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Роспотребнадзор: заболевший COVID-19 максимально заразен за два дня до появления симптомов

А через пять дней болезни он почти не способен кого-либо инфицировать

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Маска — наиболее эффективный способ предотвратить передачу коронавируса

Маска — наиболее эффективный способ предотвратить передачу коронавируса

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Человек, заболевший COVID-19, начинает заражать окружающих за три-четыре дня до появления симптомов (в редких случаях — за семь дней), а наиболее заразен он за два дня до них и в первый день болезни. Об этом РИА «Новости» сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная.

Заболевший остается заразным в течение пяти дней после появления симптомов, позже вероятность кого-то заразить мала. Новая коронавирусная инфекция распространяется преимущественно воздушно-капельным путем, уточнила Пшеничная. Во время разговора при каждом выдохе может выделяться более 200 вирусных частиц.

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— Ношение масок — это наиболее эффективный и простой метод профилактики заболевания. Благодаря маске больной человек не распространяет вирусы. И в то же время она препятствует вдыханию вирусных частиц, — сказала Наталья Пшеничная.

Напомним, что с этой недели в России действует всеобщий масочный режим, по которому носить маски люди обязаны в любых общественных местах, а также в транспорте (кроме личного), на парковках, в лифтах. Губернаторам рекомендовано усилить дезинфекцию мест скопления людей и ограничить работу баров и ночных клубов с 23:00 до 6:00 часов.

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