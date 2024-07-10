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Развлечения «Площадь всего 80 квадратов, но мне хватает»: Митя Фомин похвастался двухэтажной квартирой в центре Москвы

«Площадь всего 80 квадратов, но мне хватает»: Митя Фомин похвастался двухэтажной квартирой в центре Москвы

Недавно певец сделал в ней ремонт

1 617
28 комментариев
Квартира находится на Фрунзенской набережной

Новосибирский певец Митя Фомин провел экскурсию по своей квартире. Недавно исполнитель сделал в ней ремонт, который затянулся на полтора года.

— Я думал, что ремонт продлится полгода, но он растянулся на полтора года, но это того стоило, — отметил Фомин.

Как рассказал певец, изначально у него была одна квартира, но со временем он выкупил квартиру этажом ниже и соединил их.

— Я уже несколько раз говорил, была присоединена квартира снизу. Получилась двухэтажная квартира. Всё это требовало согласований, бумаг и прочего. Кажется, что она очень большая, но общая площадь всего 80 квадратных метров, но мне хватает, — рассказал певец в передаче Domeo.

По словам Фомина, он не хотел менять планировку квартиры и делать комнату в другом месте, но в итоге знакомый певца уговорил его на изменения, поэтому ремонтной бригаде пришлось менять проект.

— Квартира была без ремонта 10 лет. Я сложно прощаюсь с привычной обстановкой. Пол и плитку сохранили. Остались окна и все растения. Я со скрипом расставался со старой мебелью.

Ранее Митя Фомин откровенно рассказал о поклонницах, отношении к возрасту и вторичных исполнителях.

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Митя Фомин Квартира Москва Новосибирск
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Комментарии
29
17817167
10 июля 2024, 23:13
чем ещё похвастаться?! не песнями же))) митя))
kseny
10 июля 2024, 23:07
А где экскурсия то?)
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