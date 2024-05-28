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Семья Бывший муж Нюши оправдал измены: «Это в постсоветском пространстве загрузили программу»

Бывший муж Нюши оправдал измены: «Это в постсоветском пространстве загрузили программу»

В этом он точно знает толк

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Нюша с мужем рассталась после семи лет брака

Накануне стало известно, что певица Нюша все-таки разводится со своим мужем Игорем Сивовым — информация об этом появилась на сайте мировых судей Москвы. Причем рассталась пара еще в прошлом году, так что развод — документальная формальность. Причина разрыва — проще некуда: Сивов изменял, а Нюша устала его прощать. Верностью мужчина не отличался и в предыдущем браке. И именно об изменах он заговорил с психологом Леонидом Таплисом в своем подкасте. Судя по диалогу, виноватым в них Сивов себя не считает.

В интервью Сивов отметил, что само слово «измена» для него не имеет смысла — он в него попросту не верит. Это мнение подтвердил и психолог.

— Для того чтобы кому-то изменить, надо кому-то принадлежать. У меня глубочайшее убеждение, что мы принадлежим только самому себе, заявил Таплис. — Второй момент: есть очень много теорий измены. На самом деле, третий нужен для того, чтобы оставаться с первым. Наиболее страдающие в таких отношениях — любовник или любовница, потому что они должны компенсировать то, что не дает система. Следующий очень важный момент: история про любовь относительна, про верность тоже. Верность ничего не гарантирует, как и всё остальное. Мы встретились, потому что наши души связаны, и мы можем быть одновременно связаны с множеством людей, — заявил гость подкаста.

В ответ на это Сивов подчеркнул: «Это в нашем постсоветском пространстве загрузили другую программу всем».

Гость его студии ответил, что на самом деле всё началось еще раньше. По его словам, когда браки только появились, у них была «чисто имущественная природа».

— То есть это касалось только богатых. Бедные жили без всяких браков. А богатым очень важно было, чтобы имущество передавалось по роду, — рассказал Таплис. — А измена — это внесение в род возможно чужой крови. И возникает опасность имущественная. И мы потеряли суть, оставили только реакцию: никому никогда нельзя ни в чем изменить. Только себе.

Игорь Сивов отметил, что такое положение дел, когда «никто никому не принадлежит», людям сложно принять с точки психологии.

— Самое главное, этому же нас никто не учит. Мы берем эти программы — то, что мы видели у родителей, то, что мы видели в других семьях. И действительно люди живут другу с другом и по большому счету не знают друг друга. Просто потому, что так как бы надо, — объяснил Сивов.

У Нюши, очевидно, оказался немного другой взгляд на измены.

А как вы относитесь к изменам?

Это стереотип, навязанный обществом
Изменять нормально
Никаких измен не бывает
Главное — себе не изменять
Измены — это позор
Каждый день ищу, кому бы изменить

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Измена Отношения Любовь Семья Игорь Сивов Нюша Брак Развод
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