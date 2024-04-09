Почти 30 тысяч новосибирцев предложили своих кандидатов на «Народную премию НГС» — до конца голосования неделя

Почти 30 тысяч новосибирцев выдвинули свои любимые компании на «Народную премию НГС». Время поддержать организацию еще есть, но его осталось совсем немного — всего неделя. После этого из компаний-лидеров в каждой из номинаций будт составлен шорт-лист.

