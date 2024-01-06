Никакого «Слова пацана» и «Дома дракона». Какие сериалы можно успеть посмотреть на этих новогодних каникулах

Сделан сериал по мотивам одноименной серии книг Рика Риордана, кто-то может помнить даже два фильма-экранизации с Логаном Лерманом и Александрой Даддарио в главных ролях. Но фильмы признали неудачными, а на телевизионную версию надежда всё еще есть.



Премьера первых двух серий состоялась 19 декабря 2023 года, 26-го числа вышла третья серия, а 2 января — четвертая.



«Друзья» (16+)

Ситком «Друзья» — это вечная классика, которая будто не нуждается в представлении. Росс, Рэйчел, Моника, Чендлер, Джоуи и Фиби остаются любимыми героями нескольких поколений телезрителей.

