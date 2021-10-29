«Мне говорили, зачем тебе это?»: откровения отцов, которые присутствовали на родах вместе с женами

Когда жена уже тужилась, я стоял сзади, поддерживал словами и держал голову. Когда на свет появился наш сын, я плакал, плакал от счастья, целовал жену и не мог поверить, что это всё по-настоящему. Далее я перерезал пуповину сыну и пошел смотреть, как его очищают, взвешивают и измеряют. Не скажу, что я взглянул на момент рождения человека как-то иначе, я примерно понимал, что меня ждет. Но то, что я увидел, насколько всё же женщины сильные духом, как они пересиливают боль, с чем им приходится столкнуться — тут аплодирую стоя. Единственное, о чем жалею, что не был на рождении первого сына, жаль, что упустил эту возможность.

Виталий, 27 лет

— Идея о партнерских родах пришла нам с женой в голову совместно. Мы планировали ребенка, разговоры об этом были, и инициатива даже больше исходила от меня, потому что я приверженец того, что всё нужно делать вместе, по-семейному. Я не боюсь вида крови, а процесс рождения ребенка естественен, это заложено природой. Я сразу сказал жене, что пойду на роды вместе с ней. Мы ходили на подготовительные курсы: я посетил 2 лекции, которые были специально для отцов, остальные занятия были для будущих мам, на которые жена ходила уже без меня. Такие курсы помогают морально подготовиться к родам, дают спокойствие. Но я всё же придерживаюсь мнения, что во время родов эти знания отходят на второй план, а на первый выступают эмоции, страх, мандраж, ты действуешь так, как подсказывает сердце, а не так, как научили. Хотя нам курсы всё же помогли.