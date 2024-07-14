Тест по цитатам: угадайте советский фильм по смешной фразе

В советских фильмах было не только что посмотреть, но и что послушать. Убери из них остроумные фразы и колкие шутки, и вот это уже какое-то другое кино. А еще у всех этих фраз было удивительное свойство: они прочно врезались в память. Уверены, вы и сейчас их прекрасно помните. Или кое-что уже навсегда вылетело из головы?
— А если я что-нибудь ляпну?
— Ну и ляпай! Но ляпай уверенно! Тогда это называется точкой зрения. Вот я грубовата, да?
— Ну, есть немного.
— А у них это называется эксцентричность, на том и стоим!
— Ну и ляпай! Но ляпай уверенно! Тогда это называется точкой зрения. Вот я грубовата, да?
— Ну, есть немного.
— А у них это называется эксцентричность, на том и стоим!
- Любовь и голуби
- Самая обаятельная и привлекательная
- Москва слезам не верит
- Девчата
— Вы плохо выглядите.
— Хорошо, что еще вообще живу.
— Хорошо, что еще вообще живу.
- Гараж
- Операция «Ы» и другие приключения Шурика
- Зигзаг удачи
- 17 мгновений весны
Немного о себе. Общая мозговая и физическая недостаточность, раздвоение личности, постоянный бред. Эротомания. Идите, девочки… Но при этом бургомистр вольного города. Избираюсь 17-й раз подряд, пожизненно.
- Тот самый Мюнхгаузен
- Убить дракона
- Обыкновенное чудо
- Человек с бульвара Капуцинов
Сегодня я буду кутить. Весело, добродушно, со всякими безобидными выходками. Приготовьте посуду, тарелки: я буду всё это бить. Уберите хлеб из овина: я подожгу овин.
- Обыкновенное чудо
- За спичками
- Джентльмены удачи
- Старики-разбойники
— Это еще что такое?
— Арестованный.
— Почему под оркестр?
— Ваше Высочество, сначала намечались торжества. Потом аресты. Потом решили совместить.
— Арестованный.
— Почему под оркестр?
— Ваше Высочество, сначала намечались торжества. Потом аресты. Потом решили совместить.
- Любовь и голуби
- Берегись автомобиля
- Тот самый Мюнхгаузен
- Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
Знаешь, мам Вер, я вообще решила замуж не выходить. Одной спокойнее, правда? Хочу — халву ем, хочу — пряники.
- Женитьба Бальзаминова
- Свадьба в Малиновке
- Не может быть!
- Девчата
Жениться нужно на сироте.
- Будьте моим мужем
- Берегись автомобиля
- За двумя зайцами
- Семь невест ефрейтора Збруева
Жуткий город: девок нет, в карты никто не играет. Вчера в трактире украл серебряную ложку — никто даже не заметил: посчитали, что ее вообще не было.
- Формула любви
- Убить дракона
- Афоня
- Блондинка за углом
Нас никто не любит, если не считать уголовного розыска, который тоже нас не любит.
- Старики-разбойники
- Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
- 12 стульев
- Невероятные приключения итальянцев в России
Она любит выпить… Этим надо воспользоваться!
- Весна на Заречной улице
- Служебный роман
- Вам и не снилось
- Здравствуйте, я ваша тетя!