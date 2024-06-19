«Я эмоциональный пожиратель»: Митя Фомин откровенно рассказал о поклонницах, отношении к возрасту и вторичных исполнителях

Митя Фомин дал интервью для НГС и выступил на Народной премии Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Митя Фомин — частый гость в Новосибирске: певец не забывает родной город и посещает его при каждом удобном случае. В прошлом году харизматичный артист устроил шоу на День города — Митя эффектно выступил на открытии Ельцовского парка и даже залез на опору сцены. В этом году выходец из Hi-Fi прилетел на Народную премию НГС — вручил награду победителю и эмоционально спел вместе со всем залом. До начала церемонии журналисты встретились с Митей и поговорили с ним о творчестве, любви, взрослении, шоу-бизнесе и немного о личном.



Источник: Антон Дигаев / NGS.RU

— Расскажите про ваш новый альбом — «Артист», каким он получился?



— Я люблю все свои альбомы, а этот — особенно. Мы готовили его к моему 50-летию, работали над ним вместе с моим другом и любимым композитором Алексеем Романовым. Альбом совершенно не похож на то, что мы делали раньше. Он состоит из 5 песен, открывает его работа, которая является посвящением Александру Вертинскому. Любовь к его творчеству мне привил друг из Новосибирска, сейчас он преподаватель Новосибирского государственного театрального института — Андрей Бутырин. Этой дружбой я очень дорожу, сквозь годы и расстояния. Мы познакомились, когда Андрей учился в театральном училище, сейчас он уже актер и сам преподает.

Песня записана одним дублем, что редкость, Алексей Романов аккомпанировал мне на рояле. На мой взгляд, получилась глубокая работа. Мне писали, что в звучании уловили отсылки к Булату Окуджаве, к Елене Камбуровой.

Песню «Шляпник» мы записали вместе с легендой сцены Ириной Понаровской: здесь вы заметите отсылку к «Алисе в стране чудес», где Ирина — королева, а я — Шляпник. «Добрый вечер, Москва» вышла ко дню рождения столицы, песня возглавляет список самых красивых современных песен о Москве. В альбоме есть песня «Полутона», которая уже получила «Золотой граммофон» — она посвящена моей безвременно ушедшей собаке, американскому бульдогу Белоснежке.



— Вы много гастролируете по стране, по миру. В какой самый дальний уголок вы забирались? Какое место вам особенно запомнилось?



— Я действительно объездил всю страну. В начале нулевых группа Hi-Fi также много путешествовала по США, долетали даже до Филиппин.

В моем личном послужном списке городов не меньше. Однажды я дал концерт на пути к Северному полюсу — это случилось во время съемок видеоклипа на песню «На вершине мира». Мы были в составе команды на самом крупном в мире на тот момент атомном ледоколе «50 лет победы», шли по Карскому морю. Получилась очень красивая работа, в клипе снялись премьер и прима-балерина Большого театра Денис Родькин и Элеонора Севенард — это суперзвезды, они много гастролируют и часто выступают в НОВАТе.

Новый альбом Мити Фомина вышел в начале 2024 года и не похож на его предыдущие работы Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











— Давайте поговорим о ваших поклонницах. Вы с ними дружите?



— У меня есть определенный круг достаточно близких людей, которые со мной уже много лет, мы поддерживаем отношения, общаемся. Это раньше публичный человек был неприкасаемым, сейчас же время такое: люди могут написать в соцсетях кому угодно, хоть Илону Маску, хоть Мадонне. Сегодня в тренде быть ближе друг к другу. Поклонниц у меня много, они дарят много подарков и внимания — очень приятно.

— Что дарят?



— Цветы, которые стоят неделями — букеты, подаренные с любовью, всегда стоят долго. Много открыток, большое количество писем. Шоколад, парфюм. Я коллекционирую наперстки из разных уголков мира — привозят их из своих путешествий. Но самое ценное — это внимание, вот лучший подарок.

— Необычное хобби — коллекционирование наперстков, как оно появилось?



— В 1994 году я жил в Америке и первый наперсток купил там, в маленькой деревушке. Наперсток мне понравился. Из США я хотел привести что-то запоминающееся. Наперстки — маленькие, недорогие, емкие, с символикой или геральдикой. Я решил, что буду их коллекционировать — сейчас у меня уже около тысячи наперстков, может, чуть меньше. Оказалось, что это огромный бизнес — есть фарфоровые наперстки, есть керамические, металлические: золотые, серебряные, хрустальные, деревянные — каких только нет. Продаются везде, даже в самом глухом уголке мира вы найдете наперсток.

Митя Фомин коллекционирует наперстки и беговые маршруты Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











— В этом году вы отметили юбилей — 50 лет. Как все прошло?



— Юбилей мы отметили с размахом, большим концертом в Vegas City Hall на 1500 человек, 100 человек в организации, 30 человек на сцене. Мы готовились полгода, потратили много сил, ресурсов, денег, в конце концов. Побили рекорд площадки, задействовав больше 200 световых приборов на сцене. Меня на сцене сопровождал балет Аллы Духовой «Тодес», мои музыканты. Я спел 25 треков, у нас был аншлаг. Я доволен. Сейчас мы готовим видеоверсию этого шоу, совсем скоро смотрите концерт на моих официальных ресурсах. Следующий шаг — показать это шоу в других городах. В Новосибирске с премьерой шоу-концерта «Артист» выступлю 5 декабря 2024 в ККК им. Маяковского.

— Вы ощущаете себя на 50, или возраст — это просто цифра?



— Я ощущаю себя на 19. Чувствую я себя прекрасно, спекулирую этим, к сожалению, частенько испытываю себя на прочность. Раньше мне казалось, что 50 лет — это закат. Ничего подобного. Жизнь в 50 лет продолжается, а главное — играет еще более интересными красками.

— Получается, мысли о прошедшей молодости вас не посещают?

— Вообще нет такого ощущения, меня даже коробит, когда меня называют на «вы». Когда вы начнете взрослеть (читай — стареть), вас станут называть на «вы», и это будет неожиданно. В этом нет ничего страшного. У нас нет института взросления, нам никто об этом не рассказывал. Родители о возрасте не говорят, в школе этому не учат, потому что рано, в институтах учат профессии, а отношению к возрасту не учат нигде. У многих из нас есть дефицит знаний, от того появляется превратное отношение к эйджизму. Некий порог, ограничения, предвзятость.

Возраст не нужно замечать, нужно просто жить. Понятно, что существуют возрастные издержки: ухудшение зрения, к примеру, снижение физической активности. Но все индивидуально и поправимо с теми специалистами и с той заботой о себе, которую вы можете себе позволить. Главное — отношение. Главное — не дать себя, скажем так, оклеветать: вы куда-то не проходите или не подходите из-за возраста. Чушь полная. Все зависит от человека и его отношения к себе, а хейтеров и людей, которые не понимают или заблуждаются в своей глупости — много, они будут всегда. 50 — это такая юная цифра, всего лишь половина жизни. Никакая цифра не является страшной — мы живем столько, сколько мы живем.



Музыкант признался, что не будет слушать перепетые песни — только оригинал Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











— В ваших текстах много строчек о любви. Вы посвящали их кому-нибудь?



— Я не пишу тексты сам — для меня их пишут авторы. Люди, с которыми я работаю давно и часто, знают меня очень хорошо, прислушиваются к моему камертону, к тому что я испытываю — это большой спектр чувств. Какие-то песни приходят, потому что они подходят мне, что-то пишется специально.

В моей жизни было много авторов, которые писали для меня. Одним из первых был Олег Влади — на мне он, скажем так, тренировался. Сейчас он уже известный композитор, многим написал хиты — Алле Пугачевой, Сергею Лазареву. Алексей Романов — мой любимый композитор и автор многих хитов — всегда очень тонко чувствует исполнителя. Для любого артиста честь иметь в репертуаре песню авторства Леши. Мне повезло — для меня он написал несколько альбомов, в том числе альбом «Артист».



Мы говорили выше о песне «Полутона», которую я посвятил своей любимой собаке, — этот текст мне подарил как раз Алексей. Долгое время песня не могла найти жизнь, я приносил ее на радиостанции, а люди, принимающие решения, что ставить в эфир, не слышали ее: «Пойте, но на радио не возьмем». Уход собаки совпал с перевыпуском песни — отношение к ней поменялось. «Полутона» попали на радио, песня стала хитом и получила «Золотой граммофон». Знаете, людям нужна сенсация: чтобы попасть на обложку глянца, нужно, чтобы кто-то родился или кто-то умер. Да, это цинично. Но зачастую так и есть.

— Два года назад Антон Токарев перепел песню Hi—Fi «Седьмой лепесток». Кавер стал настолько популярным, что сегодня многие забыли про оригинал. Как вы к этому относитесь?



— Честно? Никак. У человека есть выбор: вы можете слушать меня или любого другого музыкального исполнителя. Мы не можем обвинять новое поколение в том, что они не помнят группу Hi-Fi — эти люди родились позже. Антон Токарев спел «Седьмой лепесток» совершенно по-другому, получились две разные песни. Романтический флер, как после полуденного просыпания, сменился на проникновенный гранж потери, хотя слова те же. То, что песня снова стала хитом — это классно.

Ремейки становятся трендом времени. Хотя я считаю, что это не очень хорошая тенденция. К сожалению, многие новые исполнители ничего нового не делают и спекулируют на том, что было написано 20 лет назад. Но молодежи это нужно — пусть используют, это их право. У каждого поколения свои герои и своя правда. Мне как потребителю интересно слушать что-то новое, но все чаще я слышу то, что слушал, когда был молодой.



— Кого из молодых исполнителей вы можете выделить?



—Я многих не знаю. Что-то слышу, нравится, но физически я их никогда не видел, потому что многие из них существуют в интернете. Если говорить об уже добившихся успеха, это группа Dabro, замечательные ребята. Анна Асти, Мари Краймбрери, Люся Чеботина — это уже суперзвезды.

По мнению Мити, на сцене сегодня мало по-настоящему талантливых артистов Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











— Какое будущее вы пророчите музыкальной индустрии?



— Индустрия сильно поменялась, стала профессиональнее — и подходы, и сам процесс создания музыкального материала, его донесение до публики, съемка видеоклипов. С другой стороны, я замечаю, что многие новые исполнители не несут того артистизма, который мне бы хотелось видеть в них. Для меня важна харизма, энергетика, я должен удивиться. Как зритель я хочу прийти и забыть, что я пришел на концерт, я хочу провалиться в исполнение и кайфовать. Для меня важен образ, важна фабула, которую несет артист на сцене.

Артистов не так много, как исполнителей. В многочисленных телевизионных конкурсах мы видим фантастических вокалистов, но потом они не звучат. Они круто поют Полину Гагарину, Уитни Хьюстон, Адель, но сами ничего не создают. Возникает вопрос: почему, обладая такими вокальными способностями, вы поете то, что уже кем-то спето? Для меня это вторично, я никогда не буду это слушать, я за оригинал — это незыблемо. Песня стала хитом до вас, но это не ваша заслуга. Можете сколько угодно варьировать, преподносить с другим голосом, но шедевром это сделали не вы.



Нынешние артисты часто безлики. А хочется какого-то демонизма, тайны, магии, энергетики, шоу... Музыкальная индустрия заточена на шоу, это шоу-бизнес. Сегодня бизнесы отличные, а шоу — нет, на концерт я бы не пришел. Но мы дождемся, кто-нибудь обязательно станет крутым перформером и шоуменом.



Сибиряк часто прилетает в родной город — вы можете встретить его в районе Богдашки или в ресторанах Дениса Иванова Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











— Расскажите, как любите отдыхать?



— Я с большим удовольствием поеду в новую страну, предпочту поход или интересную экскурсию пляжу, хотя пляжный отдых мне тоже нравится. Я люблю все, что связано с водой. Мне нужны новые впечатления, новые люди, картинки, атмосфера, еда, культура, традиции — я эмоциональный пожиратель. Могу засесть на даче. Люблю зажечь камин и погрузиться в кино — предпочитаю кино, потому что за два часа случается все, что нужно. Мне советуют сериалы, но если я вижу, что там 3–4 сезона... Это же сразу на месяц. Я не готов.

— Что вам нравится смотреть? Что посоветуете?

— Люблю все, что связано с катастрофами и состраданием. Хороший сериал «Чернобыль». Нравятся сериалы про маньяков — «Чикатило», прекрасная отечественная работа. «Перевал Дятлова», «Эпидемия».

— А подкасты в жанре трукрайм слушаете?

— Меня не хватает на всех интервьюеров, их много. И я не очень люблю болтовню. Но периодически с удовольствием смотрю Юлию Меньшову — у нее неплохие темы и гости, которые мне интересны.

— Чем любите заниматься в Новосибирске, когда прилетаете?

— Я коллекционирую беговые маршруты. Если будет возможность, то пробегусь по Красному проспекту. Обычно у меня много дел: подготовка к выступлению, нужно увидеться с мамой, с друзьями. Люблю посещать оперный театр, рестораны Дениса Иванова, люблю бывать на Богдашке. В следующий раз приеду в июле, а потом в декабре. Еще раз приглашаю всех 5 декабря на сибирскую премьеру моего юбилейного шоу «Артист» в ККК им.Маяковского. Для меня очень важно показать эту программу в родном городе, приходите меня поддержать (улыбается).

Еще интервью со звездами

«Мы нужны друг другу»: Валерия — о каверах на свои хиты, современной музыке, песнях Xolidayboy и новом студийном альбоме.

«Мне часто приходится умирать»: Агния Кузнецова — о работе с Алексеем Балабановым, запрете на смех и «Джокере».

«Актерство — история недолговечная». Интервью с Натальей Бочкаревой — о «клейме» Даши Букиной и родах после 40.