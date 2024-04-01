Весы рискуют потерять семью: гороскоп на апрель для всех знаков зодиака от Тамары Глобы

В начале каждого месяца нам всем хотелось бы знать, какая погода будет в ближайшее время и к чему готовит нас Вселенная. Недавно мы уже давали прогноз погоды на апрель 2024 года, а теперь поговорим об изменениях, к которым стоит быть готовыми всем знакам зодиака. Как утверждает в своем гороскопе астролог Тамара Глоба, перемены будут серьезные.
Для начала немного общих советов. Например, Тамара Глоба говорит, что апрель 2024 года подходит для реализации своих самых смелых планов и идей, осталось только собраться с силами, чтобы идти к их свершению. Если вы не побоитесь приложить усилия к воплощению планов, вас ждет успех и в финансовых вопросах, и в открытии бизнеса, и в научных проектах.
А теперь поговорим о каждом знаке в отдельности.
Овен
Апрель вообще месяц Овнов. К ним будут прислушиваться, их ждет буря на любовном фронте, их буквально во всём ждет удача: хоть в лотереях, хоть в покупке недвижимости. А если вы давно задумывались о переезде, возможно, лучшего времени, чем апрель, в этом году уже не представится. Кроме того, вам легко будут даваться вопросы, связанные с лидерством и интеллектуальной деятельностью.
Телец
Тельцам в апреле лучше не делать резких движений. Вместо этого займитесь строительством прочного фундамента: впереди вас ждет тяжелый период, который если и не собьет вас с ног, то внесет заметные изменения в привычный размеренный ритм жизни. Вас ждут интересные открытия и любопытные откровения, но в то же время кто-то из друзей навсегда уйдет из вашего окружения.
Близнецы
Для Близнецов апрель станет подходящим временем для строительства планов на будущее. Вместе с тем этот месяц будет настолько насыщен событиями, что можно потерять не только планер, но и голову. Близнецов ждут новые знакомства, и вошедшие в окружение люди станут близкими друзьями. Руководство наконец-то перестанет наступать на горло вашим планам и идеям и даст карт-бланш на их реализацию. Свобода ждет не только в рабочих вопросах, но и в личной жизни. Правда, от такого бурного потока событий Близнецам захочется спрятаться в уютном запое.
Рак
А вот у Раков рабочие и карьерные вопросы уйдут на второй план, пропустив вперед обустройство личной жизни. В апреле вас ждут новые знакомства, среди которых найдется и любовь всей вашей жизни, главное, вовремя ее разглядеть. Кроме того, апрель для Раков прекрасно подойдет для творческого развития и новых начинаний. Но что интересно, лучше в этом месяце Ракам далеко от дома не уходить, иначе вас ждут крупные неприятности.
Лев
Зато Львы в апреле будут путешествовать много и далеко. Вместе с дальними дорогами вас ждут некоторые трудности, с которыми вы, впрочем, успешно справитесь. А когда одолеете их, перед вами откроется прямая и широкая дорога к успеху с увлекательными и радующими рабочими проектами, карьерными перспективами и новыми возможностями в личной жизни.
Дева
Девам в апреле не помешает заручиться поддержкой близких. Только друзья и родственники обеспечат вам то самое плечо, которое поможет не свернуть с правильно намеченного пути на кривую и скользкую тропинку. Апрельские события будут настолько странными, что может пригодиться любая помощь. Иногда она может прийти и издалека. Не отказывайтесь от нее. И постарайтесь не вступать в конфликты. Будьте внимательны к семье и партнерам (а особенно к противникам).
Весы
Весам тоже стоит быть готовыми к крупным переменам. Представители этого знака зодиака могут пересмотреть круг друзей и провести переоценку ценностей. После того как ваши обстоятельства изменятся вместе с взглядами на жизнь, большую роль в дальнейших планах сыграют коллеги. Во второй половине месяца сосредоточьтесь на семье и детях. Велика вероятность всё потерять, поэтому старайтесь держать себя в руках, не ссорьтесь с близкими, поддерживайте их и идите навстречу в любых мелочах.
Скорпион
Скорпионов ждут перемены сразу по нескольким фронтам: в личной жизни и в профессиональной деятельности. Причем перемены могут быть кардинальными. На работе также вероятен служебный роман, но чтобы не испортить отношения с коллегами, будьте осторожны в своих привязанностях.
Стрелец
У Стрельцов в один момент может рухнуть не только семейная идиллия — под угрозой также и работа, и отношения с друзьями. Чтобы избежать непоправимого, старайтесь воздержаться от необдуманных поступков. Особенно в первой половине месяца. Лучше потратить это время на выстраивание планов на будущее. В перспективе это приведет к успеху. Тех, кто давно хотел обзавестись ребенком, тоже ждут хорошие новости.
Козерог
А вот для Козерогов изменения в делах и отношениях будут приятными. Ждут и другие перемены. Возможно, даже неожиданная беременность (ну теперь-то не такая уж неожиданная). Главное, не забывайте вовремя расслабляться. Да, возможно, из-за этого вы немного потеряете в деньгах, зато получите нечто большее в нематериальном плане.
Водолей
У Водолеев апрель связан по большей части с вопросами жилья. Не исключены покупка недвижимости или переезд. Но будьте внимательны и осторожны: в первой половине месяца вы можете нарваться на мошенников.
Рыбы
Рыбам, вместо того чтобы стремиться за каждой возможностью заработать деньги, лучше обратить внимание на свое здоровье. Особенно много времени для этого будет во второй половине апреля. А вот в начале месяца лучше пользоваться каждой возможностью, что вам предоставляется, чтобы добиться успеха в личных отношениях, любви, творчестве. Всё внимание окружающих будет приковано к вам, так что постарайтесь не облажаться.