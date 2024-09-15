«Не берет трубку»: отец и сестра больше суток не могут связаться с 11-летней девочкой — у ребенка могли забрать телефон

Девочка не выходит на связь с 13 сентября Источник: предоставлено Марией











В Новосибирске 11-летняя девочка больше суток не выходит на связь с сестрой и отцом. Родственники опасаются, что отчим и мать могли забрать у неё телефон.

По словам сибирячки Марии, её сестра учится в 5 классе. Сама Мария уже взрослая — у неё своя семья. Девушка отмечает, что Даша (имя изменено) перестала выходить на связь. Мария опасается за её безопасность.

— 11 сентября она пришла ко мне домой, и сообщила что ее выгнали из дома. Был учебный день, при себе у нее не было рюкзака. Мы отправились в школу, обратились к социальному педагогу, к классному руководителю. Также мы обратились в полицию и ПДН, куда приехала мать и разрешила ребёнку ехать к биологическому отцу. В тот день сестра осталась у меня, — рассказывает Мария.

Девушка объяснила, что на следующий день, 12 сентября, она привела Дашу в школу, где состоялся разговор с социальным педагогом и завучем. В итоге девочку после уроков забрали мать и отчим – последний накинулся на нее с криками.

13 сентября Даша не появилась в школе. Дозвониться до неё и до матери не удалось.

— Позже удалось связаться с другой сестрой. Как выяснилось, мать закрыла их дома одних и уехала. Сейчас связаться с Дашей мне не удаётся. Не знаю, находится ли она в безопасности, — переживает Мария.

Сибирячка заявила, что 12 сентября написала заявление в полицию.

Корреспонденту НГС не удалось дозвониться до мамы девочки, но удалось связаться с отцом, с которым они в разводе. Андрей рассказал, что знает о ситуации.

— Видимо у неё действительно отняли телефон. Их там живут три девочки — родные сестры и мои дочери. Одной из них уже 18, второй — 16. Даша самая младшая — ей 11, — заявил Андрей.

Связаться с отчимом и матерью на момент написания материала корреспонденту НГС не удалось. Дозвониться до девочки тоже не получилось — говорится, что «данный номер временно не обслуживается».