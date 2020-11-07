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Новосибирские коммунисты собрались на площади Ленина, чтобы отпраздновать День революции — 10 фото толпы

Молодым коммунистам вручили партбилеты, а к памятнику Ленину возложили цветы

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На площади Ленина собрались лидеры партии и молодые коммунисты&nbsp;

На площади Ленина собрались лидеры партии и молодые коммунисты 

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50 человек собралось в центре Новосибирска в честь Дня революции

Днем 7 ноября в центре Новосибирска, на площади Ленина, представители новосибирской коммунистической партии собрались в честь Дня Октябрьской революции. В 10 утра около памятника Ленину собрались члены партии, молодые коммунисты и мэр города Анатолий Локоть.

Вчера в КПРФ заявили, что торжественная демонстрация пройдет в онлайн-формате в приложениях «2ГИС» и «Яндекс.Навигатор»:

— Новосибирские коммунисты проведут праздничную демонстрацию в 103-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции. В этом году она впервые пройдет в удаленном формате из-за коронавирусных ограничений, — сообщили в новосибирской КПРФ.

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Как указано на сайте партии, для участия нужно было установить на смартфон одно из двух приложений и поставить там метку от Дома офицеров до площади Ленина с социалистическими лозунгами.

Тем не менее сегодня на площади Ленина собрались представители партии. Всего на встрече было около 50 человек.

У пришедших были красные флаги, гвоздики, воздушные шарики и плакаты

У пришедших были красные флаги, гвоздики, воздушные шарики и плакаты

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После встречи на площади Ленина некоторые отправились в праздничный автопробег&nbsp;

После встречи на площади Ленина некоторые отправились в праздничный автопробег 

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Было много участников старшего возраста&nbsp;

Было много участников старшего возраста 

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За собравшимися смотрела полиция&nbsp;

За собравшимися смотрела полиция 

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Люди стояли близко друг к другу&nbsp;

Люди стояли близко друг к другу 

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На мероприятие пришел и мэр Новосибирска Анатолий Локоть, он вручил партбилеты молодым коммунистам&nbsp;

На мероприятие пришел и мэр Новосибирска Анатолий Локоть, он вручил партбилеты молодым коммунистам 

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Всего собралось около 50 человек&nbsp;

Всего собралось около 50 человек 

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Участники возложили цветы к памятнику Ленину

Участники возложили цветы к памятнику Ленину

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На площадь даже пригнали броневик — все желающие с ним фотографировались&nbsp;

На площадь даже пригнали броневик — все желающие с ним фотографировались 

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В Новосибирске тем временем вторая волна коронавируса. Количество новых случаев заболевания каждый день стабильно высокое. Минздрав и Роспотребнадзор рекомендуют оставаться дома и воздержаться от посещения мест скопления людей.

Медицина региона не справляется: в редакцию НГС ежедневно поступают десятки сообщений от людей, которые не могут дождаться врача. Сложно попасть и в поликлинику: там приходится часами ждать приема.

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