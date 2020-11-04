В Новосибирской области зарегистрировали 181 нового больного коронавирусом

За сутки коронавирус нашли еще у 181 жителя Новосибирской области
К утру 4 ноября в Новосибирской области вирус
С подтвержденным диагнозом и подозрением на коронавирус в больницы госпитализировано 3884 взрослых пациента и 52 ребенка. 3823 человека находятся под наблюдением медиков, сообщили в оперативном штабе по коронавирусу в Новосибирской области.
— В больницы районов области госпитализированы 1627 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом, — добавили в оперштабе.
Вчера, 3 ноября, число заболевших было больше — 182 человека. По мнению новосибирских ученых, пик заболеваемости придется на декабрь — они смоделировали два варианта развития ситуации: с вакцинацией и без. В Минздраве РФ тем временем обеспокоены частым приемом антибиотиков при коронавирусе: в ведомстве считают, что они бесполезны. Впрочем, как раз антибиотиков в новосибирских аптеках всё еще не хватает.