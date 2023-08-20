«Не хочу рожать только потому, что порвалась резинка». Старородящая россиянка — о том, почему не хочет детей

1. Проблема женщин

Как часто в контексте рождения детей, беременности и продолжения рода вы вообще слышите упоминание о мужчинах? Я вот не припомню. Женщина должна рожать, женщина должна отказаться от абортов, женщина должна беременная и босая готовить борщ на кухне. Где мужчина?



Почему появление на свет ребенка стало исключительно женской задачей? И этому девочек учат со школы! Вот, например, в мае мне на глаза попадается релиз на сайте татарстанского Минздрава. Заголовок: «Старшеклассникам Чистополя рассказали об охране репродуктивного здоровья». Подумала тогда: «Вау, круто! Хоть какое-то половое воспитание». Открываю публикацию, и первое, что мне бросается в глаза, — на лекции одни девочки. Именно им рассказывали про вред ранней беременности, про ЗППП. Про особенности физиологии, в конце концов. А парни где?! Им не нужно знать про раннюю беременность и что такое бывает, если не знаешь, откуда берутся дети? Никакой ответственности за беременность мальчикам, парням да и мужчинам не прививают. Им всё равно. В нашем обществе принято, что беременность — это проблема женщины. Аборт — тоже.

