получила травму в маршрутке, которая изменила ее жизнь.



— У меня была банальная травма: я возвращалась со службы, маршрутка резко затормозила и все покатились. Чтобы не упасть, я удержалась на правой руке, — что-то хрустнуло, щелкнуло, но не было ничего страшного. Потом рука начала отекать. На работе вовремя в больницу не отпустили. Через неделю в поликлинике сказали, что у меня разрыв связок. На лечение тоже не отпустили, потому что некому было работать, — вспоминает девушка.



Инцидент в маршрутке произошел в августе, а на лечение Екатерине удалось попасть только в ноябре: ей начали ставить блокады, сказали, что это неврологическое. В феврале она уехала лечиться в Санкт-Петербург, где ей сказали, что связка уже отмерла, и сделали первую операцию — поставили аутотрансплантат (трансплантат от самого же пациента — из одной части тела в другую. — Прим. ред.). После операции поднялась температура.