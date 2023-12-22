Кто мечет красную икру. Рынки завалили новогодним деликатесом от предприятий-призраков

За год россияне размазывают по бутербродам 15–20 тысяч тонн красной икры, гласит статистика последних лет. Перед Новым годом на прилавках всё чаще встречается не только так называемая имитированная и структурированная икра, но и просто подделки. Наши челябинские коллеги из 74.RU прогулялись по мини-рынкам и торговым развалам на крупных перекрестках и нашли минимум шесть (!) сомнительных продуктов. Разбираемся, что не так с банками красной икры за 200 рублей, чем опасна фальсифицированная продукция и как не попасть впросак в предновогоднем шопинге.
«Все берут и еще приходят»
Как только отступили морозы, в разных районах города активизировались торговцы красной икрой. На переносных столиках они раскладывают с детства знакомые зелено-красные железные банки. На этикетках всё честь по чести — указаны название рыбы, из которой взята икра, наименование и адрес производителя, даты изготовления и фасовки, срок годности, слово «икра». И даже надпись «выбита» изнутри — по всем заветам Роспотребнадзора.
При этом популярный новогодний деликатес продают по удивительно низкой цене: 200 рублей за штуку и 500 рублей — за три
На мини-рынке сразу несколько торговцев красной икрой. Тут не только самая распространенная икра горбуши, но и кета, нерка, кижуч, форель, чавыча.
— Берите-берите, нормальная икра, на любой вкус. Кто-то любит посоленее — тогда горбушу лучше взять. Если надо меньше соли, то это чавыча, — советует хозяйка импровизированного прилавка. — Или кету, она не горчит.
Кручу в руках баночку, пытаясь прочитать, кто изготовитель. Продавец, предугадывая вопрос, уверяет, что вся продукция идет с Камчатки и Сахалина. Делюсь сомнениями, что 200 рублей — что-то больно дешево.
— А это потому что делается из мороженого сырья, — авторитетно заявляет продавец. — Хорошо берут: и себе на Новый год, и на подарок. Смотрите, какие у нас скидки. Если 10 штук взять, то вообще по 145 рублей за банку будет.
Идем дальше — мимо прилавков с носками и варежками, маслом, свиными ногами и колбасными кральками. Практически везде вишенкой на торте высятся баночки с икрой.
— Мы давно этой икрой торгуем, все берут и еще приходят. И в прошлом году, и в позапрошлом продавали. Ну, может, не точно такую, но от одного и того же поставщика, — говорит другая продавец.
В качестве последнего убойного аргумента легким движением руки она открывает банку. Мол, смотрите сами. Кстати, икринки выглядят крупными, в банке лежат плотно. Правда, на улице в этом время было минус 7–10 градусов и понять, сколько там икры и сколько жидкости, просто невозможно.
«Вагонами покупают»
Перемещаемся в другой район. Здесь схема та же: столик, горки зеленых жестяных баночек. Крупными буквами на них написано слово «икра» — лососевая зернистая, да еще «премиум», изготовлена якобы по ГОСТу. И конечно, приятная глазу и кошельку стоимость — 200 рублей за 140 граммов.
Продавец расхваливает товар, уверяя, что и себе уже набрала. Также она «честно» рассказывает про мороженое сырье и обращает внимание на выгодную акцию. А вопрос о сопроводительных документах на продукцию вызывает у нее еле сдерживаемое раздражение.
— Откуда конкретно везут, не знаю. Меня хозяйка поставила торговать. Она оптом берет, там вагонами покупают, — делится она, постукивая сапогами друг об друга.
По ее словам, самый большой спрос на красную икру обычно в выходные. Но и в будни удается поторговать по несколько часов, пока люди идут с работы.
На другом рынке прилавки тоже пестрят баночками с красной икрой. Здесь ассортимент побольше, как и разбег цен, — икру «премиум» продают и по 200, и по 350 рублей.
Производители-фантомы и фальшивые адреса
Ради эксперимента мы купили одну банку с красной икрой. Открыли и даже продегустировали. Правда, пришлось подождать, когда она оттает — поначалу внутри была крепко сбитая замороженная масса.
Кстати, через полчаса после нахождения в теплой комнате стало видно, что в банке немало жидкости. Сильного рыбного запаха, как у имитированной икры, мы не почувствовали. Но и ядра в икринках, как у натуральной продукции, не увидели.
Ну и, конечно, провели самый простой тест — с помощью кипятка. Если положить икру в горячую воду, натуральная должна немного побелеть и опуститься на дно, а искусственная раствориться и окрасить воду. В нашем случае получилось фифти-фифти. На дно икра, за исключением нескольких икринок, действительно опустилась. Но вода нисколько не побелела, а ведь настоящая икра — это белок, который должен свариться в горячей воде и сделать воду мутновато-белой.
Итак, чем же торгуют на улицах в зелено-красных банках с надписью «Икра»? Только за один день мы встретили в продаже продукцию, изготовителями которой указаны:
- «Камчатские деликатесы» (Петропавловск-Камчатский, ул. Ленина, 38);
- ПК «КАМС» (Южно-Сахалинск, ул. Западная, 110);
- «Море фиш» (Камчатский край, Елизовский район, п. Светлый, ул. Ручейная, 17а/1);
- «Русский деликатес» (Камчатский край, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 73–7);
- «Персей» (Сахалинская область, г. Корсаков, ул. Крутая, 42);
- «Сахалинская Икра» (Южно-Сахалинск, ул. Заводская, 2а).
Казалось бы, названия аппетитные и география соответствующая. В России рыбу семейства лососевых добывают как раз у берегов Камчатки и Сахалина. Но фокус в том, что вышеназванных компаний никогда не существовало или они давно прекратили работу.
С 2020 года и до сих пор в продаже встречается продукция якобы компании «Море фиш», зарегистрированной в поселке Светлом Елизовского района Камчатского края. Но, по данным налоговиков, такого предприятия просто не существует.
По официальному адресу ПК «КАМС» — в Южно-Сахалинске на улице Западной, 110 вообще нет никаких объектов. Ближайшее здание находится на Западной, 110в — это небольшой ТК «Империя».
Фирма «Камчатские деликатесы» якобы зарегистрирована в Петропавловске-Камчатском на улице Ленина, 38. Самое смешное, что такой улицы в этом городе нет, зато есть Ленинская и площадь Ленина.
В настоящее время ни одно из шести вышеназванных предприятий, чья продукция активно продается в Челябинске и — к гадалке не ходи — во многих городах, не значится в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ)
Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) — это официальный государственный реестр со сведениями обо всех компаниях, зарегистрированных в России. Базу данных юрлиц ведет Федеральная налоговая служба.
Как ни удивительно, но производители паленой икры внимательно изучили все советы и рекомендации специалистов Роспотребнадзора и экспертов по выбору деликатеса. И банки, и этикетки выглядят как настоящие. А что там внутри, остается только гадать.
При этом продукция компаний-фантомов кочует по городам и весям не первый год. Еще в 2019 году специалисты Роспотребнадзора сообщали о предприятиях-призраках по производству рыбной продукции. В черный список тогда занесли:
- ООО «Русский деликатес» (Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 73);
- ОАО «Южно-Сахалинский рыбозавод» (Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, пер. Энергетиков, 1, корп. 1);
- ООО «Мусали» (Камчатский край, г. Елизово, ул. Южная, 18);
- ООО «Камчатский рыболов» (Камчатский край, Петропавловск-Камчатский, ул. Вулканная, 4/2);
- ООО «Камчатские острова»;
- ООО «Дельта» (Камчатский край, Елизовский район, п. Светлый, ул. Ручейная, 17б).
— Информация о наименовании, месте нахождения данных предприятий, указанная на упаковках продукции, не соответствует действительности. «Южно-Сахалинский рыбозавод» производственную деятельность не осуществляет с 10.12.2014 года, «Мусали», «Русский деликатес», «Камчатский рыболов» и «Камчатские острова» не зарегистрированы на территории Камчатского края. Производство рыбной продукции по адресу, указанному ООО «Дельта», отсутствует, — сообщали специалисты управлений Роспотребнадзора по Сахалинской области и Камчатскому краю.
Продукция, на упаковках которой указаны вышеперечисленные наименования и адреса, произведена неизвестными людьми, не соответствует требованиям действующего законодательства и не может находиться в обороте, подчеркнули в ведомстве.
Но, как мы видим, воз и ныне там. Плюс добавляются всё новые и новые фиктивные производители красной икры. Чтобы не испортить себе настроение, а то и здоровье, не покупайте красную икру с рук и в местах стихийной торговли, внимательно изучайте товар и проверяйте, реальный ли это производитель или очередной фантом.