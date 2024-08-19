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Развлечения Названы самые популярные темы для блогов в VK Видео

Названы самые популярные темы для блогов в VK Видео

С начала года на платформу пришло более 14 тысяч новых авторов

449
12 комментариев
Больше всего просмотров приходится на развлекательный контент

Платформа VK Видео подвела итоги с начала 2024 года. По данным площадки, публиковать ролики за указанный период начали 14 000 новых авторов. Среди них есть и блогеры-миллионники, которые пришли с других ресурсов, и начинающие инфлюенсеры с сотнями подписчиков.

Наибольшее количество просмотров и времени пользователей приходится на развлекательный контент — это более 30% от суммарного времени просмотров новых авторов. Следом идет детский и семейный контент — 19%, спорт — 14%, гейминг — 9%, технологии — 7%, образование и культура — 6%, путешествия и отдых — 5%, красота и стиль — 3%. На другие направления и нишевой контент приходятся оставшиеся 7% пользовательского смотрения новых авторов.

— Для новых авторов разработана программа поддержки для комфортного перехода на VK Видео: консультирование по работе с функционалом, помощь с переносом контента и участие в мероприятиях и специальных проектах экосистемы VK. Для адаптации новым авторам предоставили бессрочный доступ к обучающим курсам и специальному комьюнити для развития и общения перспективных блогеров, — сообщили представители платформы.

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Комментарии
14
Grape Reflection 🍇
19 августа 2024, 21:32
Чебурнет развивается 😁
☣Токсинья ⚡ Мерзоткина☢
19 августа 2024, 21:26
Я в ОК сидю. Нету ВК
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