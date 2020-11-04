В Новосибирской области зарегистрировали 181 нового больного коронавирусом

К утру 4 ноября в Новосибирской области вирус COVID-19 нашли у 181 человека. Выздоровели 172 человека за сутки.



С подтвержденным диагнозом и подозрением на коронавирус в больницы госпитализировано 3884 взрослых пациента и 52 ребенка. 3823 человека находятся под наблюдением медиков, сообщили в оперативном штабе по коронавирусу в Новосибирской области.

— В больницы районов области госпитализированы 1627 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом, — добавили в оперштабе.