Танцовщица из Новосибирска думала, что у неё тянет спину из-за тренировок. Оказалось, это огромная опухоль

— Я очень переживала из-за этого. Представляете, вам в 20 лет говорят, что удалят мышцу и неизвестно, что будет дальше. Хоть и объясняют, что в первую очередь спасают жизнь, несмотря на последствия. Но, когда я обратилась сюда, Иван Викторович Пендюрин сказал, что не видит смысла в удалении мышцы и считает это возможным. Поэтому я решила оперироваться здесь — шанс, что мне помогут, был, — радуется сибирячка.



«Размеры опухоли были внушительными»

Заведующий нейрохирургическим отделением № 1 ННИИТО, врач-нейрохирург, кандидат медицинских наук Иван Пендюрин поясняет, что это была нейрофиброма — доброкачественное образование, растущее из нервных окончаний.



— Опухоль была достаточно протяжённой, располагалась в забрюшинном пространстве, слева прилегая вплотную к позвоночному столбу в поясничном его отделе, и распространялась в толщу поясничной мышцы, при этом проникала в межпозвонковые отверстия. Особенность доступа в том, что необходимо было подойти к опухоли сбоку в паравертебральную область по забрюшинному пространству. Учитывая особенности доступа и локализации опухоли, в операции участвовал абдоминальный хирург областной больницы Борис Вениаминович Кан.