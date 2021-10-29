«Мне говорили, зачем тебе это?»: откровения отцов, которые присутствовали на родах вместе с женами

История про партнерские роды, в принципе, не новая. Присутствие мужа в родильном зале давно перестало считаться чем-то необычным, странным. Силком отцов никто туда не тащит, процедура заранее согласована между супругами, всё происходит полюбовно. Возникает вопрос, а зачем тогда мы вообще поднимаем тему, раз про это и так всем известно? Отвечаем: затем, что никто обычно не спрашивает у мужчин, а как оно вообще? Ведь роды — дело женское. Мы решили дать слово новоиспеченным счастливым отцам и спросили их, какие чувства и эмоции они пережили, глядя собственными глазами, как на свет появляется их ребенок.
Геннадий, 30 лет
— Изначально идея о парных родах пришла в голову жене. Первого ребенка она рожала одна, без моего участия, говорила, что одной было очень страшно и ей не хватало именно моего присутствия. Сперва я отнесся к предложению категорично, даже с ухмылкой, думал, что она шутит, но буквально через пару дней я согласился. Подумал, что ей и так приходится нелегко в этот момент, за нее боль на себя взять я не могу, так хоть помогу морально своим присутствием. К партнерским родам мы готовились заранее, ну как готовились: жена показывала разные видео на YouTube, смотрели, читали отзывы, ходили в гинекологию на лекции, но как и что пойдет — предсказать невозможно. Когда у жены начались схватки, я массировал ей поясницу, засекал время между схватками, обнимал, целовал, подавал воду, она держала меня за руку. Четкой инструкции нет, всё идет своим чередом.
В момент рождения сына я испытывал шок, который никогда не испытывал ранее. Он был приятный и в то же время безумно необычный. Было очень волнительно, больше всего было жалко жену, хотелось взять всю боль на себя, но понимал, что это невозможно. Я очень переживал за ребенка, постоянно отслеживал КТГ, звал врачей. Жена очень старалась, постоянно дышала (хотя в первые роды говорила, что всё время кричала и не могла дышать), на это повлияло мое присутствие, она была очень собранной, когда я был рядом. Я тоже не растерялся, наоборот, был очень собран, испытывал неописуемые чувства радости, счастья и всего самого светлого.
Когда жена уже тужилась, я стоял сзади, поддерживал словами и держал голову. Когда на свет появился наш сын, я плакал, плакал от счастья, целовал жену и не мог поверить, что это всё по-настоящему. Далее я перерезал пуповину сыну и пошел смотреть, как его очищают, взвешивают и измеряют. Не скажу, что я взглянул на момент рождения человека как-то иначе, я примерно понимал, что меня ждет. Но то, что я увидел, насколько всё же женщины сильные духом, как они пересиливают боль, с чем им приходится столкнуться — тут аплодирую стоя. Единственное, о чем жалею, что не был на рождении первого сына, жаль, что упустил эту возможность.
Виталий, 27 лет
— Идея о партнерских родах пришла нам с женой в голову совместно. Мы планировали ребенка, разговоры об этом были, и инициатива даже больше исходила от меня, потому что я приверженец того, что всё нужно делать вместе, по-семейному. Я не боюсь вида крови, а процесс рождения ребенка естественен, это заложено природой. Я сразу сказал жене, что пойду на роды вместе с ней. Мы ходили на подготовительные курсы: я посетил 2 лекции, которые были специально для отцов, остальные занятия были для будущих мам, на которые жена ходила уже без меня. Такие курсы помогают морально подготовиться к родам, дают спокойствие. Но я всё же придерживаюсь мнения, что во время родов эти знания отходят на второй план, а на первый выступают эмоции, страх, мандраж, ты действуешь так, как подсказывает сердце, а не так, как научили. Хотя нам курсы всё же помогли.
Роды длились 9 часов. Я понимаю, что бывает и дольше, но морально это тяжело. Всё это время я был рядом с женой, успокаивал, поддерживал, отслеживал КТГ, раскрытие, помогал ей встать, прилечь обратно, приносил воду, салфетки. Я не волновался, и не такое видел в жизни — родами меня не напугаешь. Я был собран, настроен, это интересный опыт. Я рад, что в современном мире у мужчины есть возможность находиться рядом со своей женщиной. В какой-то момент процесс меня захлестнул, и я сам не заметил, как начал дышать вместе с женой, тужиться, как будто рожал вместе с ней. Когда я впервые увидел своего сына, на глаза навернулись слезы. Я сам перерезал пуповину, мечтал сделать это, внести свою лепту. Считаю, это важный момент для отца. Мне говорили, зачем тебе это? Чего ты там не видел? А я за то, что нужно быть рядом, любящий муж, который ждет появления на свет своего ребенка, должен пройти через процесс рождения вместе с женой. Я видел слезы боли, слезы счастья, увидел героизм женщины, я по-другому взглянул на свою жену. Если у нас будет второй ребенок, я обязательно снова пойду на роды и советую парням не отделяться от своих жен в такой момент, их немного в жизни, будьте рядом.
Женский взгляд
Следующую историю нам расскажет Тамара Фомина. Недавно она родила второго ребенка, а ее муж Алексей впервые принял участие в партнерских родах.
— Еще до беременности мы решили, что рожать во второй раз будем вместе. Никто никого не заставлял. Леша сам решил пойти, а я, конечно же, была рада. Во время беременности мы много обсуждали это, я показывала ему видео, смотрела на его реакцию, а еще показывала видеоотзывы тех, у кого уже был этот опыт, пыталась подготовить, как только могла. Леша был со мной, делал массаж, гладил по голове, отводил меня в туалет, следил за моей капельницей, звал врачей и даже менял мне пеленки, которые были в крови. Во время потуг он держал за руку, успокаивал и пытался отвлечь. Такой колоссальной поддержки от него я даже не ожидала. Я взглянула на него совершенно с другой стороны. Сейчас я понимаю, что без него мне было бы сложнее.
⠀
Во время всего процесса он был рядом, хотя мы много раз обсуждали и договорились, что если он захочет выйти во время потуг, то я его пойму, но он решил остаться до конца, стоял рядом со мной, видел, как рождается ребенок. После родов еще 2 часа он был с нами, а потом побежал в магазин покупать мне еду. Леша сказал, что и в следующий раз бы пошел, ничего там ужасного нет. Главное — идти туда не за противными ощущениями, а за тем, чтобы поддерживать свою жену и помогать ей.
Я обязательно повторю всё это, я не боялась и не боюсь, что муж увидит меня с другой стороны, я знала, что у него не возникнет чувство отвращения ко мне в этот момент. У нас доверительные отношения, мы никогда друг друга не стеснялись, поэтому я со спокойной душой взяла его на роды. Я спрашивала у него, изменились ли после партнерских родов его чувства ко мне. Он говорит, что нет, всё осталось так же, как и было, он точно так же меня любит и говорит, что в следующий раз снова пойдет со мной, потому что ничего страшного и ужасного там нет.
Что еще почитать по теме
«Сомнений не было»: сибирячка родила дома и выложила фото в соцсети. Чем опасны такие роды? Объясняет врач.
«Идем рожать!»: гуляем по роддому, где детская реанимация как в Европе (сюда даже приезжал профессор из Парижа).
«На них будет охота»: главный гинеколог — о том, почему в Новосибирске скоро начнется конкуренция за фертильных женщин.