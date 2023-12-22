Кто мечет красную икру. Рынки завалили новогодним деликатесом от предприятий-призраков

«Все берут и еще приходят»

Как только отступили морозы, в разных районах города активизировались торговцы красной икрой. На переносных столиках они раскладывают с детства знакомые зелено-красные железные банки. На этикетках всё честь по чести — указаны название рыбы, из которой взята икра, наименование и адрес производителя, даты изготовления и фасовки, срок годности, слово «икра». И даже надпись «выбита» изнутри — по всем заветам Роспотребнадзора.

