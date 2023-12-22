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Расследование

Кто мечет красную икру. Рынки завалили новогодним деликатесом от предприятий-призраков

Как отличить натуральную продукцию от суррогата

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Россияне начали запасаться красной икрой на новогодние праздники. Но тут многих ждет подвох

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За год россияне размазывают по бутербродам 15–20 тысяч тонн красной икры, гласит статистика последних лет. Перед Новым годом на прилавках всё чаще встречается не только так называемая имитированная и структурированная икра, но и просто подделки. Наши челябинские коллеги из 74.RU прогулялись по мини-рынкам и торговым развалам на крупных перекрестках и нашли минимум шесть (!) сомнительных продуктов. Разбираемся, что не так с банками красной икры за 200 рублей, чем опасна фальсифицированная продукция и как не попасть впросак в предновогоднем шопинге.

«Все берут и еще приходят»

Как только отступили морозы, в разных районах города активизировались торговцы красной икрой. На переносных столиках они раскладывают с детства знакомые зелено-красные железные банки. На этикетках всё честь по чести — указаны название рыбы, из которой взята икра, наименование и адрес производителя, даты изготовления и фасовки, срок годности, слово «икра». И даже надпись «выбита» изнутри — по всем заветам Роспотребнадзора.

При этом популярный новогодний деликатес продают по удивительно низкой цене: 200 рублей за штуку и 500 рублей — за три 140-граммовых банки. Тогда как в магазинах стоимость такой икры гораздо выше — от 450 до 900 рублей. Откуда такая щедрость? Мы прошлись по местам торговли и спросили самих продавцов.

Икра пользуется неизменным спросом

Икра пользуется неизменным спросом

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На мини-рынке сразу несколько торговцев красной икрой. Тут не только самая распространенная икра горбуши, но и кета, нерка, кижуч, форель, чавыча.

— Берите-берите, нормальная икра, на любой вкус. Кто-то любит посоленее — тогда горбушу лучше взять. Если надо меньше соли, то это чавыча, — советует хозяйка импровизированного прилавка. — Или кету, она не горчит.

В продаже есть икра в традиционных жестяных банках и стеклянной таре

В продаже есть икра в традиционных жестяных банках и стеклянной таре

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Кручу в руках баночку, пытаясь прочитать, кто изготовитель. Продавец, предугадывая вопрос, уверяет, что вся продукция идет с Камчатки и Сахалина. Делюсь сомнениями, что 200 рублей — что-то больно дешево.

— А это потому что делается из мороженого сырья, — авторитетно заявляет продавец. — Хорошо берут: и себе на Новый год, и на подарок. Смотрите, какие у нас скидки. Если 10 штук взять, то вообще по 145 рублей за банку будет.

Идем дальше — мимо прилавков с носками и варежками, маслом, свиными ногами и колбасными кральками. Практически везде вишенкой на торте высятся баночки с икрой.

Рыбный деликатес можно найти в самых неожиданных местах

Рыбный деликатес можно найти в самых неожиданных местах

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— Мы давно этой икрой торгуем, все берут и еще приходят. И в прошлом году, и в позапрошлом продавали. Ну, может, не точно такую, но от одного и того же поставщика, — говорит другая продавец.

На морозе икринки выглядят вполне презентабельно, но это обманчивое впечатление

На морозе икринки выглядят вполне презентабельно, но это обманчивое впечатление

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В качестве последнего убойного аргумента легким движением руки она открывает банку. Мол, смотрите сами. Кстати, икринки выглядят крупными, в банке лежат плотно. Правда, на улице в этом время было минус 7–10 градусов и понять, сколько там икры и сколько жидкости, просто невозможно.

«Вагонами покупают»

Перемещаемся в другой район. Здесь схема та же: столик, горки зеленых жестяных баночек. Крупными буквами на них написано слово «икра» — лососевая зернистая, да еще «премиум», изготовлена якобы по ГОСТу. И конечно, приятная глазу и кошельку стоимость — 200 рублей за 140 граммов.

Цена по городу стандартная. Оптом — скидки

Цена по городу стандартная. Оптом — скидки

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Продавец расхваливает товар, уверяя, что и себе уже набрала. Также она «честно» рассказывает про мороженое сырье и обращает внимание на выгодную акцию. А вопрос о сопроводительных документах на продукцию вызывает у нее еле сдерживаемое раздражение.

— Откуда конкретно везут, не знаю. Меня хозяйка поставила торговать. Она оптом берет, там вагонами покупают, — делится она, постукивая сапогами друг об друга.

По ее словам, самый большой спрос на красную икру обычно в выходные. Но и в будни удается поторговать по несколько часов, пока люди идут с работы.

В павильонах и на рынках ту же самую икру продают подороже

В павильонах и на рынках ту же самую икру продают подороже

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На другом рынке прилавки тоже пестрят баночками с красной икрой. Здесь ассортимент побольше, как и разбег цен, — икру «премиум» продают и по 200, и по 350 рублей.

На одном из рынков торгуют икрой производства «Море фиш»

На одном из рынков торгуют икрой производства «Море фиш»

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Производители-фантомы и фальшивые адреса

Ради эксперимента мы купили одну банку с красной икрой. Открыли и даже продегустировали. Правда, пришлось подождать, когда она оттает — поначалу внутри была крепко сбитая замороженная масса.

В банке оказалось немало жидкости

В банке оказалось немало жидкости

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Кстати, через полчаса после нахождения в теплой комнате стало видно, что в банке немало жидкости. Сильного рыбного запаха, как у имитированной икры, мы не почувствовали. Но и ядра в икринках, как у натуральной продукции, не увидели.

А эту икру, судя по этикетке, изготовила компания «Русский деликатес»

А эту икру, судя по этикетке, изготовила компания «Русский деликатес»

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Ну и, конечно, провели самый простой тест — с помощью кипятка. Если положить икру в горячую воду, натуральная должна немного побелеть и опуститься на дно, а искусственная раствориться и окрасить воду. В нашем случае получилось фифти-фифти. На дно икра, за исключением нескольких икринок, действительно опустилась. Но вода нисколько не побелела, а ведь настоящая икра — это белок, который должен свариться в горячей воде и сделать воду мутновато-белой.

Тест кипятком дал неоднозначные результаты

Тест кипятком дал неоднозначные результаты

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Итак, чем же торгуют на улицах в зелено-красных банках с надписью «Икра»? Только за один день мы встретили в продаже продукцию, изготовителями которой указаны:

  • «Камчатские деликатесы» (Петропавловск-Камчатский, ул. Ленина, 38);
  • ПК «КАМС» (Южно-Сахалинск, ул. Западная, 110);
  • «Море фиш» (Камчатский край, Елизовский район, п. Светлый, ул. Ручейная, 17а/1);
  • «Русский деликатес» (Камчатский край, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 73–7);
  • «Персей» (Сахалинская область, г. Корсаков, ул. Крутая, 42);
  • «Сахалинская Икра» (Южно-Сахалинск, ул. Заводская, 2а).
Все ищут икру с Камчатки и Сахалина

Все ищут икру с Камчатки и Сахалина

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Казалось бы, названия аппетитные и география соответствующая. В России рыбу семейства лососевых добывают как раз у берегов Камчатки и Сахалина. Но фокус в том, что вышеназванных компаний никогда не существовало или они давно прекратили работу.

Компания «Персей», чьей продукцией торгуют в Челябинске, ликвидирована в 2019 году

Компания «Персей», чьей продукцией торгуют в Челябинске, ликвидирована в 2019 году

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С 2020 года и до сих пор в продаже встречается продукция якобы компании «Море фиш», зарегистрированной в поселке Светлом Елизовского района Камчатского края. Но, по данным налоговиков, такого предприятия просто не существует.

По официальному адресу ПК «КАМС» — в Южно-Сахалинске на улице Западной, 110 вообще нет никаких объектов. Ближайшее здание находится на Западной, 110в — это небольшой ТК «Империя».

Фирма «Камчатские деликатесы» якобы зарегистрирована в Петропавловске-Камчатском на улице Ленина, 38. Самое смешное, что такой улицы в этом городе нет, зато есть Ленинская и площадь Ленина.

Казалось бы, в каждом российском городе есть улица Ленина. Но в Петропавловске-Камчатском — вариации на эту тему

Казалось бы, в каждом российском городе есть улица Ленина. Но в Петропавловске-Камчатском — вариации на эту тему

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В настоящее время ни одно из шести вышеназванных предприятий, чья продукция активно продается в Челябинске и — к гадалке не ходи — во многих городах, не значится в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ)

Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) — это официальный государственный реестр со сведениями обо всех компаниях, зарегистрированных в России. Базу данных юрлиц ведет Федеральная налоговая служба.

Как ни удивительно, но производители паленой икры внимательно изучили все советы и рекомендации специалистов Роспотребнадзора и экспертов по выбору деликатеса. И банки, и этикетки выглядят как настоящие. А что там внутри, остается только гадать.

Стоит ли покупать продукцию несуществующей компании?

Стоит ли покупать продукцию несуществующей компании?

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При этом продукция компаний-фантомов кочует по городам и весям не первый год. Еще в 2019 году специалисты Роспотребнадзора сообщали о предприятиях-призраках по производству рыбной продукции. В черный список тогда занесли:

  • ООО «Русский деликатес» (Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 73);
  • ОАО «Южно-Сахалинский рыбозавод» (Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, пер. Энергетиков, 1, корп. 1);
  • ООО «Мусали» (Камчатский край, г. Елизово, ул. Южная, 18);
  • ООО «Камчатский рыболов» (Камчатский край, Петропавловск-Камчатский, ул. Вулканная, 4/2);
  • ООО «Камчатские острова»;
  • ООО «Дельта» (Камчатский край, Елизовский район, п. Светлый, ул. Ручейная, 17б).

— Информация о наименовании, месте нахождения данных предприятий, указанная на упаковках продукции, не соответствует действительности. «Южно-Сахалинский рыбозавод» производственную деятельность не осуществляет с 10.12.2014 года, «Мусали», «Русский деликатес», «Камчатский рыболов» и «Камчатские острова» не зарегистрированы на территории Камчатского края. Производство рыбной продукции по адресу, указанному ООО «Дельта», отсутствует, — сообщали специалисты управлений Роспотребнадзора по Сахалинской области и Камчатскому краю.

Продукция, на упаковках которой указаны вышеперечисленные наименования и адреса, произведена неизвестными людьми, не соответствует требованиям действующего законодательства и не может находиться в обороте, подчеркнули в ведомстве.

Еще один «призрак», зато ГОСТ выделен крупно

Еще один «призрак», зато ГОСТ выделен крупно

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Но, как мы видим, воз и ныне там. Плюс добавляются всё новые и новые фиктивные производители красной икры. Чтобы не испортить себе настроение, а то и здоровье, не покупайте красную икру с рук и в местах стихийной торговли, внимательно изучайте товар и проверяйте, реальный ли это производитель или очередной фантом.

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