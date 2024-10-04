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Семья Сибирячку возмутили поборы на туалетную бумагу в детсаду — заведующая садом назвала информацию фейком

Сибирячку возмутили поборы на туалетную бумагу в детсаду — заведующая садом назвала информацию фейком

По словам одной из мам, ей пришлось купить для ребенка в сад 16 рулонов бумаги

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32 комментария

В скандал попал детский сад «Золотой ключик» в Кольцово

Детский сад «Золотой ключик» в Кольцово отказывается покупать туалетную бумагу для малышей. Причина — нет средств. Теперь родители должны будут покупать ее самостоятельно. Об этом НГС сообщила одна из мам дошколенка.

— В нашем детском саду объявили, что больше не закупают туалетную бумагу для детей, потому что денег нет. Делать это теперь должны родители. Ситуация сюр, прошу огласки. Обращения в прокуратуру и Минобр отправила сегодня. На завтра закупила 16 рулонов, — рассказала сибирячка.

Позже, по словам женщины, заведующая учреждением якобы сообщала родителям, что средства на бумагу есть, просто закупка была совершена неправильно.

4 октября в официальном аккаунте Кольцово заведущая детским садом «Золотой ключик» прокомментировала эту ситуацию. По словам Натальи Чебановой, финансирование учреждения осуществляется в полном объеме и закупки происходят вовремя.

— В этом году согласно заключенному контракту мы закупили хозяйственные товары на сумму 194 650 рублей. Из этой суммы на туалетную бумагу было выделено 12 326 рублей, что составило 22 упаковки, или 528 рулонов. У нас также остались запасы с прошлого года — еще 12 упаковок (288 рулонов). В итоге на начало года у нас было 816 рулонов туалетной бумаги, — рассказала Чебанова.

По словам заведующей, единых норм расхода средств гигиены для детей нет, но педагог уверена, что закупленной бумаги хватит до конца года. А заявления о нехватке бумаги для малышей не соответствуют действительности.

— В среднем один ребенок использует примерно 0,95 рулона бумаги в месяц. С учетом этого и количества детей (71) запасов бумаги у нас хватит до конца года. Таким образом, жалобы о нехватке средств первой необходимости не соответствуют действительности, — отметила Чебанова.

Ранее в Новосибирске воспитательница-психолог избила ребенка на глазах у других детей. Педагог попала под два уголовных дела.

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Комментарии
32
Директор Завода (Ржака)
1 час
Вы видели сколько стоит Зева трёхслойная ? 240 рублей по акции 8 рулонов.
отец Кабани
40 минут
— В среднем один ребенок использует примерно 0,95 рулона бумаги в месяц. Однако, какие экономные дети пошли.😜
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