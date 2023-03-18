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Врачи рассказали, кому нельзя есть семечки. А вы есть в этом списке?

Наберется четыре веские причины отказаться от них, даже если у вас нет противопоказаний

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Есть или не есть — вот в чем вопрос!

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С детства многие слышали, что семечки — прямая дорога к аппендициту. Но подкреплено ли это верование хоть какими-то фактами? Чтобы выяснить это, мы обратились к врачам. А заодно выяснили, чем на самом деле могут навредить семечки и кому их вообще нельзя.

Семечки не приводят к аппендициту

Страшилки о семечках и аппендиците дальше уровня суеверий не выходят. Нет никаких научных доказательств, что они взаимосвязаны. Также не доказано, что образ жизни и диетические привычки и предпочтения как-то отражаются на заболевании. Да и вообще аппендицит — понятие непредсказуемое. В чьей-то жизни он будет непременно, а в чьей-то, несмотря на поедание семечек, его не случится никогда. Но то, что семечки не совсем чистый продукт, — это точно.

— Если вы испытываете острый дефицит этого продукта в организме, но опасаетесь за свой аппендикс — покупайте очищенные, — говорит врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич. — Обязательно обратите внимание на срок годности, на то, каким образом их чистили. Выбирайте семечки, по которым видно, что они свежего урожая, обычно это легко определить на осенних ярмарках.

Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук.

На семечках можно поправиться

В ста граммах сырых семечек порядка 584 ккал. В жареных — все 700. Поэтому семечки можно смело записывать в калорийные продукты. Они калорийны почти так же, как и подсолнечное масло. Вдобавок — разжигают аппетит. А раз нам в любом случае не съесть столько семечек, чтобы почувствовать себя сытыми, придется «догнаться» едой.

В половине стакана семечек содержится столько же калорий, сколько и в плитке шоколада

В половине стакана семечек содержится столько же калорий, сколько и в плитке шоколада

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Семечки старят

— Половина проблемы, если семечки сырые — там действительно есть витамины и полезные вещества, — говорит эндокринолог Зухра Павлова. — Но мы же любим семечки жареные, а это сразу источник конечных продуктов гликирования (КПГ) — одних из главных факторов старения. Наш организм в день может нейтрализовывать достаточно ограниченное количество КПГ, и я уверена, что этот резерв надо потратить на что-то по-настоящему вкусное типа шашлыка, а не на семечки.

Зухра Павлова — врач — эндокринолог-андролог, кандидат медицинских наук.

Семечки усиливают воспаление

По словам врачей, в семечках огромное количество жирных кислот, причем превалирует омега-6. В отличие от полезных омега-3, они усиливают воспаление в организме и усваиваются первыми. То есть если в очереди будут стоять вредные омега-6 и полезные омега-3, ресурсы сначала будут потрачены на омега-6.

Семечки портят зубы

Стоматологи даже могут опознать любителей семечек по зубам. Точнее, по щербинкам на них. Причем маленькими сколами дело не ограничивается — зачастую трещины идут по всему зубу.

— Из-за привычки грызть семечки нижний край передних зубов может натурально стереться, — говорит врач-стоматолог Елена Егорова. — Кроме того, такая привычка приводит к ослаблению эмали и повышению ее чувствительности. Эмаль, которая под постоянным механическим воздействием не успевает восстановиться и окрепнуть, легко поддается воздействию кариесогенных бактерий. В результате мы получаем кариес на передних зубах.

Елена Егорова — врач — стоматолог-терапевт, кандидат медицинских наук.

Кроме того, лузганье семечек приводит к микротравмам десен. Так что если не планируете прописаться в стоматологическом кабинете, но и от семечек отказываться не намерены, ешьте их очищенными. В таком виде они для зубов даже полезны — за счет содержащихся в них кальция, фосфора, магния и некоторых витаминов. Кроме того, как и другая твердая пища, семечки способствуют механическому очищению зубов от твердых и мягких отложений и усиливают слюноотделение.

Закрепим всё, что мы только что прочитали

Закрепим всё, что мы только что прочитали

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Кому противопоказаны семечки

Мы уже выяснили, что семечки слишком калорийны, так что на них не стоит налегать людям, которые следят за своей фигурой, и пациентам с ожирением. Но, кроме того, семечки могут вызывать индивидуальную непереносимость, они противопоказаны при заболеваниях органов пищеварения, печени и желчевыводящих путей, при воспалениях ЖКТ и подагре. Забыть о семечках могут и люди с тонкой эмалью зубов.

Чем полезны семечки

Несмотря на негативные стороны семечек, в них можно найти и кое-что полезное. Например, клетчатку, витамины D, F, А, Е, B, аминокислоты и ненасыщенные жирные кислоты, дубильные вещества и углеводы.

— За счет такого набора семечки способны улучшить пищеварение и состояние сердечно-сосудистой системы, дать ощущение сытости (но не забывайте, что семечки провоцируют аппетит), снизить уровень холестерина, — говорит Галина Барташевич. — Витамины группы В помогают бороться со стрессом, нормализуют сон и в целом положительно влияют на нервные клетки. Правда, всё это работает только в случае с неочищенными семечками — без скорлупы они быстро теряют все свои полезные свойства.

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