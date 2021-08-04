«Сомнений не было»: сибирячка родила дома и выложила фото в соцсети. Чем опасны такие роды? Объясняет врач

— Всё так же, как и в больнице: схватки, потуги и рождение плаценты. Заранее были куплены стерильные перчатки, спирт, одноразовые пеленки. У акушерок, которые принимали роды, были все необходимые инструменты на случай, если я порвусь. Позу для родов женщина выбирает сама — стоя или лежа. Я рожала в ванне, в воде — это не было запланировано, просто на сильных схватках я опустилась в ванну, чтобы мне было легче переживать их, вставать уже не стала. Роды длились 27 часов. Если бы я проживала всё то же самое в больнице, то вряд ли мне бы дали родить самой, потому что по протоколу роженице дается 12 часов, если не справляется, начинают стимулировать. Муж всё это время был рядом, поддерживал. Вместе с нами находились еще моя подруга и фотограф (тоже подруга), они помогали мне переживать схватки — массировали спину, приносили воду.