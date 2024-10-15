Готовим калину на зиму: 7 полезных и вкусных рецептов

Калина — средство № 1 при простуде! Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Полюбить калину непросто. Из-за ее спецефического кисло-горького вкуса. Но если сделать небольшое усилие, можно нанести себе значительную пользу — ведь калина чрезвычайно полезна. Прежде всего витамином С. Его в ягоде больше, чем в лимоне. И у нас есть семь рецептов калины на зиму. Они помогут вам полюбить эти ягоды и выжать из них максимум пользы.

Калина протертая с сахаром

Этот способ заготовки ягод на зиму не зря считают одним из лучших, ведь в нем нет термообработки, а значит, все витамины сохраняются. К тому же и в ингредиентах не запутаешься: килограмм калины да килограмм сахара.

Отделите ягоды от плодоножек, промойте и переберите, добавьте сахар и хорошо перемешайте. Пробейте ягоды блендером до однородности и оставьте примерно на час, чтобы сахар полностью растворился. После чего разложите калиновое пюре по стерильным банкам и закрывайте крышками.

Чтобы избавиться от остатков косточек, можно пропустить пюре через сито. Но это необязательный этап.

Если есть соковыжималка, можно многократно облегчить процесс. Тогда из промытой калины просто выжимайте сок и смешивайте его с сахаром. Такая заготовка не испортится вплоть до весны, если хранить ее в холодильнике или прохладном погребе. Можно также и замораживать — на витамины и полезные качества это не влияет.

Калиновое варенье

Чтобы приготовить калиновое варенье, ягоды придется варить, что несколько снизит их полезные свойства, зато такой способ приготовления существенно продлевает срок годности заготовки. Для него вам понадобится 2 килограмма калины и килограмм сахара.

Ягоды отделите от плодоножек, промойте и переберите, залейте калину на одну минуту кипятком и слейте его. Теперь разомните ягоды (это можно сделать деревянной ложкой, картофелемялкой или блендером), выложите получившуюся массу на марлю, сложенную в два слоя, отожмите сок или протрите через сито.

В получившийся сок добавьте сахар (по килограмму на каждый литр) и хорошо перемешайте, пока сахар не растворится. Ставьте калиновый сок с сахаром на огонь и доведие до кипения. Как только появятся пузырьки, уменьшайте огонь до минимума, разлейте по стерилизованным банкам и закатайте крышками.

Калина с медом

Чтобы сделать заготовки из калины еще полезнее, можно добавить к ним мед, как в этом рецепте, для претворения которого в жизнь вам понадобятся пара килограммов калины и литр меда.

Отделите ягоды от плодоножек, промойте, переберите, протрите через сито (или измельчите блендером) и отожмите сок через два слоя марли. Также можно просто пропустить калину через соковыжималку.

На каждый литр сока добавьте литр меда. Тщательно перемешайте и разлейте по стерилизованным банкам, закатывая крышками. Хранить калину с медом надо в холодильнике.

Важно помнить, что, несмотря на всю пользу меда, его не рекомендуют употреблять больше 1–2 столовых ложек в день. Также следует отметить, что такое средство не только помогает от кашля и при простудах, но и понижает давление.

Калина в собственном соку

Фишка этого рецепта в том, что ягоды не варятся, а стерилизуются, и это сохраняет больше витаминов. Для приготовления калины в собственном соку вам понадобится килограмм калины и 250 граммов сахара.

Первым делом уже по привычке отделите ягоды от плодоножек, промойте и переберите. Около половины ягод пробейте блендером и протрите через сито. Добавьте сахар в калиновый сок. Целые ягоды ссыпьте в стерилизованные банки и залейте их получившимся соком.

Банки с калиной в собственном соку стерилизуют 15 минут, а после закатывают крышками. Хранить такую заготовку в прохладе не требуется, однако место должно быть защищено от солнечных лучей.

Калиновый соус

Считается, что из калины мало что можно приготовить. Но это совершенно не так. Эта ягода ничем не уступает смородине, клюкве или бруснике. Так почему же соусы из них известны, а вот о калиновом ничего не слышно? Исправим же эту ситуацию!

Ингредиенты:

калина — 300 мл;

петрушка — пучок;

укроп — пучок;

корень петрушки — 2 шт.;

чеснок — 3–7 зубчиков;

соль — 1 ч. л.;

сахар — 3–4 ч. л.;

перец чили и другие любимые специи — по желанию.

Ягоды отделите от плодоножек, промойте, переберите и начинайте давить (любым удобным способом), чтобы получить сок.

Нарежьте зелень, корень петрушки и чеснок, добавьте соль, сахар, специи и немного калинового пюре и всё это доведите до однородной массы при помощи блендера.

Пряную массу влейте в калиновый сок и прогрейте соус — на среднем огне доведите до кипения, подождите 1–2 минуты и разлейте по стерилизованным банкам, закатывая крышками. Теперь укутывайте их одеялом и оставьте до полного остывания. Храните в прохладном темном месте, можно и в холодильнике.

Морс из калины

Этот напиток еще не раз выручит вас долгими зимними вечерами, особенно когда вам будет не хватать витамина С. А чтобы зимой спасаться от авитаминоза, осенью нужно немного потрудиться. Совсем чуть-чуть.

Берите 800 граммов калины и 250 граммов сахара, ягоды отделите от плодоножек, промойте и переберите, измельчите блендером и протрите через сито (впрочем, для этого можно и соковыжималку использовать). Вылейте сок в кастрюлю, добавьте 1,5 литра воды и сахар. Доведите до кипения, постоянно перемешивая, и сразу снимайте с огня. Разлейте по стерильным банкам и, как остынут, храните в прохладном месте.

Вкус у морса довольно приятный, но злоупотреблять им не стоит. Всего должно быть в меру, а профицит витаминов так же вреден, как и дефицит.

Что делать с косточками от калины

Косточки, оставшиеся после перетирания калины (если вы делали это не блендером), также можно использовать, заваривая из них так называемый калиновый кофе.

Косточки промойте, откиньте на дуршлаг и хорошо просушите. Как только они просохнут, шелушите их, высыпайте в раскаленную сковороду (без масла) в один слой не более одного сантиметра и обжаривайте, постоянно перемешивая. Степень обжарки — по желанию и определяется экспериментальным путем, какой напиток больше понравится. Помните, что чем сильнее обжарка, тем больше похож напиток по вкусу на кофе.

Как только косточки остынут, измельчите их в кофемолке. Молотые калиновые косточки заваривают точно так же, как и кофе. Но одну стандартную чашечку требуется разделить на весь день, так как это лечебный напиток и злоупотреблять им нельзя. Также калиновый кофе противопоказан гипотоникам, беременным, людям с болезнями почек. Нежелательно его употреблять аллергикам.