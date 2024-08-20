Михаил Шуфутинский снялся в сериале про 3 сентября — кого он сыграет?

Исполнитель культового хита тоже снялся в сериале Источник: kinopoisk.ru











Телеканал ТНТ анонсировал дату выхода сериала «Третье сентября», где исполнитель хита Михаил Шуфутинский появится в кадре в роли водителя — у шансонье эпизодическая роль. Премьера назначена на 2 сентября 2024 года.

Знаменитая песня давно стала мемом и в некотором смысле культурным феноменом. Продюсеры «Кинопоиска» и телеканала ТНТ решили, что потенциал у хита гораздо выше и превратили его в комедийный сериал.

В главных ролях — Павел Рассомахин и Арина Постникова Источник: kinopoisk.ru

В центре сюжета петля времени. Главный герой Витя готовится к свадьбе с Машей. Накануне торжества — со 3 на 4 сентября, он провел бурную ночь, а на утро обнаружил, что ничего не помнит. Самое худшее — невеста бросила его. Мужчина в отчаянии молит судьбу вернуть ему день свадьбы. Вите выпадает шанс все исправить — он снова просыпается 3 сентября и спешит исправить ошибки.

В прошлом году НГС рассказывал, кому посвящены строки знаменитой песни. Рассказываем, с кем расстался Михаил Шуфутинский 3 сентября.