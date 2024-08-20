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Развлечения обзор Михаил Шуфутинский снялся в сериале про 3 сентября — кого он сыграет?

Михаил Шуфутинский снялся в сериале про 3 сентября — кого он сыграет?

Комедийная история про петлю времени выйдет накануне культовой даты

828
10 комментариев

Исполнитель культового хита тоже снялся в сериале

Телеканал ТНТ анонсировал дату выхода сериала «Третье сентября», где исполнитель хита Михаил Шуфутинский появится в кадре в роли водителя — у шансонье эпизодическая роль. Премьера назначена на 2 сентября 2024 года.

Знаменитая песня давно стала мемом и в некотором смысле культурным феноменом. Продюсеры «Кинопоиска» и телеканала ТНТ решили, что потенциал у хита гораздо выше и превратили его в комедийный сериал.

В главных ролях — Павел Рассомахин и Арина Постникова

В центре сюжета петля времени. Главный герой Витя готовится к свадьбе с Машей. Накануне торжества — со 3 на 4 сентября, он провел бурную ночь, а на утро обнаружил, что ничего не помнит. Самое худшее — невеста бросила его. Мужчина в отчаянии молит судьбу вернуть ему день свадьбы. Вите выпадает шанс все исправить — он снова просыпается 3 сентября и спешит исправить ошибки.

В прошлом году НГС рассказывал, кому посвящены строки знаменитой песни. Рассказываем, с кем расстался Михаил Шуфутинский 3 сентября.

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Михаил Шуфутинский 3 сентября Сериал ТНТ
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Комментарии
10
Татьяна 53
20 августа 2024, 12:30
Сюжет фильма с "глубоким смыслом" А Шуфутинский видимо спонсор этого действа.
Гость
20 августа 2024, 12:31
"он снова просыпается 3 сентября и спешит исправить ошибки" Какой свежий сюжетный ход!
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