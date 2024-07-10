«Площадь всего 80 квадратов, но мне хватает»: Митя Фомин похвастался двухэтажной квартирой в центре Москвы

Квартира находится на Фрунзенской набережной Источник: Domeo











Новосибирский певец Митя Фомин провел экскурсию по своей квартире. Недавно исполнитель сделал в ней ремонт, который затянулся на полтора года.



— Я думал, что ремонт продлится полгода, но он растянулся на полтора года, но это того стоило, — отметил Фомин.



Как рассказал певец, изначально у него была одна квартира, но со временем он выкупил квартиру этажом ниже и соединил их.



— Я уже несколько раз говорил, была присоединена квартира снизу. Получилась двухэтажная квартира. Всё это требовало согласований, бумаг и прочего. Кажется, что она очень большая, но общая площадь всего 80 квадратных метров, но мне хватает, — рассказал певец в передаче Domeo.



По словам Фомина, он не хотел менять планировку квартиры и делать комнату в другом месте, но в итоге знакомый певца уговорил его на изменения, поэтому ремонтной бригаде пришлось менять проект.



— Квартира была без ремонта 10 лет. Я сложно прощаюсь с привычной обстановкой. Пол и плитку сохранили. Остались окна и все растения. Я со скрипом расставался со старой мебелью.

