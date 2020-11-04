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В Новосибирской области зарегистрировали 181 нового больного коронавирусом

С начала эпидемии в регионе заболело уже 18 тысяч человек

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Медики ежедневно выявляют больше полутора сотен заболевших коронавирусом

Медики ежедневно выявляют больше полутора сотен заболевших коронавирусом

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За сутки коронавирус нашли еще у 181 жителя Новосибирской области

К утру 4 ноября в Новосибирской области вирус COVID-19 нашли у 181 человека. Выздоровели 172 человека за сутки.

С подтвержденным диагнозом и подозрением на коронавирус в больницы госпитализировано 3884 взрослых пациента и 52 ребенка. 3823 человека находятся под наблюдением медиков, сообщили в оперативном штабе по коронавирусу в Новосибирской области.

— В больницы районов области госпитализированы 1627 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом, — добавили в оперштабе.

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Вчера, 3 ноября, число заболевших было больше — 182 человека. По мнению новосибирских ученых, пик заболеваемости придется на декабрь — они смоделировали два варианта развития ситуации: с вакцинацией и без. В Минздраве РФ тем временем обеспокоены частым приемом антибиотиков при коронавирусе: в ведомстве считают, что они бесполезны. Впрочем, как раз антибиотиков в новосибирских аптеках всё еще не хватает.

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