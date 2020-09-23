Танцовщица из Новосибирска думала, что у неё тянет спину из-за тренировок. Оказалось, это огромная опухоль

Врачи спасли 20-летнюю танцовщицу из Новосибирска с огромной опухолью
Новосибирские врачи прооперировали
«Почувствовала, что там появилось уплотнение»
Жительница Новосибирска Ксения Родченко обратилась к гинекологу из-за непостоянного цикла: сдала гормоны, которые выявили проблемы с надпочечниками, а потом самостоятельно решила сделать МРТ брюшной полости. Результат исследования её удивил — врачи нашли большую опухоль.
— Я совершенно не подозревала о заболевании: обратилась к специалисту по другой проблеме. Отправили на анализы и выяснили, что что-то не в порядке с надпочечником. Я взяла инициативу в свои руки и обратилась в НИИТО, чтобы мне сделали МРТ брюшной полости. Сказала: «Если что-то там обнаружите, то вводите контраст, чтобы сразу всё понять». На следующий день выяснилось, что у меня есть опухоль, о которой я ничего не знала, — вспоминает девушка.
Ксения думала, что проблемы со спиной связаны с её ежедневными тренировками, потому что она сама занимается танцами и преподаёт современные танцы.
— Я ощущала, что тянет спину, было тяжело, неприятные ощущения, но никогда не задумывалась, что это может быть что-то другое. Я чувствовала, что там появилось уплотнение, но списывала это на растяжение мышцы из-за большой нагрузки: с одной стороны было всё ровно, а с другой — как будто бы валик, но думала, что забилась мышца. Разогревала — то есть делала то, что противопоказано. Если бы не это случайное обследование, непонятно, сколько бы я ещё жила в неведении, — задаётся вопросом Ксюша.
О заболевании Ксюша узнала
— Я очень переживала из-за этого. Представляете, вам в 20 лет говорят, что удалят мышцу и неизвестно, что будет дальше. Хоть и объясняют, что в первую очередь спасают жизнь, несмотря на последствия. Но, когда я обратилась сюда, Иван Викторович Пендюрин сказал, что не видит смысла в удалении мышцы и считает это возможным. Поэтому я решила оперироваться здесь — шанс, что мне помогут, был, — радуется сибирячка.
«Размеры опухоли были внушительными»
Заведующий нейрохирургическим отделением
— Опухоль была достаточно протяжённой, располагалась в забрюшинном пространстве, слева прилегая вплотную к позвоночному столбу в поясничном его отделе, и распространялась в толщу поясничной мышцы, при этом проникала в межпозвонковые отверстия. Особенность доступа в том, что необходимо было подойти к опухоли сбоку в паравертебральную область по забрюшинному пространству. Учитывая особенности доступа и локализации опухоли, в операции участвовал абдоминальный хирург областной больницы Борис Вениаминович Кан.
Хирургам нужно было осуществить забрюшинный доступ, выделить и удалить опухоль из области межпозвонковых отверстий и из поясничной мышцы. Им это удалось.
— Размеры опухоли были внушительными — около 13 сантиметров в длину и около 7 сантиметров в ширину. По структуре она была очень плотной, видимо, длительно растущей. Приходилось поэтапно её отделять, в том числе от межпозвонковых отверстий, — объясняет врач.
Операция заняла больше четырёх часов. Если бы опухоль не удалили, то она бы продолжала расти дальше, увеличиваясь в размерах, распространяясь глубже в межпозвонковые отверстия и, возможно, непосредственно в позвоночный канал, оказывая уже компрессионное воздействие на спинной мозг, а значит, потом её было бы ещё проблематичнее удалять.
— Неврологического дефицита, несмотря на то, что мы выделяли опухоль возле нервных окончаний, как такового нет, есть только небольшая зона нарушения чувствительности в ноге (гипестезии). Это очень деликатное нарушение, которое может быть, но не сильно беспокоит пациентку. Такую возможность мы проговаривали до операции, — говорит Иван Пендюрин.
Нарушение чувствительности может остаться, а может пройти. Сейчас Ксения Родченко чувствует себя хорошо, только пока ей немного трудно двигать ногой и в ней чувствуется онемение, чувствительность отсутствует на одном участке ноги. Теперь девушке нужно встать на учёт к неврологу и онкологу по месту жительства и восстанавливаться. Через месяц-два Ксения мечтает постепенно вернуться к занятиям танцами.
Новосибирские врачи часто спасают пациентов со сложными случаями: например, так произошло с двухлетней девочкой, которая выпала из окна пятого этажа. А некоторые пациенты специально приезжают из других регионов, потому что там им не могут помочь: так было с 15-летней девочкой из Бурятии, у которой отказали ноги, — теперь она заново учится ходить.