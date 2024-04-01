Весы рискуют потерять семью: гороскоп на апрель для всех знаков зодиака от Тамары Глобы

Многие знаки зодиака в апреле 2024 года ждут серьезные перемены, и для кого-то они будут не самыми приятными Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











В начале каждого месяца нам всем хотелось бы знать, какая погода будет в ближайшее время и к чему готовит нас Вселенная. Недавно мы уже давали прогноз погоды на апрель 2024 года, а теперь поговорим об изменениях, к которым стоит быть готовыми всем знакам зодиака. Как утверждает в своем гороскопе астролог Тамара Глоба, перемены будут серьезные.

Для начала немного общих советов. Например, Тамара Глоба говорит, что апрель 2024 года подходит для реализации своих самых смелых планов и идей, осталось только собраться с силами, чтобы идти к их свершению. Если вы не побоитесь приложить усилия к воплощению планов, вас ждет успех и в финансовых вопросах, и в открытии бизнеса, и в научных проектах.

А теперь поговорим о каждом знаке в отдельности.

Овен

Апрель вообще месяц Овнов. К ним будут прислушиваться, их ждет буря на любовном фронте, их буквально во всём ждет удача: хоть в лотереях, хоть в покупке недвижимости. А если вы давно задумывались о переезде, возможно, лучшего времени, чем апрель, в этом году уже не представится. Кроме того, вам легко будут даваться вопросы, связанные с лидерством и интеллектуальной деятельностью.

Телец

Тельцам в апреле лучше не делать резких движений. Вместо этого займитесь строительством прочного фундамента: впереди вас ждет тяжелый период, который если и не собьет вас с ног, то внесет заметные изменения в привычный размеренный ритм жизни. Вас ждут интересные открытия и любопытные откровения, но в то же время кто-то из друзей навсегда уйдет из вашего окружения.

Близнецы

Для Близнецов апрель станет подходящим временем для строительства планов на будущее. Вместе с тем этот месяц будет настолько насыщен событиями, что можно потерять не только планер, но и голову. Близнецов ждут новые знакомства, и вошедшие в окружение люди станут близкими друзьями. Руководство наконец-то перестанет наступать на горло вашим планам и идеям и даст карт-бланш на их реализацию. Свобода ждет не только в рабочих вопросах, но и в личной жизни. Правда, от такого бурного потока событий Близнецам захочется спрятаться в уютном запое.

Рак

А вот у Раков рабочие и карьерные вопросы уйдут на второй план, пропустив вперед обустройство личной жизни. В апреле вас ждут новые знакомства, среди которых найдется и любовь всей вашей жизни, главное, вовремя ее разглядеть. Кроме того, апрель для Раков прекрасно подойдет для творческого развития и новых начинаний. Но что интересно, лучше в этом месяце Ракам далеко от дома не уходить, иначе вас ждут крупные неприятности.

Лев

Зато Львы в апреле будут путешествовать много и далеко. Вместе с дальними дорогами вас ждут некоторые трудности, с которыми вы, впрочем, успешно справитесь. А когда одолеете их, перед вами откроется прямая и широкая дорога к успеху с увлекательными и радующими рабочими проектами, карьерными перспективами и новыми возможностями в личной жизни.

Дева

Девам в апреле не помешает заручиться поддержкой близких. Только друзья и родственники обеспечат вам то самое плечо, которое поможет не свернуть с правильно намеченного пути на кривую и скользкую тропинку. Апрельские события будут настолько странными, что может пригодиться любая помощь. Иногда она может прийти и издалека. Не отказывайтесь от нее. И постарайтесь не вступать в конфликты. Будьте внимательны к семье и партнерам (а особенно к противникам).

Весы

Весам тоже стоит быть готовыми к крупным переменам. Представители этого знака зодиака могут пересмотреть круг друзей и провести переоценку ценностей. После того как ваши обстоятельства изменятся вместе с взглядами на жизнь, большую роль в дальнейших планах сыграют коллеги. Во второй половине месяца сосредоточьтесь на семье и детях. Велика вероятность всё потерять, поэтому старайтесь держать себя в руках, не ссорьтесь с близкими, поддерживайте их и идите навстречу в любых мелочах.

Скорпион

Скорпионов ждут перемены сразу по нескольким фронтам: в личной жизни и в профессиональной деятельности. Причем перемены могут быть кардинальными. На работе также вероятен служебный роман, но чтобы не испортить отношения с коллегами, будьте осторожны в своих привязанностях.

Стрелец

У Стрельцов в один момент может рухнуть не только семейная идиллия — под угрозой также и работа, и отношения с друзьями. Чтобы избежать непоправимого, старайтесь воздержаться от необдуманных поступков. Особенно в первой половине месяца. Лучше потратить это время на выстраивание планов на будущее. В перспективе это приведет к успеху. Тех, кто давно хотел обзавестись ребенком, тоже ждут хорошие новости.

Козерог

А вот для Козерогов изменения в делах и отношениях будут приятными. Ждут и другие перемены. Возможно, даже неожиданная беременность (ну теперь-то не такая уж неожиданная). Главное, не забывайте вовремя расслабляться. Да, возможно, из-за этого вы немного потеряете в деньгах, зато получите нечто большее в нематериальном плане.

Водолей

У Водолеев апрель связан по большей части с вопросами жилья. Не исключены покупка недвижимости или переезд. Но будьте внимательны и осторожны: в первой половине месяца вы можете нарваться на мошенников.

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