Почему нельзя есть яйца каждый день? Отвечают врачи

Если не превращать яйца в образ жизни, вы получите из них всю необходимую пользу, а вреда — не получите. Единственное, стоит помнить про аллергию, непереносимость и личные противопоказания, если они у вас имеются (а их немного: заболевания желчных путей да синдром Жильбера, во время лечения которого пациентам прописывают диету номер пять, которая среди прочего исключает вареные яйца). В остальном в яйцах есть все незаменимые кислоты, они перевариваются желудком лучше мяса, птицы и рыбы, потому что содержат меньше пуриновых веществ, в них меньше хлорида натрия, что важно в низкосолевых диетах. Остальные яичные свойства и правила мы узнавали, когда отвечали на 10 главных вопросов о яйцах.

