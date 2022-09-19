Престижная премия посчитала достойные заведения Сибири — сколько там ресторанов из Новосибирска
В список не попал новосибирский бар, признанный лучшим в прошлом году
Оргкомитет Национальной ресторанной премии WHERETOEAT представил список заведений, которые смогут претендовать на первые места в региональном рейтинге. Новосибирск там лидирует по количеству заведений, но это не гарантирует новосибирским рестораторам победы.
WHERETOEAT (где есть) — это одновременно ресторанный гид и одноименная премия, которой раз в год награждаются лучшие заведения конкретного региона. Впервые была вручена в 2013 году в Санкт-Петербурге, в Сибири победители объявлены во второй раз. Голосование проводится в два этапа. Сначала выбранный организаторами широкий пул экспертов предлагает свои кандидатуры в целом ряде номинаций. Получившие большее количество голосов заведения и отдельные специалисты (сомелье, шеф-повара) оцениваются потом жюри конкурса, которое и определяет победителей.
Премия присуждается по результатам тайного голосования, которое проводят в режиме онлайн выбранные оргкомитетом эксперты. В так называемый лонг-лист включены в принципе все заведения, которые называли эксперты. Всего в лонг-листе в этом году оказалось 177 заведений практически со всего региона — от Омска до Иркутска.
Больше всего ресторанов и баров в списке находятся в Новосибирске (44 заведения). Среди них как заведения с историей (такие как Goodman и Puppen Haus), так и открытые сравнительно недавно («Коробок», Sabai).
Выбор номинантов, впрочем, вызывает некоторые вопросы. Так, новосибирский бар Hide, который был признан лучшим этой же премией в прошлом году, в этом не попал даже в «длинный список». Не оказалось там и ресторана GUSI, хотя в список попал его филиал «Gusi в Городе». Вряд ли смогут участвовать на равных в борьбе за звание лучшего ресторана закусочная Grill House и небольшой бар «Кружали». А ресторан Salt в принципе давно уже работает только в режиме банкетного обслуживания.
При этом новосибирские рестораторы увеличили присутствие в списке целого ряда городов, за счет открытых там по франчайзингу заведений под брендами, созданными в Новосибирске. Так, грузинские кафе «Хочу пури» присутствуют в списке три раза (в Новосибирске, Красноярске и Барнауле).
Следом за Новосибирском по количеству заведений идут Красноярск (36 ресторанов и баров), Иркутск (24), Омск (15), Томск и Барнаул (по 14 заведений). Кузбасс представлен 10 заведениями (по четыре из Кемерова и Новокузнецка и еще по одному из Прокопьевска и Шерегеша).
Самым же ресторанным городом Сибири (по соотношению заведений в списке и населения) можно считать курорт Белокуриха, где WHERETOEAT обнаружили целых три ресторана, достойных внимания.
В прошлом году победителями премии WHERETOEAT в большей части номинаций стали заведения и шеф-повара из Красноярска.