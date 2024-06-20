Черешня за полтысячи: магазины Новосибирска заполнились сезонными фруктами и ягодами — что продают и где дешевле

На прилавках много фруктов и ягод Источник: Анастасия Бичакова / NGS.RU











В Новосибирске прилавки крупных продуктовых магазинов заполнились долгожданными сезонными лакомствами. Сейчас в изобилии персики, абрикосы, нектарины, виноград, черешня. Фрукты из этого списка можно найти фактически на любой кошелек, а вот цены на ягоды в большинстве своем «кусаются» и много, где доходят почти до 500 рублей. Чтобы изучить ассортимент, корреспондент НГС Анастасия Бичакова обошла пять торговых точек города: в каких из них фрукты и ягоды дороже, а где можно немного сэкономить — в ее обзоре.



«Ярче!»

В магазинах этой сети весьма большой выбор весенне-летних плодов, но не все они бюджетные. За килограмм зеленого винограда и кило нектаринов у покупателей просят по 239,9 рубля, а абрикосы обойдутся в 249,9 рубля за килограмм.

В сети «Ярче!» черешня стоит почти 500 рублей Источник: Анастасия Бичакова / NGS.RU











Нектарины меньше чем за 240 рублей выглядят сочными Источник: Анастасия Бичакова / NGS.RU











Это абрикосы почти за 250 рублей Источник: Анастасия Бичакова / NGS.RU











Одна из самых дорогих — черешня, килограмм которой стоит 499,9 рубля. В «Ярче!» на улице Максима Горького, 54 продавцы уверяют, что черешня всегда была недешевая.

«Монетка»

В «Монетке» на Каменской, 32 цены примерно такие же. Там продают несколько видов абрикосов — по 199,9 и по 249,9 рубля, нектарины по 229,9 и инжирные персики по 299,9 рубля. Белый виноград кишмиш со скидкой отдают по 299,9 рубля. За килограмм черешни, как и в «Ярче!», в этом магазине хотят 499,9 рубля.

В «Монетке» и «Ярче!» одинаково стоит черешня Источник: Анастасия Бичакова / NGS.RU











За одни из абрикосов просят меньше 200 рублей Источник: Анастасия Бичакова / NGS.RU











Черешня и виноград в изобилии Источник: Анастасия Бичакова / NGS.RU











И в целом фруктов в магазине множество Источник: Анастасия Бичакова / NGS.RU











— По винограду не замечала, а черешня подорожала. Не помню, конечно, сколько в том году стоила, но 500 рублей — все равно довольно много. Стоимость в магазинах зависит от отдела ценообразования, а у него, соответственно, от поставщика, — рассказала сотрудница торговой точки.



«Лента»

В «Ленте» на Депутатской, 46 кило абрикосов сорта Шалах можно приобрести за 229,9 рубля, а нектаринов за 239,9 рубля. Виноград кишмиш здесь дороже, чем в «Монетке», и стоит 429,9 рубля.

В «Ленте» выставлено сразу несколько ящиков с нектаринами Источник: Анастасия Бичакова / NGS.RU











Виноград в «Ленте» недешевый Источник: Анастасия Бичакова / NGS.RU











Цена не черешню тоже не уступает магазинам-конкурентам, ведь и тут она достигла 499,9 рубля.



«Пятерочка»

В «Пятерочке» на Максима Горького, 85 сразу два вида винограда. Красный продается по 439,9 рубля, а черный по 449,9 рубля за килограмм. Цена на черешню в этом магазине ниже, 399,9 рубля.

Такой виноград можно купить в «Пятерочке» Источник: Анастасия Бичакова / NGS.RU











Да и абрикосы весьма бюджетные — со скидкой по 149,9 рубля за кило.



«Мария-Ра»

В «Марии-Ра» на Красном проспекте, 13 черешня также стоит дешевле, чем в «Ярче!», «Монетке» и «Ленте». Тут, как и в «Пятерочке», за нее просят 399,9 рубля. Девушка-кассир отметила, что ценник на ягоду повысился.



— По сути в два раза подорожала. Это потому что холода были, когда она должна была расти, — подчеркнула сотрудница.

В «Марии-Ра» черешня стоит как и в «Пятерочке» Источник: Анастасия Бичакова / NGS.RU











По данным Новосибирскстата, в прошедшем апреле цена на килограмм винограда в городе составила 395,66 рублей и в мае увеличилась до 410,73 рублей. Чтобы уточнить информацию о подорожании черешни, НГС отправил запрос в торговую сеть «Ярче!»



Ранее корреспондент НГС сравнила цены на сезонные фрукты и ягоды в киосках Новосибирска.