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В Минздраве рассказали, сколько дней проходит от заражения до первых симптомов COVID-19

Как правило, инкубационный период занимает меньше недели

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Первые симптомы могут появиться уже на второй день

Первые симптомы могут появиться уже на второй день

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Сегодня во время открытого консилиума по вопросам о COVID-19 с ведущими экспертами Министерства здравоохранения Российской Федерации главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев рассказал о том, как долго длится инкубационный период при заражении коронавирусом. По его словам, он может длиться до 12 дней, но у большинства симптомы проявляются раньше.

— У 95% заразившихся он длится от 2 до 6 дней, — заявил Авдеев.

При этом заболевший может оставаться заразным 10–20 дней после появления симптомов, в редких случаях положительный результат анализа может выявляться до 2 месяцев. Об этом на консилиуме сообщил главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов.

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Также эксперты заявили, что треть тестов на коронавирус дает ошибки, однако это связано не с качеством тестов, а с особенностями забора материала.

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COVID-19Минздравкоронавирус
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