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Город На улицах Новосибирска появились цифровые картины — голосуйте за лучшие работы

На улицах Новосибирска появились цифровые картины — голосуйте за лучшие работы

Работы тех, кто вышел в финал проекта Art on Billboard, начали транслировать на экранах

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Организаторы акции — оператор наружной рекламы «Дизайнмастер» и центр культуры «ЦК19»

В Сибири назвали финалистов конкурса «Новые имена», который проводится в рамках проекта Art on Billboard Museum, посвященного художественной фотографии. Ими стали 30 человек — двое из них подготовили анимацию.

Впервые акция проводилась в Новосибирске летом 2021 года, тогда в ней участвовали 253 начинающих и 36 признанных художников. В январе 2022 года к ней присоединился Екатеринбург. Третий арт-проект был запущен в июне того же года под названием «Новосибирск фотографический»: на улицах города транслировались работы известных мастеров фотографии. После этого Art on Billboard получил награды в двух премиях конкурса лучших рекламных проектов на фестивале Silver Mercury («Серебряный Меркурий»).

В начале очередной акции, с 26 февраля по 9 апреля 2024 года, снова проводилась выставка работ, выполненных мэтрами, — под названием «Мастера». Одновременно, с 4 по 29 марта, принимались заявки от молодых авторов на участие в конкурсе «Новые имена». Теперь по итогам отбора работы финалистов представляют на выставке, которая проводится с 10 по 23 апреля: их стали транслировать на уличных digital-экранах «Дизайнмастер». Участие принимают Новосибирск, Омск, Кемерово и Барнаул. По результатам этого этапа трем художникам должны вручить денежные призы в номинации «Выбор жюри»: 100 000 рублей за первое место, 50 000 за второе, 25 000 за третье. Еще троим — в номинациях «Выбор куратора», «Выбор ЦК19», «Выбор Дизайнмастера» — достанутся по 10 000 рублей.

Кроме того, читатели могут поучаствовать в зрительском онлайн-голосовании за лучшую работу в номинации «Выбор NGS». Снимки опубликованы ниже, вы можете выбрать несколько из них, которые понравились вам больше всего. С 24 по 28 апреля состоится совместная выставка произведений как от молодых, так и от известных художников. Она пройдет в центре «ЦК19» на улице Свердлова, 13.

Выбираем лучшие фото

Почти 30 тысяч новосибирцев предложили своих кандидатов на «Народную премию НГС» — до конца голосования неделя.

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