Престижная премия посчитала достойные заведения Сибири — сколько там ресторанов из Новосибирска

Выбор номинантов, впрочем, вызывает некоторые вопросы. Так, новосибирский бар Hide, который был признан лучшим этой же премией в прошлом году, в этом не попал даже в «длинный список». Не оказалось там и ресторана GUSI, хотя в список попал его филиал «Gusi в Городе». Вряд ли смогут участвовать на равных в борьбе за звание лучшего ресторана закусочная Grill House и небольшой бар «Кружали». А ресторан Salt в принципе давно уже работает только в режиме банкетного обслуживания.