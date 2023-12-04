На первом месте — Красноярский край: Новосибирскстат опубликовал статистику рождаемости за 9 месяцев

В Новосибирской области с января по сентябрь родились 19 620 детей. Этот показатель — второй по Сибирскому Федеральному округу.
Информацию о рождаемости за 9 месяцев опубликовал Новосибирскстат.
— По предварительным данным, в январе — сентябре 2023 года в Сибирском федеральном округе родились 112 тысяч младенцев, на 3,8% меньше, чем в январе — сентябре 2022 года. Коэффициент рождаемости составил 9 новорожденных на 1000 человек населения, — говорится в сообщении службы.
На первом месте по рождаемости оказался Красноярский край, там родились 19 731 ребенок. Следом идет Новосибирская область, за ней — Иркутская, с показателем в 17 865 новорожденных.
На последнем месте оказалась Республика Алтай, где родились 2057 детей. Чуть больше в Хакасии (3645 детей) и Томской области (6145 детей).
На прошлой неделе Новосибирскстат опубликовал информацию о средних зарплатах в Сибири. На первом месте по показателю оказался Красноярский край.