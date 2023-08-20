«Не хочу рожать только потому, что порвалась резинка». Старородящая россиянка — о том, почему не хочет детей

Привет, на связи главред 116.RU. По совместительству — старородящая жительница славной Казани. И у меня назрел разговор: вам не кажется, что давление на девушек и женщин в обществе увеличивается не то чтобы с каждым днем, а с каждым часом? От высказывания главы федерального Минздрава Мурашко, что получение образования и строительство карьеры — это «порочная практика», до сих пор бросает в жар.
В конце июля вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова стала нахваливать регионы, которые уже делают первые смелые шаги по узурпации маток. В их числе Пензенская область и Республика Мордовия. В последней, например, приняли аж закон, который, по сути, запрещает вообще вслух упоминать, что такая опция, как аборт, существует. И с каждым днем ситуация вокруг маток девушек становится всё более и более не здравой.
Я вхожу в целевую категорию, которую чиновники буквально хотят заставить рожать. Объясняю по пунктам, почему я сознательно отказываюсь от рождения детей.
1. Проблема женщин
Как часто в контексте рождения детей, беременности и продолжения рода вы вообще слышите упоминание о мужчинах? Я вот не припомню. Женщина должна рожать, женщина должна отказаться от абортов, женщина должна беременная и босая готовить борщ на кухне. Где мужчина?
Почему появление на свет ребенка стало исключительно женской задачей? И этому девочек учат со школы! Вот, например, в мае мне на глаза попадается релиз на сайте татарстанского Минздрава. Заголовок: «Старшеклассникам Чистополя рассказали об охране репродуктивного здоровья». Подумала тогда: «Вау, круто! Хоть какое-то половое воспитание». Открываю публикацию, и первое, что мне бросается в глаза, — на лекции одни девочки. Именно им рассказывали про вред ранней беременности, про ЗППП. Про особенности физиологии, в конце концов. А парни где?! Им не нужно знать про раннюю беременность и что такое бывает, если не знаешь, откуда берутся дети? Никакой ответственности за беременность мальчикам, парням да и мужчинам не прививают. Им всё равно. В нашем обществе принято, что беременность — это проблема женщины. Аборт — тоже.
2. От кого рожать?
Довольно короткий будет аргумент, который вытекает логически из предыдущего пункта. От кого рожать?
Современные мужчины привыкли, что семья — забота женщины. Сейчас принято именно нас тыкать, мол, инициаторы большинства разводов — женщины. Ну конечно, нам зачем нужны инфантильные, ни на что не способные мужья? Если женщина захотела развестись — это полностью вина мужчины, который оказался не в состоянии сохранить семью.
Нет ответственности за свои действия, нет ответственности за ребенка, которого ты в пылу страсти случайно зачал, нет ответственности за свою уже созданную семью.
Вот и всё.
Да, не все мужчины такие. Но большинство. И, как говорила моя бабушка, хороших мужчин разбирают еще щенками. Если мужчина в 30–35 уже разведен, имеет детей от первой супруги, но не смог сохранить брак, с чего ради я должна хотеть создавать с ним семью и уж тем более от него рожать детей? Он уже не пригоден для этой цели! Это брак. Если вы понимаете, о чем я.
3. Запрет абортов
Вам, дорогие чиновники, какое дело, что я делаю со своим телом? Зачем вы так упорно пытаетесь залезть в мою постель? Каждая женщина имеет право распоряжаться своим телом так, как она посчитает нужным.
И, опять же, санкции мы применяем по отношению к женщинам. Сексом занимались двое, а страдать должна опять женщина! Некая известная детский омбудсмен постоянно предлагает запретить аборты. Даже евгенические. Это когда врач говорит беременной, что у плода, скорее всего, есть серьезные патологии в развитии, и женщина уже принимает решение: готова ли она всю жизнь быть привязана к инвалидному креслу своего ребенка. Так вот, у нас хотят и это право отнять.
А может, чиновники займутся воспитанием мужчин, которые не в курсе, что такое контрацептивы? Предлагаю мужчин, которые не позаботились о безопасности секса, изолировать и на законодательном уровне запретить им вступать в половую связь. Ну а чтобы женщины издалека видели, что он безответственный, — ставить на лоб клеймо. И матка цела, и чиновники спокойны.
Контрацепция — тоже болезненный вопрос, к слову. Для женщин придумали: противозачаточные таблетки, которые больно бьют не только по гормональной и психической системам, но и в целом по организму, спираль, перевязку труб и далее по списку. А что для мужчин? Прерванный половой акт, воздержание и вазэктомия. Может быть, что-нибудь в этом направлении подумаем? Зачем стрелять боевыми в бронежилет, если можно стрелять холостыми? И не придется тогда умным, образованным людям в высоких кабинетах думать, что у нас там с абортами происходит.
4. Что с психическим здоровьем?
Каждый раз, когда в стране происходит трагедия, связанная с детьми, мы все дружно садимся на одну лавку и начинаем охать и ахать. Еще свежа в памяти просто невероятно зверская, ужасная история смерти
А где череда законопроектов, например, которые запретят психически нездоровым иметь детей? (Рожать, брать малышей из детских домов). Мы почему не занимаемся ментальным здоровьем населения? Давайте так: мужчины и женщины, которые хотят родить малыша, должны проходить психиатра в обязательном порядке. Как вам такая идея? Считаю, в таком случае мы сможем вырастить мало-мальски психически здоровое поколение.
Ну и сюда же: закон о домашнем насилии когда будет в нашей стране? А то мы только и можем, что запрещать женщинам что угодно. А защищать мы когда нас начнем?
5. Уровень жизни
Я же никого не удивлю, если скажу, что многие рожают ради маткапитала? Лично знаю нескольких женщин, которых несостоятельные мужья с мизерной зарплатой заставили рожать трех детей, чтобы закрыть ипотеки. Хотели эти женщины детей? Нет, не хотели. Счастье для них материнство? Нет, сущий ад. Будут ли эти дети счастливы? Есть сомнения. Для их отцов они — капитал, для матерей — обуза. Мы такой генофонд себе хотим в нашей славной стране?
И в целом уровень жизни вызывает вопросы. Да, дадут мне после рождения детей 500, 600 тысяч. И что? Что с этими деньгами можно делать в современной России? Образование стоит дорого, медицина стоит дорого, недвижимость стоит дорого, да просто растить счастливого ребенка — дорого! Даже 1 миллион — пыль в глаза. Я не собираюсь и не хочу продавать своего ребенка за этот несчастный маткапитал. Это мои же налоги, которые я плачу в полной мере. Но можете себе оставить, коль в таком русле идет разговор.
6. Порочная практика
Получать образование и развиваться министр здравоохранения назвал порочной практикой для женщин.
«Совершенно порочная практика, которая сформировалась в обществе: когда сформировалось убеждение, что женщина должна получить образование, дальше сделать карьеру, материальную базу себе обеспечить и только после этого, уже подходя, так сказать, к такому сложному возрасту репродуктивному, озаботиться деторождением», — сказал Михаил Мурашко.
Нам скоро читать и писать запретят, я так понимаю? Годы борьбы женщин за право голоса мы умножим на ноль и заставим просто рожать новых людей. Такой план?
Я хочу быть интересной для своего ребенка. Помимо финансов и достойного уровня жизни, я хочу, чтобы он был всесторонне развит, образован. А, как говорится, не надо учить детей, просто показывайте им пример. Если я буду без работы, без образования, без карьеры, без достижений, без целей в жизни, кроме как быть инкубатором, какие жизненные ориентиры будут у моего ребенка?
Также Михаил Мурашко сказал, что препараты для медикаментозного аборта станут менее доступными для покупки. Разрешение на их покупку муж будет выписывать? Или к мэру на прием нужно будет записываться? И, опять же, мы не говорим о мужчинах и запретах в их адрес. Отсутствие медикаментов тоже становится исключительно проблемой женщины.
7. Ответственность
Если отбросить эмоции в сторону, то просто по-человечески рождение детей — это огромная ответственность. Быть матерью-одиночкой в мои планы не входит. Ребенок, по моим личным убеждениям, должен расти в семье, где родители любят и уважают друг друга. И появляться малыш должен у пары, которая действительно планировала беременность и захотела осознанно продолжать род. А не потому, что денег на презервативы не хватило или они порвались. Или в аптеке не продали препараты для прерывания беременности.
Мы, в конце концов, должны уже стать осознанным поколением и не просто бездумно рожать, надеясь на божьи лужайки. Я хочу создать для своего ребенка комфортные условия для жизни, чтобы он мог выбирать ту профессию, которая ему нравится, жить там, где хочется, и делать то, что требует его душа. А не поступать в наши второсортные вузы, потом идти работать за 30 тысяч рублей не пойми куда и не пойми кем, ипотека на 40 лет, нелюбимый партнер, случайно зачатые дети — и так по кругу.
Как бы это странно ни звучало, но я безумно люблю своего нерожденного ребенка. И не желаю ему паршивой жизни. Или он получит всё самое лучшее и будет жить свою лучшую жизнь, или я не буду рисковать и рожать, надеясь на государство, неосознанного мужа, родственников и, не дай Господь, чиновников.
Руки прочь от моей матки, я не инкубатор. Когда посчитаю нужным — тогда и рожу. А коль не посчитаю нужным, тогда и не стану этого делать.
И напоследок. Очень люблю и уважаю умных, образованных, осознанных мужчин, понимающих и принимающих свою часть ответственности в создании семьи и работы над ней.