Новосибирские коммунисты собрались на площади Ленина, чтобы отпраздновать День революции — 10 фото толпы

Днем 7 ноября в центре Новосибирска, на площади Ленина, представители новосибирской коммунистической партии собрались в честь Дня Октябрьской революции. В 10 утра около памятника Ленину собрались члены партии, молодые коммунисты и мэр города Анатолий Локоть.

Вчера в КПРФ заявили, что торжественная демонстрация пройдет в онлайн-формате в приложениях «2ГИС» и «Яндекс.Навигатор»:

— Новосибирские коммунисты проведут праздничную демонстрацию в 103-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции. В этом году она впервые пройдет в удаленном формате из-за коронавирусных ограничений, — сообщили в новосибирской КПРФ.