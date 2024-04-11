На улицах Новосибирска появились цифровые картины — голосуйте за лучшие работы

Впервые акция проводилась в Новосибирске летом 2021 года, тогда в ней участвовали 253 начинающих и 36 признанных художников. В январе 2022 года к ней присоединился Екатеринбург. Третий арт-проект был запущен в июне того же года под названием «Новосибирск фотографический»: на улицах города транслировались работы известных мастеров фотографии. После этого Art on Billboard получил награды в двух премиях конкурса лучших рекламных проектов на фестивале Silver Mercury («Серебряный Меркурий»).

В начале очередной акции, с 26 февраля по 9 апреля 2024 года, снова проводилась выставка работ, выполненных мэтрами, — под названием «Мастера». Одновременно, с 4 по 29 марта, принимались заявки от молодых авторов на участие в конкурсе «Новые имена». Теперь по итогам отбора работы финалистов представляют на выставке, которая проводится с 10 по 23 апреля: их стали транслировать на уличных digital-экранах «Дизайнмастер». Участие принимают Новосибирск, Омск, Кемерово и Барнаул. По результатам этого этапа трем художникам должны вручить денежные призы в номинации «Выбор жюри»: 100 000 рублей за первое место, 50 000 за второе, 25 000 за третье. Еще троим — в номинациях «Выбор куратора», «Выбор ЦК19», «Выбор Дизайнмастера» — достанутся по 10 000 рублей.