«Сомнений не было»: сибирячка родила дома и выложила фото в соцсети. Чем опасны такие роды? Объясняет врач

Екатерина и Александр Ковригины познакомились на тренинге личностного роста. К тому моменту оба уже имели за плечами опыт семейной жизни, развод и по ребенку от первого брака. Отношения завязались быстро, а в прошлом году пара узнала, что ждет ребенка. Сыграли свадьбу и начали готовиться к рождению дочки — Екатерина твердо решила рожать дочь дома в ванне. Она рассказала НГС о причинах своего выбора, а эксперт объяснила, почему такие нетипичные роды могут быть смертельно опасны.
Рассказывает Екатерина:
— Я еще задолго до того, как узнала о беременности, решила, что второго ребенка буду рожать дома. Дело в том, что в первых родах мне сделали экстренное кесарево при всем моем стремлении родить естественным путем. События начали развиваться в другую сторону после того, как выяснилось, что у ребенка плохие сердечные показатели. Сына реанимировали сразу же после рождения. После такого опыта я решила больше узнать о естественных родах и поняла, что хочу родить сама без медицинских вмешательств: эпидуральной анестезии, разрезов промежности, обезболивающих препаратов, без использования окситоцина для стимуляции родов.
— Сомнений не было — дома комфортно, своя постель, рядом родные люди, нет других рожениц, которые кричат и сбивают с толку, нет врачей, которые пугают какими-то вещами. Дом — это мягкая среда для появления ребенка, такая же, в которой протекала беременность, элементарно на уровне физики и биологии. Ребенок появляется в той же квартире, где находилась 9 месяцев мама, не цепляет ничего лишнего на себя. На бактериальном уровне ребенок готов к этому пространству. Не отрицаю, что можно родить и в роддоме и это будет благоприятный опыт, но дома таких шансов больше. Страхи тоже были. Я боялась, что что-то может пойти не так в родах, как это было в первый раз. Моей основной задачей было капитально подготовиться — психологически и физиологически.
— Всё так же, как и в больнице: схватки, потуги и рождение плаценты. Заранее были куплены стерильные перчатки, спирт, одноразовые пеленки. У акушерок, которые принимали роды, были все необходимые инструменты на случай, если я порвусь. Позу для родов женщина выбирает сама — стоя или лежа. Я рожала в ванне, в воде — это не было запланировано, просто на сильных схватках я опустилась в ванну, чтобы мне было легче переживать их, вставать уже не стала. Роды длились 27 часов. Если бы я проживала всё то же самое в больнице, то вряд ли мне бы дали родить самой, потому что по протоколу роженице дается 12 часов, если не справляется, начинают стимулировать. Муж всё это время был рядом, поддерживал. Вместе с нами находились еще моя подруга и фотограф (тоже подруга), они помогали мне переживать схватки — массировали спину, приносили воду.
— Домашние роды не были спонтанным решением — я здравомыслящий адекватный человек, который понимает, на что идет и какие могут быть риски. Я готовилась к родам дотошно, в день, когда начались схватки, съездила на УЗИ, чтобы проверить сердцебиение, в нужном ли положении лежит ребенок, как пуповина, плацента. После УЗИ я уехала обратно домой рожать. Я не настаиваю на домашних родах, но если женщина внутренне готова, то дом располагает, чтобы всё прошло мягко и для матери, и для ребенка. Моей малышке сейчас всего 34 дня от рождения — и я, и она чувствуем себя прекрасно.
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Чем опасны домашние роды? Мнение врачей
Мы попросили врача ультразвуковой диагностики и акушера-гинеколога Евгению Пекареву прокомментировать, чем могут быть опасны домашние роды.
— Роды — это, с одной стороны, естественный процесс, с другой стороны, увы, непредсказуемый. Даже самая легко протекающая беременность не может гарантировать успешные роды, потому что этот процесс сопровождается множеством рисков как со стороны матери, так и со стороны плода. Что может произойти в родах экстренно: острая гипоксия плода (нехватка кислорода) при прижатии или выпадении петель пуповины, а также при преждевременной отслойке нормально расположенной плаценты. Дистоция плечиков (застревание ребенка в тазу после рождения головки), кровотечение у матери как во время родов, так и в раннем послеродовом периоде, аномалии родовой деятельности (дискоординация, слабость), акушерский травматизм (разрывы промежности разной степени тяжести), инфицирование. Невозможно подготовиться на дому ко всем экстренным ситуациям. В условиях родильного дома иногда происходят трагедии, хотя персонал обучен и подготовлен оказывать помощь мгновенно. Самое страшное, что может случиться в родах, — это смерть.
Сами по себе роды, закончившиеся рождением живого ребенка, не заканчиваются на извлечении плода. Наступает самый опасный период родов для мамы: третий, во время которого происходит еще рождение последа и плаценты. Очень важно оценить целостность плаценты, чтобы не пропустить ее дефектов, а значит, остатков плаценты в полости матки. Такие остатки спровоцируют последовое кровотечение или ранее послеродовое кровотечение в течение первых двух часов после родов, что требует ручного обследования стенок полости матки под наркозом. Акушерские кровотечения очень страшны своим объемом теряемой крови. Одномоментно при нажатии на матку через живот может вылиться более 1 литра. Если же дефектов плаценты не было обнаружено, расслабляться всё равно рано. Может случиться и гипотоническое кровотечение у матери, особенно если родился крупный плод, а сами роды длились долго. В этом случае мышечные волокна матки расслабляются, и женщина начинает истекать кровью. Нередко такая ситуация заканчивается хирургическим лечением (гемостатические швы на матку или гистерэктомия).
Что же касается новорожденных детей, то даже в доношенном сроке они могут родиться незрелыми, что особенно сказывается на функции их легких, что оценить вне отделения детской реанимации очень сложно. Читали ли вы хоть один рассказ о родах дома, которые закончились неблагополучно? Вряд ли. А если и читали, то мало. А причина этому, как правила одна: при неблагополучном развитии родов и проблемах с ребенком семья осознает свою беспечность и просто молчит об этом. Что же касается решения пациентки рожать дома с рубцом на матке, то это еще больший риск, чем всё то, что перечислено выше. Ведь во время родов по протоколу должна оцениваться толщина миометрия в области рубца с помощью УЗИ, чтобы исключить риск расползания рубца и разрыва матки, который в домашних условиях привел бы неизбежно к летальному исходу матери и плода, — заключает врач.
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