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Развлечения тест Тест по цитатам: угадайте советский фильм по смешной фразе

Тест по цитатам: угадайте советский фильм по смешной фразе

На все 10 вопросов ответят те, кто не только смотрел, но и слушал

1 141
8 комментариев
Некоторые кадры способны говорить без слов. Но вспомните ли вы по цитатам название фильма?

В советских фильмах было не только что посмотреть, но и что послушать. Убери из них остроумные фразы и колкие шутки, и вот это уже какое-то другое кино. А еще у всех этих фраз было удивительное свойство: они прочно врезались в память. Уверены, вы и сейчас их прекрасно помните. Или кое-что уже навсегда вылетело из головы?

ТЕСТПройден 363 раза
1 / 10
— А если я что-нибудь ляпну?
— Ну и ляпай! Но ляпай уверенно! Тогда это называется точкой зрения. Вот я грубовата, да?
— Ну, есть немного.
— А у них это называется эксцентричность, на том и стоим!
  • Любовь и голуби
  • Самая обаятельная и привлекательная
  • Москва слезам не верит
  • Девчата
2 / 10
— Вы плохо выглядите.
— Хорошо, что еще вообще живу.
  • Гараж
  • Операция «Ы» и другие приключения Шурика
  • Зигзаг удачи
  • 17 мгновений весны
3 / 10
Немного о себе. Общая мозговая и физическая недостаточность, раздвоение личности, постоянный бред. Эротомания. Идите, девочки… Но при этом бургомистр вольного города. Избираюсь 17-й раз подряд, пожизненно.
  • Тот самый Мюнхгаузен
  • Убить дракона
  • Обыкновенное чудо
  • Человек с бульвара Капуцинов
4 / 10
Сегодня я буду кутить. Весело, добродушно, со всякими безобидными выходками. Приготовьте посуду, тарелки: я буду всё это бить. Уберите хлеб из овина: я подожгу овин.
  • Обыкновенное чудо
  • За спичками
  • Джентльмены удачи
  • Старики-разбойники
5 / 10
Это еще что такое?
Арестованный.
Почему под оркестр?
Ваше Высочество, сначала намечались торжества. Потом аресты. Потом решили совместить.
  • Любовь и голуби
  • Берегись автомобиля
  • Тот самый Мюнхгаузен
  • Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
6 / 10
Знаешь, мам Вер, я вообще решила замуж не выходить. Одной спокойнее, правда? Хочу — халву ем, хочу — пряники.
  • Женитьба Бальзаминова
  • Свадьба в Малиновке
  • Не может быть!
  • Девчата
7 / 10
Жениться нужно на сироте.
  • Будьте моим мужем
  • Берегись автомобиля
  • За двумя зайцами
  • Семь невест ефрейтора Збруева
8 / 10
Жуткий город: девок нет, в карты никто не играет. Вчера в трактире украл серебряную ложку — никто даже не заметил: посчитали, что ее вообще не было.
  • Формула любви
  • Убить дракона
  • Афоня
  • Блондинка за углом
9 / 10
Нас никто не любит, если не считать уголовного розыска, который тоже нас не любит.
  • Старики-разбойники
  • Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
  • 12 стульев
  • Невероятные приключения итальянцев в России
10 / 10
Она любит выпить… Этим надо воспользоваться!
  • Весна на Заречной улице
  • Служебный роман
  • Вам и не снилось
  • Здравствуйте, я ваша тетя!

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Комментарии
8
♛Каралэва♛ джунгариков НГС
14 июля 2024, 12:12
Я люблю кадр из Авария дочь мента, где она деду за столом грит: Ой дед, а ты знаешь, ветеранам новые льготы ввели? Это какие же? А вам теперь можно переходить на красный свет и заплывать за буйки😁👍
  ‍⁮⁪ ‎⁯
14 июля 2024, 13:07
Ненавижу совок, ничего хорошего там не было!
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