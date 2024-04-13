НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+5°

пасмурно, без осадков

ощущается как +2

3 м/c,

южн.

 744мм 79%
Подробнее
2 Пробки
USD 93,44
EUR 99,73
Реклама

СРОЧНО

Причина возникновения маслянистых пятен на Оби

Выдвижение на Народную премию
Скуловая имплантация зубов
Авто без номеров
Кандидаты в шорт-лист премии
Крутая блондинка на ТНТ
30 лет жалуются на грязь
Как провести Страстную неделю
Дачи подорожали в 2 раза
Афиша на апрель
НГС в Telegram
Развлечения «Мамина сладкая булочка»: жена Петросяна впервые показала, как выглядит их дочь (и раскрыла имя!)

«Мамина сладкая булочка»: жена Петросяна впервые показала, как выглядит их дочь (и раскрыла имя!)

А как по-вашему, на кого больше похожа девочка?

1 152
24 комментария
В звездной семье уже двое детей

Татьяна Брухунова перестала скрывать лицо дочери от Евгения Петросяна. Супруга юмориста опубликовала первое фото с крохой.

Татьяна нечасто афиширует личную жизнь, но периодически делится с подписчиками семейными кадрами. В этот раз она показала совместный снимок с дочерью.

— Полгода моей безусловной любви! Моя девочка, воплощение моей мечты! Моя Матильда, — подписала публикацию Татьяна.

Что в звездной семье случилась пополнение, стало известно в середине марта, но новоиспеченные родители долго скрывали и дату рождения, и лицо девочки. Сегодня Татьяна рассекретила, что малышке уже полгода. Также она впервые публично назвала ее по имени.

Подписчики принялись еще раз поздравлять Брухунову. Многие выделили необычный наряд и головной убор девочки. Также поклонники отметили, что Матильда совсем не похожа на своего отца Евгения Петросяна. Малышка растет копией мамы.

«Какое удивительное имя!»; «Нарядная, вся в маму»; «Мамина сладкая булочка»; «Какая красивая, на вас, Таня, похожа!» — написали комментаторы.

Новость о появлении второго ребенка в семье Татьяны и Евгения Вагановича вызвала волну споров и обсуждений. Избранница юмориста длительное время скрывала беременность. В социальных сетях она публиковала архивные фото, а на публике появлялась в свободной одежде.

А как по-вашему, на кого похода Матильда?

На папу
На маму
Сложно сказать
ПО ТЕМЕ
Евгений Петросян Дочь Младенец Девочка Ребенок Звезды
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Хоть на людей станут похожи»: вечно худеющая журналистка разнесла шоу «Большие девочки»
Юлия Шамсутдинова
Корреспондент 116.RU
Мнение
Ташкент — Самарканд — Бухара. Как россиянка съездила в Узбекистан и потратила 1700 долларов
Полина Перепелица
Заместитель главного редактора 72.RU
Мнение
«Структуры, связанные с безопасностью водных ресурсов РФ, разрушены»: председатель «Росгидрогео» — о прорыве дамбы в Орске
Владислав Митрошин
Рекомендуем
Знакомства

Мила,  46

Евгения,  34

Юлия,  53

Татьяна,  47

Игорь,  54

Ольга,  35

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Доставка дров сосна горбыль (пиленный под топку)

1 200 ₽

Добавить объявление