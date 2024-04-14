«К Якубовичу — не приставать»: работница музея выиграла на «Поле чудес» и рассказала о закулисье телешоу

Эффектная тольяттинка победила в самом народном телешоу всех времен и народов Источник: Анастасия Максимова











«А что, "Поле чудес", оно живо?» — такой была первая реакция родственников и друзей жительницы Тольятти Анастасии Максимовой, когда та сообщила о намерении отправиться в Москву на съемки самого, пожалуй, народного телешоу всех времен и народов. Анастасия съездила, поучаствовала в съемках и даже выиграла игру, получив призы, а потом и минуту славы на двоих со своим сыном.

О том, что остается за кадром и спрятано от зрителя, что делают с подарками участников, как ведет себя в жизни легенда российского ТВ Леонид Якубович, участница рассказала корреспонденту TOLYATTY.RU.



«Всех подряд на съемки не зовут»

Вот оно — долгожданное приглашение Источник: Анастасия Максимова











Анастасия Максимова — администратор исторического клуба «Патриоты». Музей работает в Тольятти, там реконструируют баталии, ездят с концертами по госпиталям, где лежат бойцы, раненные на спецоперации, собирают гуманитарную помощь.



Инициатива поехать на съемки исходила от создателя клуба, общественника и предпринимателя Сергея Аввакумова. Несколько лет назад он сам сыграл в «Поле чудес», привез призы и приятные воспоминания, и когда от организаторов пришло новое предложение, решил переуступить его своей помощнице.



— Разумеется, я сразу загорелась! Как раз накануне мы с семьей впервые за несколько лет посмотрели шоу, тогда я поймала себя на мысли, что хотела бы тоже побывать в той атмосфере, увидеть, как устроено ТВ своими глазами, — рассказала Анастасия.



И заполнила анкету. Тут стоит уточнить, что всех подряд на съемки не зовут. Приглашение предваряет конкурсный отбор: нужно подробно и честно ответить на вопросы организаторов, а уже они принимают решение, подходит ли герой. В случае с Анастасией роль сыграла ее работа.



— Я указала, что тружусь в историческом музее. Подробно перечислила занятия, которыми мы в клубе занимаемся. Анкету рассматривали полгода, но в итоге меня одобрили. Как я поняла, патриотический уклон стал решающим аргументом. Хотя, забегая вперед, скажу, что явного уклона в патриотизм на передаче я не заметила. Наоборот, отметила разнообразие занятий приглашенных конкурсантов и богатую географию проживания: кто-то танцует, кто-то поет, кто-то бизнесмен, а кто-то — модный коуч. Один приехал из республики Марий Эл, другой — из Самарской области. В этот раз, кстати, наш регион представляли два участника. Была я из Тольятти и еще один мужчина из Самары, — рассказала Анастасия.

Игроки подружились между собой и до сих пор общаются Источник: Анастасия Максимова











Съемки назначили на конец февраля, накануне Настя с сыном Владиславом выехали в Москву. Добирались игроки до столицы за свой счет на личном автомобиле, а вот жилье оплачивали телевизионщики. Можно было бесплатно пожить в гостинице и взять с собой ребенка (такое разрешение действует только для детей до 14 лет). Гостиницу предоставили в пешей доступности от телецентра «Останкино».



— В гостинице было чисто, интерьеры приятные, в номере всё аккуратно, светло. Без дизайнерских изысков, но прилично, — прокомментировала условия проживания в столице тольяттинка.

Телецентр «Останкино», где снимают самые известные шоу и по коридорам бродят знаменитости Источник: Анастасия Максимова











Источник: Здесь жили Настя с сыном















«Белое — не носить. К Якубовичу — не приставать»





Съемку назначили на утро 24 февраля — в этот день снимали выпуски передач на ближайший месяц (выпуск с участием Анастасии Максимовой показали по ТВ 29 марта. — Прим. ред.). Накануне будущих участников вызвали на инструктаж — там рассказали, что можно надевать на съемку, а что нежелательно, озвучили требования к пребыванию на съемочной площадке детей. Оказывается, не всем юным участникам позволяют стоять во время съемок рядом с папами-мамами.



— Сказали, что белое отсвечивает, пестрое рябит, черное тоже камеры не любят. В итоге я выбрала голубой брючный костюм и белый топ, хотя привезла с собой целый гардероб — штук шесть костюмов разных цветов. Что касается сына, то ему разрешили болеть за меня из зрительного зала. Он не подошел по параметрам: парень у меня — пухлячок ростом 140 сантиметров. Крупный для камер. А вот худенькой девочке такого же роста позволили стоять рядом с мамой, — делится Анастасия.



Дети, как и взрослые, накануне согласовали с кураторами все тексты, которые подготовили для ТВ: стихи, песни, танцы, приветы друзьям — всё это заранее изучают. Представителей других национальностей обязывают прислать дословный перевод текстов на русский язык.



— Если, например, житель Татарстана или Башкирии решил спеть песню или передать приветы родным на своем языке, то всё сначала переводят, потом утверждают в редакции, и только потом одобряют. Или нет, — сообщила Анастасия.



Отдельные наставления игрокам дали касательно правил общения с ведущим и продюсером передачи Леонидом Якубовичем.



— Нас предупредили, что Леонид Аркадьевич — человек пожилой (ему 78 лет. — Прим. ред.). В силу возраста он может быстро устать, начать нервничать. Просили его поберечь, не пытать вопросами, не кормить и не поить всем подряд, не пытаться нарядить в свои подарки без разрешения, отнестись бережно и уважительно, — поделилась Анастасия.

До начала съемок близкие Анастасии успели сделать памятное фото с Леонидом Аркадьевичем Якубовичем Источник: Анастасия Максимова











«Все бегали, терялись и метались»

И вот настал час икс. В день съемок участники к 9 утра пришли к КПП-17на Останкино — там расположен вход в павильон «Поля чудес» — осмотрелись, разложили одежду и подарки. Тем, кто приехал без сувениров и подношений, их, по желанию, раздали организаторы — оказывается, не все соленья-варенья-пряники-наряды люди привозят с собой. Многое используют с прежних съемок, доставая с полок музея «Поля чудес».

Так, например, помогли одному участнику из Сибири: кедровые шишки заранее заготовили редакторы программы, а участник якобы от себя вручил их в эфире.



— У всех достаток разный, не все могут позволить себе везти издалека сувениры и щедрые дары. Но традиция дарить на «Поле чудес» давно сложилась, а раз так — людям помогают ее поддерживать, — пояснила Анастасия.



Кураторы, заметила героиня, очень вежливые и лояльные, всячески помогают и поддерживают участников. Но перед сьемками люди всё равно заволновались, растерялись, создав в павильоне суету.



— Одна участница несколько раз переспросила: «А можно я нарисую картину с Якубовичем? Можно? Правда можно?» Другой метался в поисках утюга. К счастью, организаторы на ТВ спокойны, как киты в океане. Всех успокоили, предложили чай-кофе-печеньки. Еще нам помогли привести себя в порядок. Например, меня припудрили — я решила отказаться от макияжа, предпочла выглядеть естественно, — поделилась участница.



Когда до сьемок оставалось совсем немного времени, игроков представили Леониду Якубовичу. Как признаётся героиня, телеведущий моментально расположил всех к себе.



— В жизни он точно такой же, как на экране — подтянутый, обаятельный, с молодыми смеющимися глазами. С нами он сходу начал шутить, сказал, что он единственный человек, которому сейчас разрешено пить горячительные напитки на телевидении России. Шутка, конечно, адресовалась тем, кто привез с собой спиртные напитки в подарок. «Но вам придется придумать очень, очень веский повод, чтобы я выпил!» — предупреждал Якубович. Мы расслабились и захохотали. Но вскоре я поняла, что имели в виду наши кураторы, [когда просили поберечь Якубовича]: в один момент дверь нашей комнаты открылась, ведущего вдруг вызвали из коридора. Леонид Аркадьевич разгневался, грозно рявкнул на визитера и захлопнул дверь, — поделилась тольяттинка.

«Крутить барабан — всё равно, что руль без гидроусилителя»

Студия — большая, нарядная, залитая софитами, кругом — куча камер и людей Источник: Анастасия Максимова











В 12 дня начались съемки, которые продлились до 15 часов дня. Игроков по очереди вызывали в павильон, предварительно разделив на тройки. Сама студия, как говорит Анастасия, выглядела как большая нарядная комната, залитая софитами.



— В центре — барабан, по краям стоит много камер, всё ярко освещено, мы в центре внимания и едва успеваем реагировать на происходящее. Нам, игрокам, временами было сложно сориентироваться: куда смотреть, кому улыбаться, когда крутить барабан. Кстати, барабан довольно тяжелый. Напоминает руль автомобиля без гидроусилителя, приходилось стараться, — призналась героиня.



Отчасти расслабляли игроков шутки Якубовича. Большинство из них, уверяет героиня, попадают в экранную версию, хотя выводы об игроках по ТВ-версии все-таки можно сделать прямо противоположные.



— Со мной в одной тройке была героиня, похожая на Ольгу Бузову (экс-участницу «Дома-2», певицу, теледиву. — Прим. ред.) с дочкой. Так вот, Леонид Аркадьевич всё время подтрунивал над ней, поддерживая в ней образ эдакой глупенькой блондинки. На самом деле девушка — очень умная, она успешный коуч и психолог и зарабатывает миллион рублей в месяц, — рассказала участница.



Из-за всей этой суеты многие игроки терялись, плохо соображали, знакомые слова вылетали из головы.



— Передо мной игрок должен был назвать слово «брыкуша» — старое название коляски. Оно напрашивалось и было почти полностью открытым на табло. Но тут он замялся, вместо «ш» назвал букву «з». Якубович, возможно, слегка сбил его с толку подсказками. Он сказал, мол, ваша рука лежит на этой букве (под рукой у игроков лежит распечатанный русский алфавит, можно было вычеркивать угаданные буквы. — Прим. ред.). А буквой была «з», и мой соперник произнес «брыкуза», явный промах по смыслу. Зато из-за его ошибки ход перешел ко мне, я свой шанс не упустила, назвала правильное слово и вышла в финал, — поделилась тольяттинка.

Над эффектной девушкой справа на фото Леонид Якубович подтрунивал, создавая образ глупенькой красотки. В жизни она — серьезный коуч и бизнесвумен Источник: Анастасия Максимова











Обыграть соперников и победить в капитал-шоу в финале тольяттинке тоже помогла удача — никаких подставных игроков в «Поле чудес» нет, уверяет героиня. Всё по-настоящему: игроки, задания, призы, деньги в шкатулках за три угаданные буквы, автомобили и ключи, которыми предлагают открыть двери.



— При мне игрок попал в сектор «автомобиль» и получил право сразу двумя ключами открыть автомобиль. Мы все ахали, когда он старался, а они не сработали! Правильным был третий ключ, мы все это увидели, — делится участница.



«От суперигры я отказалась. На очереди — «Битва экстрасенсов»

Источник: Анастасия Максимова











Несмотря на азарт, который царит на сьемках, промахи и проигрыши, разочарованным никто не уезжает. Все уходят с подарками, довольные и сытые — съедобные подарки делят тут же между игроками и зрителями. Так, например, все съели сувенир участника из Самары: в дар Якубовичу он привез колбасу местной фабрики, ее тут же разрезали и разнесли по рядам. Зато призы из Тольятти — каску и плащ-палатку — Леонид Якубович позволил надеть на себя.



Но и Анастасия не приехала с пустыми руками — за победу в финале ей подарили кубок, смартфон, робот — мойщик окон и чайный сервиз, который лично добавил от себя ведущий. Сыну на память осталась современная колонка.



И даже сын прославился Источник: Анастасия Максимова











— От суперигры я сразу отказалась. Решила, что лучше синица в руках. Жаль, что последнее мое интервью оказалось «смятым». Во-первых, я растерялась. Во-вторых, последние кадры снимались в суматохе — у одного зрителя в зале случился приступ эпилепсии, к нему приехали врачи. И финал получился немного смазанным, — сказала Анастасия Максимова.



Тем не менее зритель этого не заметил. Красавица-финалистка из Тольятти в стильном голубом костюме стала местной знаменитостью — после выхода передачи в жизни Анастасии и ее сына был период славы.



— Мой телефон не смолкал несколько дней, мессенджеры «плавились». А сын — тот стал просто звездой своего лицея! Купался в лучах славы! Хотя были и хейтеры, которые говорили, что я просто купила место в финале, — рассказывает победительница «Поля чудес».



Анастасия говорит, что самый ценный подарок, конечно, — фирменный кубок «Поля чудес» Источник: Анастасия Максимова











Вот он — красавец! Источник: Анастасия Максимова











Семья везет подарки домой в Тольятти и радуется заслуженной победе Источник: Анастасия Максимова











Анастасия Максимова не скрывает, что участвовать в телепередаче ей понравилось, она не против повторить опыт и сняться в другом шоу:

