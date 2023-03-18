Врачи рассказали, кому нельзя есть семечки. А вы есть в этом списке?

Семечки не приводят к аппендициту

Страшилки о семечках и аппендиците дальше уровня суеверий не выходят. Нет никаких научных доказательств, что они взаимосвязаны. Также не доказано, что образ жизни и диетические привычки и предпочтения как-то отражаются на заболевании. Да и вообще аппендицит — понятие непредсказуемое. В чьей-то жизни он будет непременно, а в чьей-то, несмотря на поедание семечек, его не случится никогда. Но то, что семечки не совсем чистый продукт, — это точно.

