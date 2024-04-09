Почти 30 тысяч новосибирцев предложили своих кандидатов на «Народную премию НГС» — до конца голосования неделя

Почти 30 тысяч новосибирцев выдвинули свои любимые компании на «Народную премию НГС». Время поддержать организацию еще есть, но его осталось совсем немного — всего неделя. После этого из компаний-лидеров в каждой из номинаций будт составлен шорт-лист.
Сейчас свой голос уже отдали 29 392 человек во всех 10 номинациях. Активнее всего на этой неделе участников предлагают в номинациях «Медицинский центр года» (7825 голосов), «Образовательный центр года» (4331 голосов) и «Бар года» (3772 голосов). Неделю назад в лидерах также оставался «Медицинский центр года», на втором месте по активности свои голоса отдавали горожане за «Фитнес-центр года», на третьем — за «Образовательный центр года».
Голосование началось 19 марта. Оно завершится 17 апреля, поэтому важно успеть поддержать свою любимую компанию на сайте премии. Для того, чтобы отдать свой голос, осталась неделя. В этом году номинации немного изменились, добавились новые:
После выдвижения компаний на первом этапе отберем по 10 компаний от каждой номинации, которые войдут в шорт-лист лидеров. После этого стартует голосование за лучшую компанию в каждой номинации. Имена победителей вы узнаете во время торжественной церемонии 22 мая.
Все новости о «Народной премии НГС» можно прочитать в специальном сюжете.