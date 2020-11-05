В Минздраве рассказали, сколько дней проходит от заражения до первых симптомов COVID-19

Сегодня во время открытого консилиума по вопросам о
— У 95% заразившихся он длится от 2 до 6 дней, — заявил Авдеев.
При этом заболевший может оставаться заразным 10–20 дней после появления симптомов, в редких случаях положительный результат анализа может выявляться до 2 месяцев. Об этом на консилиуме сообщил главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов.
Также эксперты заявили, что треть тестов на коронавирус дает ошибки, однако это связано не с качеством тестов, а с особенностями забора материала.