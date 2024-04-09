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Город Народная премия НГС подробности Почти 30 тысяч новосибирцев предложили своих кандидатов на «Народную премию НГС» — до конца голосования неделя

Почти 30 тысяч новосибирцев предложили своих кандидатов на «Народную премию НГС» — до конца голосования неделя

Время для выдвижения любимой компании подходит к концу

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Проголосовать за любимую компанию из Новосибирска может любой желающий

Почти 30 тысяч новосибирцев выдвинули свои любимые компании на «Народную премию НГС». Время поддержать организацию еще есть, но его осталось совсем немного — всего неделя. После этого из компаний-лидеров в каждой из номинаций будт составлен шорт-лист.

Сейчас свой голос уже отдали 29 392 человек во всех 10 номинациях. Активнее всего на этой неделе участников предлагают в номинациях «Медицинский центр года» (7825 голосов), «Образовательный центр года» (4331 голосов) и «Бар года» (3772 голосов). Неделю назад в лидерах также оставался «Медицинский центр года», на втором месте по активности свои голоса отдавали горожане за «Фитнес-центр года», на третьем — за «Образовательный центр года».

Голосование началось 19 марта. Оно завершится 17 апреля, поэтому важно успеть поддержать свою любимую компанию на сайте премии. Для того, чтобы отдать свой голос, осталась неделя. В этом году номинации немного изменились, добавились новые:

После выдвижения компаний на первом этапе отберем по 10 компаний от каждой номинации, которые войдут в шорт-лист лидеров. После этого стартует голосование за лучшую компанию в каждой номинации. Имена победителей вы узнаете во время торжественной церемонии 22 мая.

Все новости о «Народной премии НГС» можно прочитать в специальном сюжете.

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