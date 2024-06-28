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Развлечения Девам — увольняться, а Львам — вкладывать деньги. Финансовый гороскоп на июль от астролога

Девам — увольняться, а Львам — вкладывать деньги. Финансовый гороскоп на июль от астролога

Второй месяц лета будет удачным, но не для всех

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9 комментариев
Какие у вас планы на июль? Делитесь в комментариях

Совсем скоро наступит второй месяц лета. Принесет ли он нам долгожданный отдых или работать еще больше? А деньги в июле будут? Повышения на работе ждать? Наши коллеги из 72.RU спросили у астролога Анастасии Казанцевой.

— В середине лета Нептун и Сатурн, находясь в ретроградном движении, будут наводить порядок в финансах и покажут то, что было скрыто. Несмотря на то, что Сатурн считается планетой большого несчастья, многим знакам зодиака он поможет решить сложные задачи с которыми, как раньше казалось, справиться было невозможно, — рассуждает астролог.

Овен

Вам предстоит многое узнать о своих коллегах или подчиненных. Не рубите с плеча! Возможно, у них были веские причины поступить именно так. Конфликты не помогут вам в продвижении по карьерной лестнице.

Телец

Вы ощутите острую нужду в реализации творческого потенциала. Не отказывайте себе в этом желании, ведь именно сейчас легче удастся проявить себя. Активно ищите себя в разных направлениях. Одно из них может оказаться весьма прибыльным.

Близнецы

Не склоняйтесь к тому, чтобы решать все дела самостоятельно. Откажитесь от лишней работы и попробуйте передать часть задач другим людям. В итоге все будут в выигрыше.

Рак

Вам будет казаться, что некоторые проблемы на работе решить не получится. Но многие сложные дела уладить будет достаточно просто. Главное — проявить терпение и не спешить. Суетливость обернется потерей финансов.

Лев

Стремление выйти на новый уровень будет по достоинству вознаграждено. Именно сейчас всем новым делам будет улыбаться удача, а вложения принесут максимальную прибыль.

Дева

В июле вам стоит особенно взвешенно подойти к выбору способа заработка. Только тогда у вас будет шанс пробить финансовый потолок и получить выгодное предложение. Хорошее время, чтобы поменять работу. Но не забывайте рассудительно мыслить.

Весы

Ваш успех окажется не совсем стабильным. Он будет чередоваться с небольшими трудностями. Не стоит вкладываться в большие предприятия и тратить деньги на дорогие подарки.

Скорпион

Не принимайте никаких финансовых решений на эмоциях. Сейчас стоит уделить время на распределение ресурсов и постараться учесть все мелочи.

Стрелец

Не поддавайтесь соблазну потратить денег больше, чем это необходимо. Это может привезти к финансовой нестабильности на очень большой период времени.

Козерог

Самыми выгодными для вас окажутся сделки с недвижимостью. Но будьте осторожны и всё перепроверяйте. Только ваша природная настойчивость и трудолюбие гарантируют вам успех.

Водолей

Смело планируйте серьезные покупки! Они принесут вам только пользу и много приятных впечатлений. Но проявляйте осторожность в общественных местах и берегите кошелек.

Рыбы

Июль будет благоприятным месяцем. Вы узнаете много информации и найдете большое количество решений давно мучающих вопросов. Главное — чувствовать, какой информации стоит доверять.

Ранее мы писали, что Меркурий готовится к ретрофазе. Астролог рассказала, на какие знаки это повлияет и кому стоит быть начеку.

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Комментарии
9
Коляныч 2.0
28 июня 2024, 15:46
Зеленский соберет все страны мира для признания победы Байдена на дебатах.
Коляныч 2.0
28 июня 2024, 15:47
Победа Байдена в дебатах не вызывает сомнения. Действующему президенту удалось все 90 минут простоять и даже не пытаться куда-то уйти или сесть пока кать.
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