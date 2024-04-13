«Мамина сладкая булочка»: жена Петросяна впервые показала, как выглядит их дочь (и раскрыла имя!)

В звездной семье уже двое детей Источник: bruhunova / T.me











Татьяна Брухунова перестала скрывать лицо дочери от Евгения Петросяна. Супруга юмориста опубликовала первое фото с крохой.



Татьяна нечасто афиширует личную жизнь, но периодически делится с подписчиками семейными кадрами. В этот раз она показала совместный снимок с дочерью.



— Полгода моей безусловной любви! Моя девочка, воплощение моей мечты! Моя Матильда, — подписала публикацию Татьяна.

Источник: bruhunova / T.me











Что в звездной семье случилась пополнение, стало известно в середине марта, но новоиспеченные родители долго скрывали и дату рождения, и лицо девочки. Сегодня Татьяна рассекретила, что малышке уже полгода. Также она впервые публично назвала ее по имени.



Подписчики принялись еще раз поздравлять Брухунову. Многие выделили необычный наряд и головной убор девочки. Также поклонники отметили, что Матильда совсем не похожа на своего отца Евгения Петросяна. Малышка растет копией мамы.



«Какое удивительное имя!»; «Нарядная, вся в маму»; «Мамина сладкая булочка»; «Какая красивая, на вас, Таня, похожа!» — написали комментаторы.



Новость о появлении второго ребенка в семье Татьяны и Евгения Вагановича вызвала волну споров и обсуждений. Избранница юмориста длительное время скрывала беременность. В социальных сетях она публиковала архивные фото, а на публике появлялась в свободной одежде.

