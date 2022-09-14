Почему нельзя есть яйца каждый день? Отвечают врачи
И правда ли, что сырые яйца хуже приготовленных
Среди тех, кто следит за фигурой, принято считать, что яйцо делится на две части: вредный желток и безусловно полезный и легкоусвояемый белок. Но в желтке есть тоже своя польза — протеин, витамин D, антиоксиданты и холин, который поддерживает функцию печени. Так что желтками тоже разбрасываться не стоит. Но если яйца такие уж полезные, может быть, стоит есть их каждый день, да побольше? Вот что думают на этот счет врачи.
Считается, что у главного короля с яйцами, того, что из «Бременских музыкантов», был свой прототип, тоже король и тоже большой поклонник яиц. К сожалению, история вымарала его имя, да и он в ней оставил след только как большой любитель яиц, но известно, что после смерти (при жизни тоже, но после смерти — особенно) его тело прямо-таки источало яичное зловоние. Это хорошая иллюстрация поговорки «ты то, что ты ешь», но вернемся к нашему бременскому королю.
— Король прав по сути: и в том, что подкрепляется яйцами, причем даже на марше, и в том, что советует их дочке в качестве лечебного средства от меланхолии, — говорит кандидат биологических наук, биолог-диетолог Ольга Зайкина. — Но король не прав количественно: столько яиц в немолодые годы — это верный путь к атеросклерозу.
В действительности «наесть» атеросклероз вы сможете, если и правда будете переедать, заменяя яйцами всё не свете. На самом деле, говорят врачи, разумная и оптимальная норма — пять яиц в неделю. Меньше будет недостаточно для организма, а больше десятка — уже перебор. Всё дело в холестерине. Хоть он в яйцах и пищевой, «хороший».
— Если употреблять яйца в разумных количествах, его влияние будет компенсироваться фосфолипидами, которые обладают антиатеросклеротическим эффектом, — говорит диетолог Денис Турчанинов. — Рекомендуемое количество холестерина для организма — 300 миллиграммов в сутки. В одном яйце его может быть 200–275 миллиграммов. Человек съедает одно яйцо, и норма на день практически выполнена.
Если холестерина в организме станет чересчур много, начнет страдать обмен жиров, и привет риск сердечно-сосудистых заболеваний. Но это только одна сторона медали. Вторая — калорийность. Которая, кстати, тоже приводит не только к лишнему весу, но и к атеросклерозу.
Третий момент, о котором стоит знать большим любителям яиц: если есть их слишком много, это превращается в монодиету, а они еще никого до добра не доводили. Питаться, напоминают врачи, надо полноценно и разнообразно.
И, наконец, четвертый пункт, к которому у врачей есть вопросы: человеческий иммунитет в ответ на абсолютно всё, что попадает в наш организм, вырабатывает титры антител.
— Крайнее проявление реакции иммунной системы — аллергия. Если есть одно и то же на протяжении некоторого времени, титры могут подскочить — и у человека разовьется непереносимость, — говорит врач-эндокринолог Зухра Павлова.
Еще скорее аллергия у вас разовьется, если вы будете налегать на сырые яйца. К ним, кстати, есть и другие претензии.
— Сырыми яйцами злоупотреблять не рекомендуется, потому что в яичном белке содержится белок авидин, — говорит Ольга Зайкина. — Связывая биотин (витамин Н) в нерастворимый комплекс авидин-биотин, он препятствует его всасыванию в кишечнике. При варке он разрушается и не мешает усвоению биотина. Кроме того, в сыром виде яйцо усваивается гораздо хуже из-за содержания в нем ингибитора фермента трипсина, препятствующего гидролизу белков яйца. Зато сырое яйцо обладает иными ценными свойствами: ощелачивающим, спастическим, обволакивающим, что позволяет использовать его в лечебных целях: для улучшения звучания голоса, в послеоперационном питании, при ацидозе — белок, для стимуляции выработки желчи — желток.
Если не превращать яйца в образ жизни, вы получите из них всю необходимую пользу, а вреда — не получите. Единственное, стоит помнить про аллергию, непереносимость и личные противопоказания, если они у вас имеются (а их немного: заболевания желчных путей да синдром Жильбера, во время лечения которого пациентам прописывают диету номер пять, которая среди прочего исключает вареные яйца). В остальном в яйцах есть все незаменимые кислоты, они перевариваются желудком лучше мяса, птицы и рыбы, потому что содержат меньше пуриновых веществ, в них меньше хлорида натрия, что важно в низкосолевых диетах. Остальные яичные свойства и правила мы узнавали, когда отвечали на 10 главных вопросов о яйцах.