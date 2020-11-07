Новосибирские коммунисты собрались на площади Ленина, чтобы отпраздновать День революции — 10 фото толпы

50 человек собралось в центре Новосибирска в честь Дня революции
Днем 7 ноября в центре Новосибирска, на площади Ленина, представители новосибирской коммунистической партии собрались в честь Дня Октябрьской революции. В 10 утра около памятника Ленину собрались члены партии, молодые коммунисты и мэр города Анатолий Локоть.
Вчера в КПРФ заявили, что торжественная демонстрация пройдет в онлайн-формате в приложениях «2ГИС» и «Яндекс.Навигатор»:
— Новосибирские коммунисты проведут праздничную демонстрацию в 103-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции. В этом году она впервые пройдет в удаленном формате из-за коронавирусных ограничений, — сообщили в новосибирской КПРФ.
Как указано на сайте партии, для участия нужно было установить на смартфон одно из двух приложений и поставить там метку от Дома офицеров до площади Ленина с социалистическими лозунгами.
Тем не менее сегодня на площади Ленина собрались представители партии. Всего на встрече было около 50 человек.
В Новосибирске тем временем вторая волна коронавируса. Количество новых случаев заболевания каждый день стабильно высокое. Минздрав и Роспотребнадзор рекомендуют оставаться дома и воздержаться от посещения мест скопления людей.
Медицина региона не справляется: в редакцию НГС ежедневно поступают десятки сообщений от людей, которые не могут дождаться врача. Сложно попасть и в поликлинику: там приходится часами ждать приема.